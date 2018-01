Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (16 януари)

На българския пазар

Осем оферти в търга за мащабната туристическа реклама в 22 държави

Общо осем кандидата подадоха оферти в търговете за една от най-големите целеви рекламни кампании на българския туризъм в 22 държави, които ресорното министерство организира. Поръчката е на стойност близо 8 млн. лв. без ДДС и се отнася за най-големите пазари за българския туризъм като Германия и Русия, както и различни централноевропейски, северноевропейски и съседни държави.

Поръчката е със седем позиции и по повечето от тях имаше само по едно подадено предложение. Сред компаниите, заявили участие, попадат рекламни агенции, част от международни групи, както и изцяло местни играчи.

Предстои отваряне на ценови оферти, като според плана на туристическото министерство рекламите на отделните пазари трябва да стартират през пролетта.

Сред участниците са медийната агенция "Медиа планинг груп", част от комуникационната група Havas Group, агенциите "От-до консулт" и "Идея комм", обединени в консорциума "РУ – Комм", агенцията "Директ медиа Крес", част от комуникационната група Direct Media Group Bulgaria, агенциите "Ню икономик солушънс" и "Маккан Ериксон София" са подали оферта като обединение в "Ню Маккан", консорциумът "Криейтив медиа 4", в който участват медийната агенция "Аргент 2002", рекламната "Интерпартнерс", Георги Павлов и Петя Запренова. С малки разлики в състава участва и обединението "Криейтив медиа 3" с "Аргент 2002", "Интеримидж" и PR агенцията "Интерпартнерс". PR агенцията АПРА и рекламна агенция "Киви" също са сред подалите оферти за обществената поръчка.

Dentsu Aegis Network: Рекламните инвестиции в България ще нараснат с 3% през 2018 г.

Общите рекламни инвестиции в България ще се увеличат с 3% през тази година, показва прогнозният доклад на комуникационната група Dentsu Aegis Network. Това нарастване ще се дължи основно на реклама в телевизията, която остава с доминираща от маркетинг микса на рекламодателите в страната с около 58% дял. Според годишния доклад традиционно онлайн рекламата продължава да увеличава дела си, като това се дължи най-вече на мобилните и програматик решения и социалните медии. Близо три пъти ще се увеличават инвестициите в автоматизираното закупуване на рекламна площ и около два пъти повече инвестиции ще насочват компаниите в мобилна реклама.

В глобален план разходите за реклама през 2018 г. ще достигнат 589.5 млрд. долара, или с 3.6% повече на годишна база. Това показва прогнозният доклад на Dentsu Aegis Network, в който са включени данни от общо 59 държави. Ръстът ще е провокиран основно от няколко големи спортни събития през годината. Това са зимните олимпийски и параолимпийски игри в Южна Корея, Световното първенство по футбол в Русия и

изборите за Конгреса на САЩ. В някои големи държави като Китай, Русия и Великобритания обаче се очаква забавяне в рекламните инвестиции. В Обединеното кралство по-бавният ръст например се дължи основно на Brexit и свиването на разходите на домакинствата, което съответно води и до по-малки рекламни бюджети.

"Предизвикателството, пред което се изправят компаниите днес, е да успеят да управляват своите марки в неравностойна икономическа среда, като същевременно се съобразяват с все по-развиващите се технологии и иновации. На много пазари именно иновациите от страна на мобилните решения, гласовите активации и новите ad-tech играчи са тези, които осигурят нови източници на растеж, и тази тенденция ще продължи и през 2018 г.", коментира за медиите Джери Булман, главен изпълнителен

директор на Dentsu Aegis Network.

Дигиталната реклама пък в глобален мащаб продължава да увеличава дела си и през 2018 г. очакванията са да изпревари телевизионната. Според доклада инвестициите в онлайн комуникации ще достигнат 38% дял от общите разходи за реклама, следвани от телевизията с 35.5%.

"Нова броудкастинг груп" получи правата за тенис турнира в София

Правата за тенис турнира в София, който се радва на голяма популярност в България, вече се държат от "Нова броудкастинг груп". Състезанието привлича голяма публика както в залата, така и пред екрана основно заради участието на българската звезда Григор Димитров.

Турнирът има и ново название - DIEMA XTRA Sofia Open (досега носеше името на предишния основен спонсор - турската компания Garanti Koza). Събитието ще се проведе между 4 и 11 февруари в "Арена Армеец", а миналогодишният шампион Григор Димитров се завръща с амбицията да защити титлата си.

Жребият и всички мачове от турнира ще бъдат излъчвани на живо по Diema Sport, като двубоите на Григор Димитров ще бъдат придружени със специална студийна програма. Diema Sport е част от платените спортни канали в пакета Diema Xtra - т.е. всеки, желаещ да гледа турнира, трябва да отдели по 5.99 лв. месечна такса към кабелния си оператор. От "Нова броудкастинг груп" уточниха, че за свободно гледане по Diema ще пуснат финалния мач на турнира, ако до него достигне Димитров.

