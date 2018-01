The Smarts поема рекламното обслужване на IKEA

Преди това в продължение на повече от три години Ogilvy Group Bulgaria обслужваха IKEA

© Георги Кожухаров

Независимата българска рекламна агенция The Smarts и PR агенцията, част от портфолиото й, "Параграф 42" поемат комуникационното обслужване в България на шведския мебелен производител IKEA. Двете компании ще работят върху изготвянето на комуникационна стратегия на бранда, която ще включва творчески, дигитални и PR решения, както и BTL активности.Преди това в продължение на повече от три години IKEA работеха с комуникационната група Ogilvy Group Bulgaria, които коментираха, че преустановяват партньорството си с рекламодателя в края на 2017 г., тъй като не са постигнали предоговаряне на финансовото си споразумение за творчески и PR услуги, и продължават работа само за медийното обслужване на клиента.IKEA организира общ конкурс, който обединява рекламното и PR обслужване. "Брифът беше отражение на цялостното представяне на IKEA и стремежа на марката да достигне до още повече хора в цяла България. PR заданието беше свързано с развиване на предложение по конкретен казус", коментира за "Капитал" Йоана Цонева, маркетинг мениджър на IKEA в България.В рамките на конкурса агенциите The Smarts и "Параграф 42" разработват няколко комуникационни концепции, обединени от посланието "Всеки може". Управляващият директор в "Параграф 42" д-р Александър Христов обяснява, че комуникационните предложения са съобразени с ценностите на IKEA, а именно да предлага мебели и аксесоари, които възможно най-много хора могат да си позволят. "Въпреки че е лидер по познатост в бранша, компанията има и потенциал за развитие, което беше и едно от основните задания в брифа, а също и една от основните цели на комуникацията на компанията заедно с идеята за достъпността и демократичния дизайн", добавя още той.От компанията не коментираха кои са другите агенции, участвали в конкурса за комуникационно обслужване на IKEA, но според няколко независими източника на пазара това са били Noble Graphics и All Channels Communication.Сред основните критерии за избор на агенциите е било "познаването на пазара за обзавеждане на дома и разбиране нуждите на потребителите, представяне на интегрирано комуникационно предложение във всички канали, дългосрочни комуникационни послания, творчески подход, иновативно използване на дигитални медии и справяне с кризисни ситуации".През последната година рекламната индустрия се развива в посока централизирано обслужване на рекламодателите, при което агенциите от една комуникационна група отговарят за основна част от комуникацията на клиентите си. Освен чисто организационни позитиви този модел на работа спестява и разходи на компаниите. "Определено смятаме, че подобна интеграция е добра за всеки бранд, в съвременната действителност е свръхважно всички комуникации да работят заедно, в синхрон, за постигането на синергия – съответно на максимално добри резултати", коментира за "Капитал" Радослав Бимбалов, основател на The Smarts.Върху цялостното комуникационно обслужване на IKEA ще работи екип от 10 души с възможност за присъединяване на още хора при необходимост. От агенцията коментират, че екипът е съставен от специалисти с различно портфолио, а лидерите на отделните дейности имат над 6 години опит в комуникациите.