Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама

Дигитален бизнес

Пет рекламни тенденции в социалните мрежи, които да очакваме през 2018 г.

И тази година дигиталната реклама на успя да измести телевизионната, но несъмнено сред най-големите печеливши в периода на възход на онлайн инвестициите са социалните мрежи. Именно заради това и изданието AdWeek отделя внимание на тенденциите, които може да очакваме през 2018 г.

Инвестиции в талант

Инвестициите в реклама в социалните мрежи ще се увеличават, но с тях и инвестициите в назначаване на качествени кадри, които могат да генерират постоянен поток от съдържание за всяка социална платформа. Компаниите ще търсят хора, които не само знаят как да разраснат аудиторията на дадена марка, но и как да създават съдържание, за да запазят всяка от аудиториите, ангажирани в различните канали.

Повече мобилно съдържание

Според изследвания на американската comScore през 2017 г. потреблението на онлайн съдържание през мобилни устройства вече представлява средно 7 от всички 10 минути, прекарани в онлайн медии, а половината от това време е през смартфони. Според доклада им за най-използваните мобилните приложения през 2017 г. на база аудиторен дял първото място се заема от Facebook, а Instagram и Snapchat попадат в топ 10. По-голямата част от потребителите прекарват най-много време в социалните мрежи през смартфоните си и именно това е мястото, където могат да бъдат намерени от брандовете.

Повече видео

Видеоклиповете предоставят богато количество ангажиращо съдържание, тъй като обикновено изискват от зрителя да кликне върху тях, за да започнат (освен ако не използвате реклами, които стартират автоматично, което често е досадно за аудиторията). От AdWeek съветват например да се проведе анкета в Twitter, чрез която потребителите да бъдат помолени да оценят определена тема. Така хем разпространявате съдържание, взаимодействайки си с потребителите, хем събирате и потребителски мнения.

Използване на генерирано потребителско съдържание

Според доклада на Nielsen Global Trust in Advertising 83% от потребителите се доверяват на препоръките от хора, които познават, а 66% вярват на публикувани онлайн мнения на непознати потребители, а едва 46% се доверяват на социалните мрежи. Знаейки, че хората се доверят на други потребители, които не са задължително популярни личности или лидери на мнение, брандовете могат да засилят в онлайн комуникационните си стратегии съдържанието, генерирано от потребителите. Просто пускането на снимка на щастлив клиент в Instagram вече не е достатъчно. Марките ще отделят време, за да обновяват съдържанието, генерирано от потребители, и да го превърнат в дигитални кампании по органичен, но все пак професионален начин.

Удвояване на бързото съдържание

С навлизането на Snapchat създаването и насочването на бързо съдържание към потребителите значително се увеличи. Именно заради това другите две големи платформи Instagram и Facebook създадоха също подобни възможности за бързи истории. Именно заради това и брандовете ще увеличат усилията си в създаване на бързи разкази и в трите платформи, за да генерират последователен поток от бързо съдържание, което да привлича потребителите да се връщат за още.

Информация за Григор Димитров и за изборите е била най-търсена в Google от българите

Според обявените от Google годишни данни от класацията на най-често търсените термини в платформата в България най-много се е търсила информация за Григор Димитров. Следват избори 2017, "Мис България 2017" и VIP Brother.

Григор Димитров е и най-търсената личност в Google. След него се нареждат представилият България на "Евровизия" Кристиан Костов и боксьорът Кубрат Пулев.

Най-значимите събития за годината според търсенията на българите са били "Парламентарни избори" и "Евровизия". При филмите лидерските места са за "50 нюанса по-тъмно" и "Бързи и яростни 8". Що се отнася до сериалите, най-голям интерес е имало към "Сега и завинаги" и "Дамата с воала".

Сред най-търсените спортни събития са били двубоите на Григор Димитров, но силно присъствие оставя и несъстоялият се сблъсък на Кубрат Пулев с Антъни Джошуа. "Левски", ЦСКА и "Лудогорец" са сред най-търсените отбори от българската публика.