"Стандарт" може да смени собственика си



Фотограф: Георги Кожухаров

Мажоритарен собственик на вестник "Стандарт" вече са журналистите. Това съобщава в броя си от вторник заглавната статия на хартиеното издание. Всъщност собствеността все още не е променена и засега става дума за обещание на мажоритарния собственик на медията Тодор Батков. Бизнесменът и адвокат е решил да подари акциите си на журналистическия екип по повод 25-ия юбилей на вестника, твърди всекидневникът. Това е станало в понеделник, 8 януари 2018 г., на среща в кантората му на ул. "Алабин" с целия екип на "Стандарт".

От публикацията излиза, че журналистите в медията ще получат дела на Батков от 65.5% в компанията "Стандарт нюз", а миноритарната част от собствеността - 34.5%, остава в "Пресгрупа Утро", притежание на австрийската "БГ приватинвест". Собствеността в последното се поделя между българина Христо Грозев и Карл Лотринген-Хабсбург.

Технически прехвърлянето още не се е случило. Има предварително споразумение, казаха за "Капитал" запознати с промените. Желанието на Тодор Батков било акциите на изданието да бъдат наистина разпределени между журналистите, без нито един от тях да придобива по-голям дял. Според източника ни акциите няма да отидат само в ръцете на главния редактор и изпълнителен директор на "Стандарт нюз" Славка Бозукова. С книжата журналистите реално ще поемат и активите, и пасивите на дружеството, а към септември 2017 краткосрочните задължения са 5.7 млн. лв., а дългосрочните - 5.1 млн. лв., се вижда от отчета в Търговския регистър. Само данъчните задължения са за 2.8 млн. лв.

Всеки билборд за пет дни



Фотограф: Велко Ангелов

Ден преди официалното откриване на българското председателство на Съвета на Европейския съюз и точно пет дни след издигането му протестният билборд на най-големия полицейски синдикат - Синдикалната федерация на служителите в МВР (СФСМВР), беше демонтиран от фирмата, собственик на съоръжението. В официално съобщение до медиите от "Метрополис" посочват, че са били подведени за съдържанието на билборда, което е наложило и свалянето му.

От компанията не работят директно със синдиката, а поръчката за издигане на билборда е минала през агенцията за медийно планиране Argent. "Метрополис" твърди, че според сключения договор агенцията е трябвало предварително да ги уведоми за съдържанието на рекламата, като е посочила, че ще представлява визия за популяризиране на събитие.

В действителност обаче поставеният на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" билборд гласеше: "Служителите в МВР са по-ниско платени в сравнение с техните колеги в ЕС. Тяхната основна заплата е само 340 евро." Основният надпис беше на английски език с цел да бъде видян и разбран от голяма част от официалните гости за европредседателството на България.

Именно заради несъответствията между подадената информация за съдържанието на визията на билборда пет дни по-късно от "Метрополис" го демонтират, като посочват, че това е практика при подобни нарушения. "Метрополис груп" АД е търговско дружество с комерсиални цели и никога не сме предоставяли медийния канал, с който да оперираме, като трибуна за подобен тип изяви", завършва писмото на компанията.

Класация на най-големите BTL агенции

Най-големите агенции в страната в този сегмент определят годината за успешна и стабилна за бизнеса им. Общите им обороти за 2016 г. се равняват на близо 20.8 млн. лв., което обаче представлява спад от около 5% спрямо предходната година. В класацията на топ 10 агенции попадат както независими компании, така и такива, част от международни холдинги.

Най-големите агенции на пазара са единодушни, че през 2018 г. технологиите ще доминират BTL пазара. Все повече компании ще залагат на използването на виртуална и добавена реалност, а рекламодателите ще търсят емоционални връзка с потребителите. Сред тенденциите в сектора специалистите очертават и навлизането на HR агенциите в BTL бизнеса най-вече що се отнася до управлението на промоутъри в специализираните вериги магазини. Традиционно сред основните двигатели на сектора ще бъдат бързооборотните компании, но на пазара се очаква нарастване на обема на проектите, свързани с обслужване на наградни центрове, администриране на победители в промоционални активности, динамичната логистика и брандинга в търговски обекти.

Как да се решат проблемите на българските медии

Съюзът на издателите в България (СИБ) представи "Бяла книга за свободата на медиите в България". Тя представлява ретроспекция на фактите, които доведоха до криза в условията, в които може да се работи и да се прави независима журналистика. Бялата книга е подготвена от журналисти и редактори от членуващите в СИБ издания.

