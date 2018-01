Рекламната агенция Red Lion стана част от Publicis One

Управляващият директор на Red Lion Георги Пергелов

[Red Lion]

Комуникационната група Publicis One добави към портфолиото си творческата агенция Red Lion, чиято основна дейност ще бъде изготвяне на комуникационни решения, аудио-визуални продукти и дизайн. Новият бранд ще се ръководи от Георги Пергелов, дългогодишен мениджър в групата, а в екипа ще се присъединят още и специалисти от агенцията за рекламни продукции Happy End.От години Red Lion е част от международната група на Publicis, а сега за пръв път брандът влиза на българския пазар с цел да разшири предлаганите творчески услуги. Новата формация ще продължи да работи с досегашните клиенти на Happy End, но едновременно с това ще участва в рекламни конкурси за привличането на нови рекламодатели и проекти. "Акцент ще бъде работата по краткосрочни, бързи и ценово ефективни решения за рекламни продукти", коментира за "Капитал" управляващият директор на Red Lion.Екипът на творческата агенция се състои от акаунт мениджъри, графични дизайнери и специалисти по предпечат и производство, копирайтъри и видеомонтажисти. "Сред тях са дългогодишни служители в групата, както и новоназначени експерти", каза още Пергелов. Николай Неделчев, изпълнителен директор на Publicis One, каза за медиите, че Red Lion се присъединява към групата, за да предлага тактически решения и подкрепа само в определен момент от комуникацията на своите клиенти, които невинаги имат нужда от стратегически концепции.През 2016 г. компанията започна процес на преструктуриране, който включваше обособяване на агенциите в комуникационната група в отделни клъстъри според дейността им. Новата форма на работа на Publicis One позволява споделяне на експертиза между различните звена според нуждите на клиентите им. Така Red Lion става част от звеното творчески агенции в групата, което включва още Saatchi&Saatchi, Publicis Sofia, Leo Burnett и BrandWorks."С новия бранд Red Lion предлагаме гъвкави решения, които ще пестят време и ще носят добавена стойност на нашите клиенти. Същевременно имаме експертизата и на другите звена от Publicis One, за да работим и по дългосрочни кампании и продукции, покривайки пълния обхват от рекламни дейности", коментира още за медиите Пергелов.