В световен мащаб най-често е търсена информация за урагана "Ирма", следват данни за iPhone 8 и iPhone Х. По отношение на личностите лидер е телевизионният водещ от NBC Мат Лауър, уволнен през ноември заради сексуален тормоз на работното място.

Медиен бизнес

Сериалите на 2017 г.

Рекорден брой от над 400 заглавия се бориха за вниманието на публиката тази година, и то само в англоезичния свят, според статистиката на наградите Emmy.

На първо място от The Guardian класират The Handmaid's Tale ("Историята на прислужницата") - сериал, който според мнозинството от критиката е уцелил цайтгайста на 2018 г. В мрачната антиутопия по романа на Маргарет Атууд (познат у нас като "Разказът на прислужницата") става дума за свят, в който жените са лишени от всякакви права и самостоятелност и са превърнати в роби, които служат за разплод.

Новите серии на Twin Peaks намира място в повечето класации, макар да позаглъхна след премиерата си през пролетта. "Продължението на Линч беше по-умно от повечето сериали, по-смешно, очевидно - по-странно, по-тъжно и по-ужасяващо", но и според The Guardian по-скучно - с някои протяжни кадри на незабележително действие.

"Големи малки лъжи" е другият почти универсален любимец. Минисериалът на HBO събира Никол Кидман, Рийз Уидърспуун и Лора Дърн, които разплитат убийство в богат американски квартал.

Leftovers e фаворитът на американските специализирани издания Indiewire и "Варайъти", макар да е далеч назад в европейската класация.

Четири предизвикателства пред медийната индустрия през 2018 г.

С всяка година дигиталните канали привличат все по-голяма част от бюджетите на рекламодателите, взимайки основно от дела на телевизионната реклама. Конкуренцията между медийните канали се засилва, а възможностите за комуникация и използваните рекламни формати постоянно се увеличават. Именно заради това според специалистите на пазара 2018 г. ще бъде предизвикателна за медиите, които отново ще трябва да се приспособят към постоянно променящата се и динамична среда. От специализирането издание AdWeek представят четири тенденции и предизвикателства, които медиите да очакват през следващата година.



1. Програматик закупуване на реклама

Според изпълнителния директор на медийната група Dotdash Нийл Вогел все повече рекламодатели ще използват програматик технологията за закупуване на онлайн рекламно пространство. Възможността за извличане на данни и контрол върху позиционирането са особено интересни за брандове, които търсят различни възможности за реклами и целят да увеличат продажбите си. "Много сайтове, които говореха за големите възможности за създаване на платено редакционно съдържание, сега говорят за това колко добри ще бъдат рекламите чрез програматик технологията", казва Вогел пред AdWeek.

2. Качествено и проверено отчитане на резултатите

Медиите ще се стремят към по-качествено отчитане на резултатите за рекламодателите, а съдържанието ще става все по-важно. В допълнение към качественото разказване на истории издателите и платформите трябва да разработят инструмент, чрез който да се борят срещу етикета на "фалшивите новини". "Нуждаем се от начин да проверим новините, идващи от надеждни и проверени източници", казва пред изданието Ребека Либ, съосновател на Kaleido Insights, като допълва, че Facebook като голяма медийна платформа може да разработи технологията за проверка на фалшивите новини, от която и останалите да се възползват.

3. Без толеранс към сексуалното насилие

В редица индустрии жертвите на сексуално насилие или тормоз се обединиха с цел да разобличат злоупотребите в йерархията. Много телевизионни групи като NBC, ABC, CBS, ESPN, Netflix и Amazon съкратиха мъже, за които е установено, че са действали нетолерантно и непристойно към другите на работното си място. Сериозността на темата провокира компаниите да вземат последващи мерки, които се очаква да се развият през следващата година, с цел да направят по-сигурно работното място за служителите.

