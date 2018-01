Британският Guardian вече е във формат таблоид

осигуриха на The Guardian силно международно влияние, което далеч надхвърля това на вестник със средноседмичен тираж около 146 000.

"Журналистиката на Guardian ще остане такава, каквато винаги е била: внимателна, прогресивна, яростно независима и предизвикателна. И също така остроумна, стилна и забавна", пише главният редактор на медиата Катрин Вайнър.

Влиятелният британски вестник The Guardian, чиято агресивна международна експанзия доведе до тежки загуби, от днес премина в печатен формат тип "таблоид" като част от усилията за намаляване на разходите. Заедно с това уебсайтът и дигиталните приложения на изданието са с нов дизайн.Промяната е свързана с голямата тенденция на намаляващи рекламни приходи, които накараха много печатни медии в глобален мащаб да предприемат мерки за свиване на разходите, включително и преминаване към изцяло дигитални формати.За разлика от много други водещи световни издания като The Times of London, The Wall Street Journal или The New York Times след настъпването на кризата за медиите The Guardian отказа да въведе платен достъп до съдържание, за да подпомогне финансирането на журналистиката си. Вместо това заложи на призив за дарения от читателите си и инвестира в голям международен екип, наемайки десетки репортери в САЩ, Австралия и други държави.За известно време тази стратегия даде резултат. The Guardian сподели наградата "Пулицър" с The Washington Post през 2014 г. за отразяването на документите, разсекретени от Едуард Сноудън.Наградата, както и високото ниво на международни разследвания и публикацииВъпреки всичко това изданието не успява да се справи с тежките загуби. Годината, приключваща през април 2017 г.,тригодишен план за стабилизиране на финансите на групата