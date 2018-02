Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (20 февруари)

На българския пазар

Петр Келнер е избран за купувач на "Нова телевизия"

MTG подписа споразумение за продажба на 95% акционерно участие в "Нова броудкастинг груп" (НБГ) (собственикът на "Нова тв") в България с PPF Group, управляваната от Петр Келнер инвестиционна компания, съобщиха от продавача. Сделката оценява 100% от бизнеса на медията на 185 млн. евро. Останалите 5% в българското дружество се държат от Дидие Щосел, главен изпълнителен директор на групата.

Келнер, който е най-богатият бизнесмен в Чехия, е предпочетен за купувач и на бизнеса на Telenor в България, според няколко независими източника на "Капитал".

"Нова" е най-голямата медийна група в България и се състои от седем телевизионни канала и 19 онлайн компании, които заедно са генерирали 100 млн. евро приходи за 2017 и 19.7 млн. евро оперативна печалба на "Нова" за 2017 г. Телевизията имаше 151.8 млн. лв. приходи за 2016. В Nova работят 650 души.

Предстои сделката да бъде одобрена от регулаторните органи, което се очаква да стане през първата половина на 2018 г. Всъщност само Комисията за защита на конкуренцията трябва да се произнесе по сделката. Това разрешение вероятно ще е лесно, защото Келнер няма други инвестиции в страната. По-сложна ще е ситуацията при втората сделка - за телеком бизнеса на Telenor, защото вече ще има тв актив в страната.

MTG стъпи на българския пазар 2007 г., като инвестира първо в Balkan Media Group Limited, която управлява телевизионните канали Diema, а след това придобива Nova през 2008 г. за космическата от сегашна гледна точка сума от 620 млн. евро.

Илия Яков е новият дигитален творчески директор в All Channels | Advertising





Илия Яков поема поста на дигитален творчески директор в All Channels | Advertising, част от комуникационната група All Channels Communication. Той ще отговаря за интегрирането на рекламните кампании в дигитална среда, както и за изготвянето на разработки в областта на маркетинга на преживяванията (т.нар. experiential маркетинг), а сред брандовете, с които ще работи, са Jameson, Stolichno, Starobrno и The Mall. "Желанието ми е заедно с екипа да развиваме устойчиви във времето стратегически значими идеи", коментира за медиите Илия Яков.

Яков има дългогодишен професионален опит в областта на комуникациите. Криерата му започва през 2006 г. в рекламна агенция "К+К", след което работи в PRO BG и bTV, като част от отдела за интеграцията на дигитални системи за управление на ресурси. През годините е част от агенцията TBWA, а след това заема длъжността "Творчески лидер" в дигиталната агенция Saatchi Interactive, част от групата на Publicis One. В продължение на две години Илия Яков работи като творчески директор към групата на Ogilvy Sofia.

"Монбат" премина през цялостно ребрандиране

Производителят на батерии "Монбат" вече е с ново лого, което участва в представянето на всички основни дейности в групата. Процесът по ребрандиране започва още в средата на миналата година, като към момента продължават довършителните вндерявания на логото по всички активи на компанията. Главният ръководител на проекта е Ваня Бабанин, директор "Маркетинг и комуникации" за икономическата група, която коментира пред "Капитал", че новата визия запазва характерните цветове, но по нов, модерен и конкурентен начин представя развитието и надгражда бранда. "Направихме хармонизация между различните дружества, така че да се покаже, че са част от една и съща група. Новото лого е по-изчистено, а във визията му липсва рамката, която присъстваше преди това, с цел да се покаже прозрачността на групата пред аудиторията", казва Бабанин. Като част от ребрандирането "Монбат" лансира и новия си сайт, дело на италианската компания Message Group, който е насочен основно към инвеститори, които могат да намерят подробна информация за дейността на групата, финансовите й резултати във времето и стратегията й за развитие.

Ребрандирането на "Монбат" стана паралелно с придобиването на нови бизнеси в компанията, като според Бабанин това допълнително довежда до нужда от индикация за групова принадлежност.

В момента компанията има заводи в България, Румъния и Сърбия и изнася производството си в 64 страни. Част от дейността й е и рециклирането на акумулаторните батерии, от които извлича част от основния си ресурс – оловото. Миналата година "Монбат" придоби контрол върху италианското предприятие за преработка на отпадни акумулатори Piombifera Italian, както и германските компании за производство на литиево-йонни батерии Gaia Akkumulatorenwerke и EAS.