4. Онлайн видеопродукции

Според Нийл Вогел "производството на видеоклиопове струва много на издателите, когато се създава за различни платформи, но на тези, които могат да си го позволят, след това се изплаща". Изграждането и финансирането на мащабен видеобизнес се оказва по-трудно, отколкото първоначално се смяташе, именно заради това много медийни компании се опитват да намерят начини да произведат своите видеопродукции чрез партньорства в развлекателната индустрия, с Netflix или Amazon например. Опашката обаче за сътрудничество е дълга и само част от тях ще успеят да се възползват от възможността.

Рекламен бизнес

Топ 10 на най-популярните реклами в YouTube за 2017 г.

В класацията на най-гледаните реклами в YouTube за 2017 г. попадат международни клипове с разнообразни идеи. От хумористични спотове, през спонсорирано съдържание и популярни телевизионни лица, до емоционални и социални видеа. Всички те са привлекли вниманието на милиони потребителите през годината заради добрата си идея и качествената продукция. Класацията традиционно се базира на годишните данни, представени от платформата за видеосподеляне YouTube Ads Leaderboard.

Представяме ви трите най-гледани рекламни видеа през годината, които са били обозначени като платено съдържание в YouTube, заради което и част от гледанията са платени, но паралелно с тях рекламите са привлекли и много органични гледания. Цялата класация може да видите тук.

3. Спонсорирани пинг-понг видеа

Бранд: Oreo

Творческа агенция: Weber Shandwick

Медиа агенция: Carat USA

С над 97.2 млн. гледания на трето място попада YouTube каналът Dude Perfect, в който група приятели заснемат как правят различни трикове с пинг-понг топчета. Към аудиторията на канала проявяват интерес от Oreo и започват да спонсорират видеата, като в кадър често се повява ненатрапчиво тяхното лого или триковете се изпълняват с бисквитките Oreo, което се харесва на публиката и последователите на канала наброяват вече над 24.8 млн.

2. Мобилна игра

Бранд: Clash Royale

Творческа агенция: Barton F. Graf

Едноминутният рекламен клип на мобилната мултиплеър игра Clash Royale събира над 111.3 млн. гледания. В него е представена идеята за това колко решаваща за развитието на играта може да бъде една секунда, особено ако е последната от дадена мисия.

1. Samsung в Индия

Бранд: Samsung India

Творческа агенция: Cheil India

Медиа агенция: Cheil India

Емоционалният разказ за това колко важни за домакинствата могат да бъдат техниците на Samsung заема първото място сред най-популярните реклами с общо над 150.4 млн. гледания. Южнокорейската компания представя в YouTube пътя на един служител в Индия, който отива да поправи развален телевизор. Той преминава през редица препятствия, а най-накрая, когато стига до домакинството, го посреща сляпо момиче, за което телевизорът не предава просто картина, а емоция.

Топ 10 на рекламите през 2017 г. според AdWeek

Американското специализирано издание AdWeek за поредна година изготвя разнообразна селекция от най-добрите рекламни продукции през 2017 г., които до голяма степен отразяват и значимите обществени събития през годината. В част от тях е застъпена кауза, някои са традиционни добри спортни продукции, а трети са хумористични. Тази година беше наситена със социално отговорни проекти, зад които застанаха открито редица компании. Именно заради това сред първите места в класацията преобладават кампаниите, които подкрепят конкретна кауза, и само една забавна продукция на Instagram, част от интернет гиганта Facebook.

Рекламната кампания "Историите са навсякъде" (Stories Are Everywhere) на социалната мрежа заема трето място в класацията на AdWeek. Тя е изготвена от агенцията Wieden + Kennedy Amsterdam и представя творческия и забавен поглед върху няколко кратки видеопубликации на потребителите. Кампанията се разгръща освен онлайн и като външна реклама и кратки филмови продукции.

Американският музикант Logic и песента му 1-800-273-8255 като част от кампанията на Национална линия за предпазване от самоубийства (National Suicide Prevention Lifeline) заема второто място в класацията. Песента продължава 7 минути, а клипът й представя тежката история на младо момче с различна сексуална ориентация, което е отхвърлено от семейството и съучениците си и обмисля опит за самоубийство, но с подкрепата на учител преминава през трудния за него период. Заглавието на продукцията всъщност е телефонният номер на американската организация, където хора могат да получат помощ и разбиране.

