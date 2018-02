Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (13 февруари)

На българския пазар

Новият собственик на BIT спря всички предавания на телевизията

Старите и новите собственици на "Би Ай телевизия" потвърдиха в съобщение за медиите, че има подписана сделка за продажбата на 100% от капитала на "Би Ай телевизия" ООД, компанията, която притежава телевизия BIT, на дружеството "Интерактив ТВ системс България" АД. Съдружници в дружеството са Мирослав Янев и Момчил Дуканов, които си поделят собствеността поравно.

От публикувания в Търговския регистър финансов отчет на телевизията за 2016 г. се вижда, че общо задълженията й възлизат на 4.7 млн. лв.

От последния отчет пък на новия собственик "Интерактив ТВ системс България" за 2016 г. става ясно, че към тази година дружеството няма собствени активи, а загубите му са 5 хил. лв.

На среща по обед в петък новият собственик се е представил на продуцентския екип в телевизията и е обявил, че сваля от ефир всички предавания, защото предстои телевизията да има нов облик. По думите му телевизията влиза в период на трансформация и преструктуриране, за да се подготви стартът на новата програмна схема.

Пред "Капитал" изпълнителният директор на новата компания собственик Мирослав Янев коментира, че в момента за него най-важно е да успокои екипа на телевизията и съвсем скоро ще даде повече подробности за начина, по който ще развива канала.

Мирослав Янев е известен на българския пазар с работата си като продуцент, свързан с миноритарния собственик в bTV Media Group Красимир Гергов. В сектора се коментира, че предварителният договор за покупката на BiTV е подписан именно от Гергов, но той не смята публично да оповестява свързаността си с канала. Причината за това е, че като миноритарен собственик в bTV Красимир Гергов няма право да придобива собственост в други телевизии.

Стартира ново онлайн издание "Тоест"

От началото на месеца на медийния пазар в България се появи ново онлайн издание - сайтът "Тоест". В рамките на добрия медиен тон и в подкрепа на заявката да са независима качествена платформа за аналитична журналистика сайтът е посочил собственика си и е публикувал Етичния кодекс на българските медии, зад който застава и който ще следва в работата си.

Издател и действителен собственик на toest.bg е фондация "Тоест". Учредители на сдружението и членове на настоятелството му са: Ан Фам, Владислав Севов, Йовко Ламбрев и Лина Кривошиева.

Екипът разчита да се издържа от даренията на читателите си и съвсем съзнателно се отказва да привлича рекламодатели и спонсори. "Ние ще сме медиа, която не зависи от реклама, от политика, от нечии бизнес и корпоративни интереси. Ще бъдем медиа, която се издържа от своята публика", категоричен е Ламбрев и допълва, че цялото съдържание на сайта е свободно достъпно и не се продава, няма и да се заключва. Сайтът има четири тематични раздела, в които ще публикува репортажи и анализи: политика, общество, бизнес и култура.

Новата дигитална агенция BookMark ще работи с издатели и автори на книги

Агенцията BookMark ще предлага маркетинг в областта на книгоиздаването, управлението на репутация в социалните медии и обученията за работа с професионалната мрежа LinkedIn.

Новата нишова дигитална агенция е регистрирана в края на миналата година от Александър Кръстев, създател и главен редактор на един от влиятелните сайтове за книги - "Аз чета". Отсега той ще управлява BookMark, а главен редактор на сайта става Габриела Кожухарова. Кръстев коментира пред "Капитал", че екипът му вече е реализирал няколко проекта, благодарение на които книги, автори и събития на техни клиенти са били позиционирани в национален ефир, включително в централните емисии на големите телевизии, както и в онлайн медии. Сред първите клиенти на агенцията са издателствата "Парадокс", "Плеяда" и "Мармот", както и кинопродукцията "Дамасцена".

"БТВ медиа груп" увеличава приходите и печалбата през 2017 г.

БТВ медиа груп" отича стабилен ръст на годишните приходи, както и за последното тримесечие на 2017 г., според официалния отчет на Central European Media Enterprises (CME), в която най-големият акционер е американският медиен конгломерат Time Warner. Българският бизнес обаче остава сред най-малките в сравнение с постъпленията от останалите държави - Чехия, Румъния и Словакия, където групата оперира

Според финансовия отчет на CME годишните приходи на "БТВ медиа груп" се равняват на 77.3 млн. долара, което представлява увеличение с 3.7%, като се вземат предвид разликите във валутните курсове през разглеждания период. Силно последно тримесечие на 2017 г. отчита българската група с приходи, възлизащи на близо една трета от годишните резултати на компанията.