В изданието се акцентира върху това, че бизнес моделът на медиите е изложен на натиск от вътрешни и външни за пазара фактори, които го правят все по-неатрактивен. Вследствие на това качеството на медийния продукт непрекъснато се влошава. "Това може да се измери през неспазването на общовалидните международни журналистически правила и стандарти, лесното възприемане и разпространение на фалшивите новини, все по-ограничената свобода на словото", е един от основните изводи в "Бяла книга за свободата на медиите в България".

В нея се отбелязва още, че независимите медии и журналисти в България са подложени на безпрецедентен натиск и множество обективни трудности да съществуват. Ако различните групи проблеми, показани в тази Бяла книга, не бъдат адресирани своевременно, свободните медии в България ще изчезнат напълно, се казва там и се посочва, че: "Основният проблем е използването на прокуратурата начело с главния прокурор Сотир Цацаров, а чрез нея и много други държавни институции като инструменти за натиск и цензура, като средство за репресия на политически и обществени опоненти. Това блокира функционирането на целия демократичен процес."

Новата рекламна кампания на Unicredit Bulbank

В началото на годината Unicredit Bulbank лансира нов телевизионен клип, част от кампанията "Живееш в телефона си", представяща приложението за мобилно банкиране Bulbank Mobile. Идеята зад клипа е да представи как би изглеждал животът ни, ако всичко, което правим в ежедневието ни, трябва да се извършва само на гише. Кампанията е дело на българската независима рекламна агенция The Smarts, която от близо 5 години работи с Unicredit Bulbank. От екипа разказват пред "Капитал", че концепцията стъпва на алегорията как би изглеждал интернет, ако се помещаваше в офис, както и какво би се случило, ако за всичко, което по принцип правим, без да се замисляме, трябва да попълваме документи и така да губим от ценното си време. Рекламният клип показва именно ситуация, в която младо влюбено момиче диктува на отегчена лелка на гише какво да напише ръчно на пишеща машина в нейния профил в социалните мрежи.

Малко след лансирането рекламният клип беше класиран и сред десетте най-споделяни реклами според международния сайт Ads of the World. "Радваме се, че банкова рекламна продукция предизвиква такъв интерес и признание дори извън страната ни. Широкото налагане на дигиталната трансформация при банковите услуги в България е все още предизвикателство. Надявам се интересът към кампанията да доближи клиентите до избора да ползват телефона си и за плащания, преводи, информация по сметки и др.", коментира Ясен Димитров, старши мениджър "Бизнес комуникации" в Unicredit Bulbank. Режисьор на клипа е Кеворк Асланян, а продуцент Global Films. Предстои да бъде лансиран и още един рекламен клип от серията "Живееш в телефона си".

Дигитален бизнес

Facebook ще показва повече новини от приятели, отколкото от медии и компании

Facebook планира съществени промени по отношение на информацията, която потребителите ще виждат в новинарския си поток. Публикациите на приятелите ни ще бъдат с предимство спрямо тези на медиите и бизнеса. Този преход най-вероятно ще намали времето, което хората прекарват в социалната мрежа, съобщава Bloomberg.

В публикация от края на миналата седмица главният изпълнителен директор на компанията Марк Зукърбърг заяви, че обратната връзка от потребителите показва, че "публичното съдържание изтласква личните моменти, които ни карат да се свързваме помежду си". Той каза, че екипът му ще работи по посока на това двата милиарда потребители на социалната мрежа да намират съдържание, което ще доведе до по-значими социални взаимодействия между тях.

"Чрез тези промени очаквам, че времето, което хората прекарват Facebook, ще намалее", пише Зукърбърг. "Но също така очаквам, че времето, което прекарват във Facebook, ще бъде много по-ценно. И ако направим нещата правилно, вярвам, че това ще бъде добре за общността и бизнеса ни в дългосрочен план."

От компанията твърдят, че целта на промените е хората да се чувстват по-добре, след като са посетили социалната мрежа, което ще бъде постигнато чрез насърчаване на взаимодействията с близките.

Facebook продължава да увеличава приходите си от реклама, като социалната мрежа остава предпочитана платформа от рекламните агенции. Последните промени по отношение на съдържанието няма да окажат влияние върху рекламите. Те засягат само бизнес и медийно ориентираното съдържание, публикувано от страници и други хора.

Медиен бизнес

Британският Guardian вече е във формат таблоид

Влиятелният британски вестник The Guardian, чиято агресивна международна експанзия доведе до тежки загуби, от днес премина в печатен формат тип "таблоид" като част от усилията за намаляване на разходите. Заедно с това уебсайтът и дигиталните приложения на изданието са с нов дизайн.

Промяната е свързана с голямата тенденция на намаляващи рекламни приходи, които накараха много печатни медии в глобален мащаб да предприемат мерки за свиване на разходите, включително и преминаване към изцяло дигитални формати.