Една от най-награждаваните кампании в тазгодишното издание на фестивала Cannes Lions се класира на първо място според изданието AdWeek. Това е статуята, наречена "Безстрашно момиче" (Fearless Girl), издигната срещу иконичния разярен бик на Уолстрийт пред Нюйоркската фондова борса. Статуята беше поставена от инвестиционния фонд State Street Global Advisors в нощта срещу 8 март с цел да насърчи повече компании да назначават жени на лидерски позиции. Кампанията е изготвена от агенцията McCann New York.

Добрата рекламна година за Ikea

Шведската компания за мебели IKEA е сред рекламодателите, които не се притесняват да рискуват с креативни комуникационни решения на различни пазари. През годината компанията лансира редица нестандартни кампании, някои от тях хумористични, други с поучителен тон, а трети отговаряха на новините от деня. Творческите рекламни решения на Ikea и през 2017 г. останаха разпознаваеми и вдъхновяващи, превръщайки се в истински пример за комуникация, издържана на различни нива. AdWeek събира някои от най-запомнящите се кампании от последната година.

"Неустоимите безсмислени реклами"

Като част от кампанията "Където се случва животът" (Where Life Happens) Ikea лансира поредица от pre-roll видеа в YouTube ( реклами, лансирани в началото на дадено видео – бел. ред.), които в продължение на близо 5 минути представят еднообразна битова ситуация, но създават впечатление, че актьорите говорят директно на зрителя, постоянно убеждавайки го, че трябва най-накрая да превключи рекламата. Именно заради това видеото създава още по-голям интерес. Кампанията е лансирана в Швеция и е разработена от агенцията Åkestam Holst.

"Достатъчно"

Кампанията "Където се случва животът" (Where Life Happens) се разгърна и в редица телевизионни спотове. Един от тях е наречен "Достатъчно" (Enough). Той представя животът на самотна майка на тийнейджъри, като целта на Ikea е да разказва в рекламните си видеа реални човешки истории.

"Спасителят на света"

Последното оцеляло живописно платно на Леонардо да Винчи Salvator Mundi беше продадено на аукцион в средата на ноември от британската аукционна къща Christie's, като цената на произведението достигна невероятните 450 млн. долара. Salvator Mundi ("Спасителят на света") се предполага, че е нарисувана около 1500 година и е една от 20-те оцелели картини на Леонардо.

На фона на еуфорията около най-скъпото произведение на изкуството в света Ikea лансира рекламна публикация, представяйки картината в златна рамка от шведския магазин за 9.99 долара, превръщайки се в един от добрите примери за маркетинг в реално време.

Фотограф: Ikea

Пазарска чанта или бутиков аксесоар

През май френският моден бранд Balenciaga представи дамска чанта, която досущ приличаше на пазарската чанта на IKEA с името Frakta. Тогава потребителите бързо забелязаха приликата, както и още по-очевидната разлика в цените им – 2.1 хил. долара срещу 0.99 долара. Така само за един ден тази тема стана сред най-обсъжданите в социалните мрежи, или казано по друг начин - перфектен момент за реклама.

В отговор на необоримата прилика в моделите едва няколко часа по-късно шведската верига за мебели публикува забавна онлайн и печатна реклама, в която подробно обяснява на потребителите как да различат оригиналната Frakta от чантата на Balenciaga.

Фотограф: Ikea

"Човешкият каталог"

За представянето на новия каталог с колекцията си за 2018 г. IKEA избра не хартиено издание, а дословно цитиран от двукратната световна шампионка по запаметяване Янжа Уинтерсоул. Тя наизусти всичките 400 артикула от 328-те страници на годишния каталог на IKEA. Така рекламната агенция BBH в Сингапур реши да комуникира новото издание, обявявайки я за първия "човешки каталог" на компанията. В специално изготвено видео редица служители проверяват способностите за запаметяване на Уинтерсоул, питайки я за артикулите на произволни страници или за малки и почти незабележими подробности от декорацията и подредбата на мебелите от илюстрациите.