Въпреки намалената оперативна печалба преди обезценки и амортизации (OIBDA), която българската медийна група отчете в края на деветмесечието, бизнесът за 2017 г. регистрира увеличение с 34.9%, като се вземат предвид разликите във валутните курсове през разглеждания период.

В края годината излязоха предположения, че най-голямата китайска непублична енергийна компания - CEFC China Energy, има интерес да придобие мажоритарен дял в CME. По същото време стана ясно и че медийната група е склонна да се раздели само с всичките си активи накуп, без да ги разделя по региони, заради което и цената за продажба става висока.

Telenor лансира кампания за безопасен интернет сред младежите

Във връзка с международния ден на безопасния интернет на 6 февруари телекомът Telenor, в партньорство с Националния център за безопасен интернет и платформата за видеосподеляне Vbox7 започва онлайн инициативата ,,От теб зависи’’, засягаща дигиталната грамотност сред младежите между 13 и 18 години.

Кампанията е дело на рекламната агенция DDB Sofia и цели чрез влиянието на десет български лидери на мнение да запознае тийнейджърите с проблема. ,,Целта на инициативата е не да търсим пост фактум решения, а превантивно да обединим значими за младото поколение личности. Важно беше да не сочим с пръст, за да бъдем разпознати от младежите като техни приятели", коментира пред "Капитал" Ангел Искрев, Head of Digital в DDB.

Като част от кампанията, всеки от лидерите на мнение заснема кратко видео, в което показва 10 коментара за него в интернет пространството, като започва от положителни и завършва често с груби и обидни обръщения. Всеки от участниците споделя съвети за различни теми, свързани с опасности, които крие интернет - общуване с непознати, тормоз на расова основа, фалшиви новини, кражба на самоличност и др.

На база изготвен анализ за активността на младежите в интернет агенцията лансира кампанията точно в 13:30 ч., когато масово аудиторията е онлайн. Точно тогава 10-те лидери на мнение публикуват своите видеа в каналите си. Кампанията достига до желаната аудитория, а по думите на Искрев към момента вече има 20 хил. уникални потребители и над 2 хил. споделяния във Facebook. Кампанията ще продължи 2 седмици, но сайтът ще остане активен и след този период. "Заедно с Националния център за безопасен интернет се стремим не само да предоставим по-сигурна интернет среда на подрастващите, а и да им предадем знания, чрез които интернет пространството да се превърне в по-безопасно и полезно място за тях", коментира за медиите Ема Кичева, мениджър "Комуникации и устойчиво развитие" на Telenor.

ВАС потвърди глоба от над 483 хил. лв. за заблуждаваща реклама на "Билла България"

През 2013 г. антимонополният орган прави проучване по повод рекламната кампания "Гаранция Clever най-ниска цена" на търговската верига, която продължава повече от седем месеца. Clever е собствена марка на "Билла" и по времето на проверката с този бранд се предлагат над 250 вида продукти.

През този период "Билла" се ангажира, че продуктите Clever са най-евтини сред аналогичните по качество и разфасовка в осем национално представени търговски вериги. Веригата обещава, че ако сравним продукт в друга верига се окаже по-евтин, ще намалява продажната цена на Clever аналога до нивото на конкурентната. Освен това "Билла" обещава, че ще покрива разликата в цената, ако клиент докаже, че в друг магазин от осемте търговски вериги тя е по-ниска.

Рекламните послания се разпространяват по всички канали – радио, телевизия, печат, интернет, билборд, листовки, брошури, плакати, информационни табла, стикери и др.

КЗК обаче отсъжда, че "цялостното впечатление, което създава рекламното послание, е заблуждаващо". Комисията установява също, че са налице "доказателства за случаи, при които в рекламните брошури за тези продукти са обявявани цени, които са по-високи", както и случаи, при които "нееднократно се установява най-ниска национална цена на сравними продукти в други вериги, но въпреки това цената на продуктите Clever не е намалена до тази цена".