Кампания на безалкохолна крафт бира спечели тазгодишната "Рекламна академия"

Комуникационната кампания за безалкохолна крафт бира "Късата клечка" стана победител в петото издание на инициативата за студенти "Рекламна академия", която се проведе между 13 и 16 февруари, организирана от Нов български университет, Българската асоциация на рекламодателите и Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА). "Рекламна академия" цели да покаже на студентите процесът по изготвяне на цялостна комуникационна стратегия в една компания, работейки със специалисти от бранша, които в продължение на 4 дни бяха техни ментори.

Отборът победител представи хумористична кампания за безалкохолна крафт бира " Късата клечка". Посланието на рекламата е "Разочарование за ценители", подтикнато от идеята, че българите не смятат безалкохолната бира за истинска бира. Ментори на екипа бяха Николай Диевски, бранд мениджър в "Хайнекен", и Марин Костов-Мъро, творчески директор в All Channels Communication.

Финалист в академията беше екипът, разработил концепция за откриване на магазин на Decathlon в Бургас, която подтиква хората да спрат да отлагат тренировките. Ментори на екипа бяха Деница Михайловска, мениджър "Събития и връзки с обществеността" в Decathlon България и Боян Петров, Digital Strategist в Havas Group Bulgaria.

До големия финал стигна още и екипът, разработил концепция за комуникационна кампания на натурален лечебен мехлем Vicks, с ментори Ралица Милчева, продуктов мениджър на Actavis, и Николай Караджов, изпълнителен директор на БАКА.

В "Рекламна академия" тази година участваха общо 212 студенти, разпределени в 16 екипа. Те трябваше да работят по казуси от секторите: "Автомобили", "Бира, сайдер", "Банки", "Храни", "Вода и безалкохолни напитки", "Лекарства", "Търговски вериги, спортни стоки". Техни ментори бяха общо 25 представители на рекламодатели и рекламни агенции.

Дигитален бизнес

През 2017г. Facebook е изгубил 2.8 млн. потребители под 25 години в САЩ

Facebook започна да губи най-младите си потребители на американския пазар по-бързо от очакваното от анализаторите. Миналата година фирмата за дигитални изследвания eMarketer прогнозира, че през 2017 г. социалната мрежи ще загуби 3.4% от аудиторията си между 12 и 17 години. Реалните проценти обаче се оказват още по-големи – за тази възрастова група е отчетен спад в САЩ от 9.9% или 1.4 млн. потребители.

Според изданието recode една от причините за тази тенденция е, че децата имат голям избор от социални мрежи за поддържане на контакт със семейството и приятелите си и предпочитат функции за временно споделяне на снимки, което не съвпада с концепцията на Facebook за събиране на спомени. Това обяснява защо Snapchat и Instagram добиват все по-голяма популярност в тази възрастова група.

Добавяйки всички възрастови групи под 25 години за САЩ броят на загубените потребители се удвоява. Прогнозата на eMarketer е, че през 2018 г. от социалната мрежа в САЩ ще се откажат още 2.1 млн. потребители под 25 години. Около 9.3% намаление ще бъде отчетено при потребителите под 11 години, 5.6% спад за тези между 12 и 17 години и 5.8% по-малко за младите хора на възраст между 18 и 24 години.

Според еMarketer обаче общият брой на американските потребители във Facebook ще продължи да расте и през следващите няколко години. Това важи също и за притежаваната от интернет гиганта социална мрежа Instagram, чиято потребителска база за американския пазар се очаква да нарасне с 13% през 2018 г., достигайки близо 105 млн. потребители. Очакванията за конкурента Snapchat са също добри - те вероятно ще отбележат ръст на потребителите на американския пазар от 9% през тази година, достигайки 86.5 млн. до края на 2018 г.

Google започва да блокира спам рекламите

Интернет гигантът Google обяви, че спира онлайн спам рекламите, както и силните видеа, които се пускат автоматично без намесата на потребителите. От компанията обявиха, че именно обратната връзка на потребителите e довела до тези промени. Заместник-президентът на браузера Chrome Раул Рой-Чоухъри коментира пред британското издание Express, че рекламитe, които хората намират за дразнещи и досадни, са най-вече тези, които заемат голяма площ на екрана, тези, които трудно могат да бъдат затворени или автоматично стартиращите видеа. "Тези реклами често пречи на хората да използват браузърите си по предназначение, а именно да ги свързва със съдържание и информация. Затова, считано от 15 февруари, Chrome спира да показва всички онлайн реклами, маркирани като дразнещи от потребителите", казва още Рой-Чоухъри.