Най-добрите външни реклами през 2017 г.

Повечето компании не отделят голяма част от рекламните си бюджети за инвестиции във външна реклама и съответно творческите изпълнения в повечето случаи остават незабелязани. Тези, които обаче целенасочено създават добри креативните проекти в комбинация с подходяща локация, винаги привличат вниманието на потребителите. Сред най-добрите идеи през изминалата година попадат външни реклами на компании с различни бизнеси - от стрийминг услуги, през алкохолни напитки, до продукти за обувки. Всички те са доказателство, че добре изпълнената външна реклама все още има потенциал за развитие в свят на онлайн комуникациите.

Spotify за втора поредна година използва базата си данни, за да представи странните музикални навици на някои от потребителите си. Така през редица билбордове компанията направи обобщение на годината, което не остана незабелязано от минувачите. Някои външни реклами гласяха: "Бъдете смирени, като човекът който получи цял билборд заради това, че е слушал 1251 пъти Humble (" смирен" от англ. език и популярна песен на изпълнителя Kendrik Lamar - бел. ред. ) или "Бъдете толкова обичащи, колкото човека, който е сложил 48 песни на Ед Шийрън в плейлиста "Обичам рижавите хора" и др.

Фотограф: Spotify

Фотограф: Spotify

Американският производител на водка Smirnoff провокира минувачите с редица билбордове във връзка със скандала в САЩ за евентуалните намеси на Русия в президентските избор. Билбордовете представят бутилка вода Smirnoff и гласят: "Произведена в САЩ, но бихме се радвали да разкажем и за връзките си с Русия под клетва."

Фотограф: Smirnoff

За да промотира сериала си Narcos, от Netflix поставиха стикери в тоалетните на различни барове и клубове в САЩ, които правят препратка към разпространението на кокаина на картела Кали през 90-те.

Фотограф: Netflix

Компанията - производител на продукти за обувки, Kiwi довърши популярни произведения на изкуството, добавяйки към основния портрет втора картина, която изобразява краката и обувките на модела. Освен външна реклама кампанията включва и мобилно приложение, чрез което потребителите могат да свързват картината с продължението й. Сред произведенията на изкуството са картината "Мона Лиза" и автопортретът на Винсент ван Гог.

Семпла и категорична, рекламната на бранда Heinz напомня на минувачите за това, че храни като пържените картофи и хамбургерите са по-хубави със сос на Heinz.

Фотограф: Heinz

Уроците от рекламните грешки

2017 година освен впечатляваща откъм творчески решения предизвика и възмущения сред потребителите с някои рекламни кампании, дело на международни брандове и техните агенции. Представяме част от най-големите рекламни гафове през годината, а изданието AdWeek обобщава уроците от създалите се кризи.

Black Lives Matter срещу Pepsi

През април компанията за газирани напитки Pepsi изтегли своя реклама, в която супермоделът Кендъл Дженър се присъединява към уличен протест и "сдобрява" протестиращи и полицаи с кенче пепси кола. В ерата на президента Тръмп и движения като Black Lives Matter компанията разгневи социалните мрежи с неловкия опит да използва "духа на времето", за да продава.

Клипът с продължителност малко над две минути беше част от новата кампания на марката под мотото "Живей на момента". "Моментите, в които се отпускаме, избираме да действаме, да следваме желанията си и нищо не ни спира", поясни тогава компанията в свое изявление.

"Ако носех Pepsi, вероятно нямаше да бъда арестуван", написа в "Туитър" един от най-известните активисти на Black Lives Matter, Дирей Маккийсън, и добави: Pepsi, рекламата ви е боклук." Оказа се, че тя излиза и на годишнината от убийството на Мартин Лутър Кинг. Под снимка на баща си в сблъсък с полицай дъщерята на Кинг отбеляза: "Ако само татко знаеше за силата на Pepsi..." Клипът беше критикуван и за внушението, че протестите са веселба, а бляскавата и бяла Кендъл Дженър е представена като "човек от народа".

