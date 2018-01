JWT Sofia поема комуникационното обслужване на Sofia Ring Mall

Янис Манакос, управляващ директор на JWT Sofia

Комуникационната група JWT Sofia спечели конкурса за цялостното обслужване на Sofia Ring Mall. Двете компании са сключили договор за период от една година с възможност за удължаване с още една и ще си партнират в изготвянето на творчески, медийни и дигитални концепции.До момента Sofia Ring Mall работеше с няколко агенции в зависимост от комуникационните задания. Това бяха компаниите Virus Advertising за творческо и Standpoint за медийно обслужване. В продължение на две години пък дигиталната агенция Engage обслужваше онлайн комуникациите на рекламодателя. Сега, следвайки тенденцията за централизиране на рекламните процеси, Sofia Ring Mall организира един конкурс, обединяващ всички дейности. В него освен JWT Sofia участваха още агенциите The Smarts, Next DC и Virus Group, а заданието е било разработване на цялостна комуникационна стратегия."Вярваме, че консолидирането на трите услуги в една агенция с интегриран екип, в който клиентът е в центъра и има един основен човек за контакт от страна на агенцията, ще доведе до по-ефективни резултати", коментират за "Капитал" от JWT Sofia.Общо 14 души ще обслужват комуникациите на Sofia Ring Mall, като екипът ще се състои от творчески, медийни, дигитални и стратегически специалисти, както и от експерти в работата с клиенти. "В силно конкурентен пазар ние ще продължим да работим в посока развиване на Sofia Ring Mall като бранд от ново поколение, който олицетворява баланс между пазаруване, свободно време и преживяване за клиентите", коментира управляващият директор на JWT Sofia Янис Манакос. От агенцията допълват, че събитията също заемат важна част в SRM (Supplier Relationship Management - управление на взаимоотношенията с доставчиците – бел. ред.) стратегията на Sofia Ring Mall, затова и тази година компанията ще се фокусира върху тях.Макар търговският център да не е сред най-големите рекламодатели в телевизия в страната, според годишната медийна карта на агенцията "Пиеро 97", базирайки се на данни от New Media Lab, Sofia Ring Mall попада в топ 20 рекламодатели в радио за 2016 г. Той държи 1.07% дял от общия рекламен бюджет, инвестиран в радио през годината, на база мониторинг на излъчванията в общо 26 радиостанции. По данни на медиашопа "Пиеро 97" пък общите брутни инвестиции в радио през 2016 г. са се равнявали на 27.6 млн. евро, или с 2% повече от предходната.