Така Върховният административен съд (ВАС) потвърди санкция от 483 хил. лв., което представлява 0.1% от нетните приходи от продажби на веригата за 2012 г.

Дигитален бизнес



Фотограф: Brendan Mcdermid

Twitter за пръв път отчете тримесечна печалба

Twitter обяви, че е постигнала финансовите си цели за пръв път, след като е отчела печалба през четвъртото тримесечие от 91 млн. долара в сравнение със загубата от 167 млн. долара година по-рано. Twitter регистрираше загуби във всяко тримесечие, откакто стана публична компания в края на 2013 г. Тя си беше поставила за цел да стане рентабилна през 2017 г.

Приходите на компанията са нараснали с 2% на годишна база до 731.6 млн. долара. От тях на рекламните постъпления се дължат 85%. След публикуването на резултатите акциите на Twitter се повишиха с 25%.

Досега компанията изпитваше трудности да изгради силна потребителска мрежа и да достигне рекламни приходи, близки до тези на конкурентите си Facebook и Google. Миналата година тя представи подобрения на услугите си като възможност за видеострийминг и персонализиране на туитовете в опит да привлече нови потребители и приходи.

Последните промени в информационния поток на Facebook, в който ще се показват по-малко публикации от медии и бизнеса и повече съдържание от семейство и приятели, може да се отрази благоприятно на Twitter. Според анализатори промените насърчават онлайн рекламодателите да увеличат инвестициите си в платформата за микроблогинг.

Snap увеличава приходите си със 72% през последното тримесечие

Активните потребители на Snapchat са се увеличили през последното тримесечие от 178 млн. до 187 млн., което е над очакванията на анализаторите. Това е ръст от 18% спрямо същия период от предходната година. Освен това броят на лоялните потребители се повишава, тъй като са поправени неизправности в софтуера на онлайн платформата, която е подходяща за Android, коментираха от американската група. Поради това мениджмънтът на технологичния гигант e уверен, че стартъпът може да се конкурира успешно с контролираната от Facebook социална мрежа Instagram.

Приходите на компанията са нараснали със 72% до 285 млн. долара. Прогнозата на анализаторите беше за 253 млн. долара. В основата на ръста са и платени реклами около Деня на благодарността и Коледа.

Нетната загуба на дружеството е нараснала почти двойно - до 350 млн. долара, докато преди година е била 170 млн. долара.

Рекламен бизнес

Илън Мъск и космическата му рекламна стратегия



Фотограф: Handout

Миналата седмица беше историческа за космическите полети, след като компанията SpaceX, основана от милиардера Илън Мъск, успешно изстреля най-мощната ракета за многократна употреба Falcon Heavy. Заедно с ракетата обаче Мъск изпрати и остави в хелиоцентрична орбита в посока към планетата Марс личния си електромобил Tesla Roadster, "каран" от Стармен, облечен в наскоро разработения скафандър на SpaceX. На екрана на колата е изписано Don’t panic - думите от корицата на фантастичния роман "Пътеводител на галактическия стопаджия", а от колоните й звучи песента на Дейвид Бауи Space Oddity. Така без рекламен бюджет Tesla реализира една от най-мащабните кампании в историята, а колата беше видяла от милиони зрители, които проследиха историческото изстрелване на ракетата. От години маркетинг стратегията на технологичния гигант Tesla разчита повече на PR техники, отколкото на творчески решения и красиво заснети продукции, а едно от най-силните рекламни оръжия на компанията е именно нейният основател Илън Мъск. Минути след изстрелването той сподели в Twitter публикация с кадър от електромобила и коментар "Очевидно има кола в земната орбита". Много потребители в социалните мрежи коментираха рекламния ход на Tesla и въпреки някои скептични коментари зрителите бяха единодушни, че освен космическа беше написана и нова рекламна история.

Комуникация по време на олимпийските игри

В разгара на зимните олимпийски игри и милионните рекламни бюджети и спонсорски права специализираното рекламно издание AdWeek припомня кои са позволените послания и как могат да се рекламират състезателите, екипите и брандовете. Участниците в игрите например могат да споделят в социалните мрежи своите постижения, както и да публикуват свои снимки, но нямат право да споменават публично своите спонсори, имена на брандове или продукти, както и организации, които подкрепят. Атлетите не могат да споделят снимки от самото състезание, в което са участвали, нито да носят екипировка, различна от предоставената от олимпийските игри.