Урок: Брандовете не трябва да използват социални проблеми или наболели теми, за да се рекламират.

Dove за многообразието

Преди малко повече от два месеца козметичният бранд Dove, част от гиганта Unilever, предизвика редица негативни коментари в социалните мрежи, след като сподели рекламно изображение на лосион за тяло. Публикацията в Twitter представляваше колаж от две снимки, първата с чернокожа жена, която съблича тениска със същия цвят на кожата й, а отдолу като продължение на действието се показва бяла жена. Редица потребители определиха публикацията като расистка, което доведе до почти мигновеното й премахване от социалните мрежи. Малко след това от Dove публикуваха официално съобщение, в което се извиняват на потребителите и допълват, че обратната им връзка ще ги ръководи в бъдещата им комуникация. "В изображението, което публикувахме, пропуснахме да отбележим разумното представяне на цветнокожи жени и дълбоко съжаляваме за обидата, която може да сме причинили", пишат още в разпространеното съобщение.

McDonald’s и животът

През май веригата за бързо хранене лансира във Великобритания рекламен спот, който разказва историята за малко момче, което иска да разбере повече за загиналия си баща. Разхождайки се из града с майка си, той я разпитва подробно за различни черти от характера и външността на баща му, като всеки път осъзнава колко различен е всъщност от него. Накрая семейството отива в ресторант на McDonald’s, където момчето си поръчва същия сандвич като този, който баща му е ядял там всеки път. След излъчването на клипа последваха редица отрицателни реакции от потребителите, сред които саркастични коментари, че благодарение на веригата децата успяват по-лесно да преодолеят загубата на родител. Малко след публикуването му от McDonald’s се извиниха на публиката и свалиха рекламата от ефир.



Урок: Не се възползвайте от човешката болка, за да рекламирате.

На българския пазар

Дигиталните пиратки на Publicis Sofia

Използването на пиротехниката около новогодишните празници се засилва с всяка година, а пиратките стават все по-достъпни, макар и забранени за лица под 18 години. За да обърнат внимание на проблема с опасността от нараняванията от пиротехнически изделия, от творческата агенция Publicis Sofia, част от комуникационната група Publicis One, създадоха първата дигитална пиратка. Целта на агенцията е по безопасен начин да стимулира празнуващите да бъдат отговорни към своето здраве и да се забавляват по безопасен начин, използвайки не реални, а дигитални пиратки. В сайта на кампанията има и скрит брояч, който отброява изгърмените онлайн пиратки, а точното число ще бъде разкрито след Нова година.

APCO Worldwide ще обслужва международната комуникация на българското председателство

Една от най-големите независими PR агенции в света, APCO Worldwide, ще отговаря за международната комуникацията на българското председателство на Съвета на ЕС. Тя беше избрана след проведена обществена поръчка от Министерството на външните работи на стойност 500 хил. лв., като агенцията беше единственият участник. Тя е предложила оферта за 475 хил. лв., a продължителността на договора за изпълнение на комуникацията е седем месеца - от 1 януари до 30 юли 2018 г.

APCO Worldwide е основана във Вашингтон, но комуникацията на българското председателство ще се ръководи от екип в централата на компанията в Брюксел начело с Николас Уайт, старши директор на белгийския клон. Сред основните задължения на PR агенцията ще бъдат изготвяне на концепция за комуникацията, организиране на събития, представяне на водещи фигури от екипа на председателството и организиране на пътувания на журналисти от чуждестранни медии в България.

Международната PR агенция не за пръв път ще обслужва комуникацията на домакин на председателството на ЕС. "Капитал" разговаря със старши директора на APCO в Белгия Николас Уайт, който разказа за целите и стратегията на комуникацията.

Повече по темата, както и цялото интервю може да прочетете тук

Не създавайте реклама, която лесно може да бъде извадена от контекста, още повече когато става въпрос за различни раси.