За разлика от много други водещи световни издания като The Times of London, The Wall Street Journal или The New York Times след настъпването на кризата за медиите The Guardian отказа да въведе платен достъп до съдържание, за да подпомогне финансирането на журналистиката си. Вместо това заложи на призив за дарения от читателите си и инвестира в голям международен екип, наемайки десетки репортери в САЩ, Австралия и други държави. Изданието обаче не успява да се справи с тежките загуби. Годината, приключваща през април 2017 г., завърши на минус 44.7 млн. паунда, а предходната - с около 68.7 млн. паунда загуба.

Как се възползва BuzzFeed от премените във Facebook

Малко след като най-голямата социална мрежа обяви, че публикациите на потребителите ще са с приоритет в новинарския поток за сметка на споделената информация от бизнеси и медии, онлайн медията BuzzFeed използва промяната за привличане на повече читатели и рекламодатели. В петък във Facebook американската медия публикува спонсорирано съдържание, което гласеше "Facebook се разделя с новините". Описанието към публикацията пък допълваше: "Facebook премахва новините от новинарския ви поток, но ние ще ви покрием. Свалете сега нашето приложение." В отговор на запитване от специализираното издание AdAge от BuzzFeed коментираха, че интересът на потребителите към новините е по-голям от всякога. "Искаме да уверим лоялните читатели - и тези, които все още не сме достигнали - че тези промени няма да засегнат способността ни да се свързваме с тях и да им доставяме информация", коментираха още от BuzzFeed.

Рекламен бизнес

Може да препикаете новата печатна реклама на IKEA

Шведската компания за мебели IKEA започва годината с ново интересно творческо изпълнение, което предизвиква жените да уринират върху новата печатна реклама на компанията. Комуникационното решение, макар на пръв поглед да изглежда странно, има неочакван обрат и определено привлича вниманието. Агенцията Åkestam Holst, която от години обслужва IKEA, внедрява технологията на тестовете за бременност в рекламните страници на едно от най-популярните шведски дамски списания Amelie, където е представено детско креватче на мебелната компания. Жените от своя страна е достатъчно да поставят няколко капки урина върху обозначеното място на страницата и няколко минути по-късно, ако са бременни, под посочената цена на креватчето ще се появи нова, двойно по-ниска такава. Кампанията е изготвена в партньорство с лабораториите Mercene Labs.

H&M беше обвинена в расизъм заради реклама на детски суичър





Веригата H&M беше обвинена в расизъм, след като пусна на сайта си реклама на блуза от детската си колекция с надпис "Най-готината маймуна в джунглата" (Coolest monkey in the jungle). Проблемът дойде оттам, че марката използва като модел на зелената блуза с качулка цветнокожо дете. Социалните мрежи избухнаха, а идеята беше окачествена като недопустима, обидна и отвратителна.

Коментарите започваха от "проекция на неоколониалното мислене" и стигаха до това, че в мениджмънта на компанията явно няма достатъчно цветнокожи. Появиха се и призиви за бойкот на известната шведска марка. Още по-голям гняв предизвика представянето на друга блуза от линията - носена от бяло дете, с нарисуван тигър на нея и надпис "експерт по оцеляването". Компанията беше принудена да се извини на всеки, който се е почувствал обиден от рекламното й решение.

Въпреки преобладаващите негативни реакции много хора застанаха на страната на H&M с аргумента, че ситуацията е преувеличена и се търси расизъм там, където го няма. Сред аргументите бешe фактът, че повечето родители наричат умалително по-малките активни деца "маймунчета" и това няма нищо общо с цвета на кожата им. В социалните мрежи беше разпространен и коментарът на майката на момчето от рекламата, която казва, че се създава ненужен проблем. "Гледната ми точка е проста - чернокожо дете е просто дете, а маймуната е просто животно", написа още тя в Twitter.

Забраната за реклама на алкохол в Литва е проблем за чуждестранните списания

Разпространителите на печатни издания в Литва са принудени да късат страници от списания като "Вог" и "Нешънъл джиографик", след като в страната беше въведена забрана за рекламиране на алкохол от 1 януари, пише "Дневник".

Ситуацията е непредвидена последица от закона за контрол върху алкохола, който президентът Далия Грибаускайте подписа през юни.

Литва е третият по големина консуматор на алкохол на човек от населението в света. Забраната за реклама на спиртни напитки е една от мерките, целящи да се намали злоупотребата с алкохол.

Най-големият разпространител на печатни издания - Press Express, рискува да бъде глобен с 30 000 евро на страница, ако не премахне или не покрие рекламите за алкохол, каза генералният мениджър на компанията Вигинтас Бартасевичус.

Знаем, че създаваме проблем за себе си и за издателите, защото покриваме съдържанието им и рекламите, за които са платили, каза той. Клиентите ни, разбира се, не са доволни, те направиха скандал в социалните медии, така че дори официалните институции започнаха да мислят за решение на проблема, допълни той.

