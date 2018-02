Новият собственик на BIT спря всички предавания на телевизията

Мирослав Янев иска BIT да промени профила си и да стане интерактивна телевизия

[MediaPro Entertainment]

На среща по обед в петък новият собственик се е представил на продуцентския екип в телевизията и е обявил, че сваля от ефир всички предавания, защото предстои телевизията да има нов облик. Журналистката Полина Паунова, която води предаването "Хайд парк" по BIT заедно с колежката си, журналистката от БНР Силвия Великова, сподели, че и тяхното предаване е свалено. В ефир в момента се излъчват записи на стари предавания на медията. В профила си във facebook Паунова написа: "

Решението за това ни бе съобщено от продуцента на предаването в общ чат между него, мен и Силвия Великова във Фейсбук. Като причина: спират се всички предавания в телевизията до второ нареждане."

Паунова обяснява още, че от

31.12.2017 г. тя и Силвия Великова нямат договори с Би Ай Ти. "Работим всяка събота (два часа ефир) и всеки ден подготовка през седмицата, която остава невидима за публиката, без договор. Това се случва вече повече от месец или, иначе казано – пет предавания", пише Паунова.

Пред "Капитал" Сашо Диков потвърди, че е подал оставка, защото така е коректно да си тръгне - с екипа и собственика, който го е назначил. "Преговорите ми с новия собственик обаче продължават, той заяви, че иска да работи с мен. В понеделник ни предстои среща и ако условията са приемливи за мен, ще остана част от екипа на BiT." Той потвърди, че разговорите води с Мирослав Янев в качеството му на нов собственик на медията. Такъв разговор ще имат и Полина Паунова и Силвия Великова, за да бъде уточнено дали и те биха продължили да работят за BIT.



Кой е Мирослав Янев

председател на управителния съвет и генерален и изпълнителен директор на bTV Media Group по времето, когато Красимир Гергов имаше по-голям контрол върху управлението - бел. ред.).



Връзката на сделката за BIT с Красимир Гергов, макар и индиректно, е притеснителна, защото през годините стана ясно, че той е консултирал по медийни проекти депутата от ДПС Делян Пеевски и майка му Ирена Кръстева.

Първоначалният заем на "Пиеро" от КТБ през 2011 г. възлиза на 6.5 млн. лева, през следващата година задълженията вече са около 31 милиона лева според финансовите отчети на дружеството в Търговския регистър. През 2012 г. вторият по големина кредитор на агенцията е друго дружество от орбитата компании на КТБ - "Кен трейд". Задълженията на "Пиеро" към тази компания възлизат на 6.6 млн. лв.

Старите и новите собственици на "Би Ай телевизия" потвърдиха в съобщение за медиите, че има подписана сделка за продажбата на 100% от капитала на "Би Ай телевизия" ООД, компанията, която притежава телевизия BIT, на дружеството "Интерактив ТВ системс България" АД. Съдружници в дружеството са Мирослав Янев и Момчил Дуканов, които си поделят собствеността поравно.От публикувания в Търговския регистър финансов отчет на телевизията за 2016 г. се вижда, че общо задълженията й възлизат на 4.7 млн. лв.От последния отчет пък на новия собственик "Интерактив ТВ системс България" за 2016 година става ясно, че към тази година дружеството няма собствени активи, а загубите му са 5 хил. лв.Пред "Капитал" изпълнителният директор на новата компания собственик - Мирослав Янев, коментира, че в момента за него най-важно е да успокои екипа на телевизията и съвсем скоро ще даде повече подробности за начина, по който ще развива канала."Вярваме, че с добавянето на традиционен телевизионен канал ще можем да създадем хибриден продукт от нов тип – силата на телевизията, съчетана с гъвкавостта и близостта до аудиторията на дигиталните форми", коментира в прессъобщението Мирослав Янев. Той пояснява, че новият екип ще рестартира проекта BIТ, за да я насочи към младата и активна аудитория. "Ще трансформираме най-добрите предавания на BIT, за да ги направим конкурентни в дигитална среда, и ще ги надградим с нови елементи. Ще добавим нови предавания и любими лица. Вярваме, че продуктът ни ще бъде атрактивен за рекламодателите и ще позволи на новия проект да се самоиздържа и развива", твърди ЯневПо думите му, считано от днес, телевизията влиза в период на трансформация и преструктуриране, за да се подготви стартът на новата програмна схема.Мирослав Янев е известен на българския пазар с работата си като продуцент, свързан с миноритарния собственик в bTV Media Group Красимир Гергов. В сектора се коментира, че предварителният договор за покупката на BiTV е подписан именно от Гергов, но той не смята публично да оповестява свързаността си с канала. Причината за това е, че като миноритарен собственик в bTV Красимир Гергов няма право да придобива собственост в други телевизии.Янев започва да се занимава с продуциране на аудио-визуална продукция преди близо 20 години. Има опит и в областта на информационните технологии и телекомуникациите. Работил е по формати като "Стани богат", "Семейни войни", "Столът", излъчвани по "Нова тв".Янев има участие в създаването на българските компютърни игри Trans (създадена през 2000 г. и се приема за първата 3D компютърна игра в България) и Knights of Honor (2004).През 2007 година заминава за Виена, където управлява проекти на Siemens в областта на новите технологии. В България се връща края на 2010 заради старта на MediaPro Entertainment на българския пазар и става изпълнителен директор на компанията. Тя бе представена официално на българския пазар през 2011 г. като една от водещите компании в Централна и Източна Европа.Част е от американската Central European Media Enterprises (CME) (компанията, собственик на bTV, на още четири тв канала и на шест радиостанции на българския пазар).Продуцентската фирма бе и основният производител на филми, сериали и програми за телевизиите от групата на СМЕ. Компанията бе създадена, за да работи за bTV преди шест години, когато в нея силно влияние имаше Красимир Гергов. MediaPro Entertainment правеше кулинарното състезание Lord of the Chefs, както и други актуални предавания като "bTV Новините", "Шоуто на Слави", "Комиците", "Нека говорят", "Модерно", "Код криминално", "Сеизмограф", "Хрътките". Към днешна дата (както и за последните четири години) няма данни компанията да осъществява дейност в България.MediaPro Entertainment се управляваше от Мирослав Янев и Ася Маджарова (сестра на Вики Политова, която дълго време работеше в bTV и стигна до позициятаНазад в годините управляваната от Цветан Василев КТБ бе основен кредитор на най-големия медиашоп в България "Пиеро 97" от 2011 г. до фалита на банката. За тези няколко години "Пиеро" увеличи близо четири пъти експозицията си към групата на КТБ.Собствеността в "Пиеро 97" е скрита зад акции на приносител, но като неин основен собственик винаги се е сочел Красимир Гергов.