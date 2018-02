BiTV е продадена на човек, свързван с Красимир Гергов (текстът е допълнен)

Би Ай Ти (BIT) стартира излъчвания в България през есента на 2015 г., като проектът беше ръководен от Нери Терзиева. Собственици на канала са братята Павел и Румен Вълневи, които имат голяма компания за транспортни услуги в Чикаго - AmeriFreight, където живеят от години. Малко след старта в телевизията започна предаването на Сашо Диков "Просто Диков", който през тази година зае поста програмен директор в медията, направи промени в програмната схема, а част от журналистите от първоначалния екип напуснаха. Напусна и Нери Терзиева.

Решението за това ни бе съобщено от продуцента на предаването в общ чат между него, мен и Силвия великова във Фейсбук. Като причина: спират се всички предавания в телевизията до второ нареждане".

Паунова обяснява още, че от

31.12.2017 г. тя и Силвия Великова нямат договори с "Би Ай Ти". "Работим всяка събота (два часа ефир) и всеки ден подготовка през седмицата, която остава невидима за публиката, без договор. Това се случва вече повече от месец, или иначе казано – пет предавания", пише Паунова

Пред "Капитал Сошо Диков потвърди , че е подал оставка, защото така е коректно да си тръгне с екипа и собственика, който го е назначил. "Прегооврите ми с новия собственик обаче продължават, той заяви, че иска да работи с мен. В понеделник ни предстои среща и ако условията са приемливи за мен ще остана част от екипа на BiTV", Диков. Той потвърди, че разговорите води с Мирослав Янев, в качеството му на нов собственик на медиата.



В 16 часа предстои среща на Янев с всички журналисти от медиата. "Капитал" потърси за коментар новия собственик на телевизията, но той не отговаря на мобилния си телефон.

Янев започва да се занимава с продуциране на аудио-визуална продукция преди близо 20 години. Има опит и в областта на информационните технологии и телекомуникациите. Работил е по формати като "Стани богат", "Семейни войни", "Столът", излъчвани по "Нова тв". Свързал е името си с много музикални и рекламни клипове, както и с тв сериала "Хотел България". Янев има ключово участие в създаването на българските компютърни игри Trans (създадена през 2000 г. и се приема за първата 3D компютърна игра в България) и Knights of Honor (2004). През 2007 година заминава за Виена, където управлява проекти на Siemens в областта на новите технологии. В България се връща края на 2010 заради старта на MediaPro Entertainment на българския пазар и става изпълнителен директор на компанията. Компанията бе представена официално на българския пазар през 2011 г. като една от водещите компании в Централна и Източна Европа. Част от американската Central European Media Enterprises (CME) (компанията, собственик на bTV, на още четири тв канала и на шест радиостанции на българския пазар). Продуцентската фирма е и основният производител на филми, сериали и програми за телевизиите от групата на СМЕ. Компанията бе създадена, за да работи за bTV преди шест години, когато в нея силно влияние имаше Красимир Гергов. MediaPro Entertainment правеше кулинарното състезание Lord of the Chefs, както и други актуални предавания като "bTV Новините", "Шоуто на Слави", "Комиците", "Нека говорят", "Модерно", "Код криминално", "Сеизмограф", "Хрътките". Към днешна дата няма данни компанията да осъществява дейност в България.Очаквайте допълнителна информация на сайта на "Капитал"