Официалните спонсори на спортното събитие тази година са General Electric, Coca-Cola, Visa, McDonald’s и The North Face, а рекламният пакет за период от 4 години е на стойност 100 млн. долара. Срещу тази сума те получават правото да използват думата "Олимпйски игри" и свързани със събитието символи, да предлагат техни продукти по време на игрите, както и да се рекламират през различни канали по време на събитието. Компаниите имат забрана единствено да провеждат промоции и рекламни активности, които не са предварително одобрени от олимпийския комитет.

С най-много ограничения обаче са всички останали брандове, които не са платили милиони, за да бъдат спонсори на игрите, но са сключили договори директно с атлетите участници. Те могат единствено да осъществяват комуникация, с която показват подкрепата си към състезателите, без да бъде обвързвана с игрите. Списъкът със забрани е доста по-дълъг и включва всякакъв маркетинг, който би могъл да подведе потребителите, че брандът е спонсор на събитието, използването на официални термини от олимпиадата или такива, които биха напомнили за нея, сред които са "победа", "игри", "медал", "Пьонгчанг" и др. Компаниите имат забрана включително и да лансират нова рекламна кампания, докато се провежда олимпиадата, в която участва някой от състезателите, дори и в нея да не се споменава нищо за събитието.

Absolut - брандът, който няма какво да крие

Нестандартният клип на шведския алкохолен бранд Absolut, създаден от рекламната агенция BBH London, носи посланието ,,Водката, която няма какво да крие’’ (The vodka with nothing to hide). Клипът представя въвеждането на нови служители в компанията, а в него освен актьори участие взимат и 28 реални служители. Необичайното в случая е голотата на служителите, използвана като метафора за прозрачността на бранда още от създаването му. Главното действащо лице в рекламния клип - служителят Гунар, услужливо запознава зрителите със съставките на алкохолната напитка и производствения процес, а накрая гордо заявява, че най-важната съставка на Absolut са служителите й. Клипът е режисиран от Sam Hibbard от компанията Somesuch.

Свободни позиции:

Британско-холандският гигант Unilever ще обяви, че е възможно да изтегли рекламите си от двете най-големи онлайн платформи Facebook и Google, ако не изчистят съдържанието си, пълно с фалшиви новини, расизъм, сексизъм и екстремизъм. Компанията, под чиято шапка са брандовете Dove и Lipton, е един от най-големите рекламодатели с годишен бюджет от 8 млрд. долара, като 25% от рекламите на Unilever са онлайн, пише CNN. Медията разполага с предварителната реч на маркетинг директора на групата Кийт Уийд, подготвена за годишна рекламна конференция в Калифорния. В нея той казва още, че разпространението на неприемливо съдържание в социалните медии и липсата на защита за децата разрушава общественото доверие и вреди на потребителите.Unilever не са единственият голям рекламодател, който преосмисля инвестициите си в онлайн реклама. В средата на 2016 г. от P&G обявиха, че ще намалят спонсорираното си съдържание във Facebook, тъй като резултатите от инвестициите не отговарят на очакванията им.Двете платформи от своя страна разработват редица инструменти и наемат постоянно допълнителни служители, които да следят и чистят фалшивите новини и нецензурно съдържание, за да задържат рекламодателите, които са и основният им източник на приходите.Повече тук Интернет гигантът Facebook обяви стипендии за "общностни лидери" в размер на 10 млн. долара, пише "Дневник". Те ще бъдат разпределени на повече от сто души, които успешно изграждат групи в социалната мрежа. Програмата е част от стратегията на мрежата да стимулира "значимото" общуване.Петима души, доказали умения в създаването на групи в онлайн платформата, ще получат до 1 млн. долара финансиране за проект, а други 100 ще получат до 50 хил. долара."Търсим общности, които имат значение за членовете си, инициативи с благотворно влияние и общности, които имат както онлайн, така и офлайн компоненти", каза Дженифър Дълски, която отговаря за общностите във Facebook.Повече по темата може да прочетете тук