Употребата на лични данни от Facebook е незаконна, отсъди германски съд

Берлинският районен съд отсъди, че употребата на лични данни от Facebook е отчасти незаконна, съобщава Reuters, като се позовава на изявление на Федерацията на германските потребителски организации (ФГПО).

Според съдебното решение незаконните действия на Facebook при боравенето с личните данни на потребителите са по две незаконни направления – от една страна, социалната мрежа продължава да предоставя лични данни на производители на приложения, без да получава изрично и добре информирано съгласие от потребителите, а от друга, компанията използва същите тези лични данни за целите на т.нар. микроориентиран маркетинг, отново без да е получила изричното съгласие на потребителите си.

От Facebook заявиха, че ще обжалват съдебното решение, въпреки че някои от клаузите му са в полза на интернет гиганта. В свое изявление от компанията обясниха, че са внесли сериозни промени в условията си за употреба и в насоките си за защита на данните на потребителите от 2015 г., когато бяха внесени за пръв път обвиненията на ФГПО, досега.

Медиен бизнес

Над 28.3 млн. зрители са гледали откриването на олимпийските игри в САЩ

Тазгодишната церемония по откриването на зимните олимпийски игри в Пьончан отново предизвика огромен зрителски интерес. В САЩ правата за излъчването на 23-ата олимпиада се държаха от NBC.

По данни на Nielsen, представени от AdWeek, зрителите на петъчното шоу са били близо 28.3 млн., от които: 27.8 млн. - телевизионни зрители, а останалите близо половин милион са наблюдавали церемонията през сайта и мобилното приложение на NBC.

Това не е рекорден рейтинг за медията, чийто зрители през 2014 г. в Сочи наброяваха 31.7 млн., а през 2010 във Ванкувър - 32.7 млн.. Пикът от 31.5 млн. зрители на откриването тази година е бил между 21 и 21:15 ч. (източноамериканско време), при появяването на американската делегация на традиционния парад на спортистите. За да гарантира обещаната аудитория на рекламодателите, тази година телевизионният гигант промени стратегията си. За да се адаптира към променящите се навици на потребителите, NBC ще отчита и онлайн гледаемостта на зимните игри. Измежду най-големите рекламодатели бяха Apple Watch, Coca-Cola, Chevrolet, Samsung,Galaxy, Toyota, Visa и Ford, а NBC си запази част от времето в рекламните блокове, за да представи предавания, които се очаква скоро да станат част от програмата й. Компанията очаква рекламодателите на спортното събитие да й донесат приходи в размер на 900 млн. долара.

Forbes расте на европейския пазар чрез събития и брандирано съдържание

Инвестициите на Forbes в различни продукти през последните две години доведоха до увеличаване на месечните им читатели на европейския пазар до 12 млн. или около 15% от световния му трафик.

По думите на главния финансов директор Марк Хоуард пред изданието Digiday в момента две трети от приходите от дигиталната реклама идват от програматик закупуване, директни сделки и брандирано съдържание, а останалата част от събития на живо и изследвания, поръчани от клиенти. Той добавя, че брандираното съдържание и събитията на живо са двата най-бързо растящи източници на приходи за Европа.

Събитията са важен компонент от общото развитие на бизнеса, което води до увеличаването на броя им всяка година. Очаква се пред 2018 г.изданието да бъде домакин на минимум 5 нови събития, отделно от миналогодишните 17, като 3 от тях ще се състоят в Европа. Това са The CMO Summit,The CIO Summit’’ и The Under 30 Summit.

Forbes наскоро придоби The Memo - британско издание за бизнес и технологии, което увеличи пазара на медията. Сделката спомогна за увеличаване на редакторския екип в Лондон до 5 човека.

В стратегията за развитие на изданието е и провеждането на редица проучвания сред читателите, които ще спомогнат за по-добро определяне и сегментиране на аудиториите, което от своя страна ще доведе до привличане на повече рекламодатели. За целта от Forbes развиха и вътрешната си платформа BrandVoice, през която компаниите могат да публикуват рекламно съдържание директно на сайта на медията, а резултатът е, че 85% от гледанията на рекламите са от аудиторията, до която брандовете целят да достигнат.

Рекламен бизнес

Nike представя непобедимите лондончани в новата си рекламна кампания

Новата рекламна кампания на Nike впечатлява зрителите, преплитайки в себе разнообразни пейзажи от британската столица и вдъхновяващи персонажи, всеки от които със специални умения. Създаден от Лондон за Лондон, динамичният клип представя борбения, състезателен дух на лондончани на специфичния за тях жаргон. Рекламният спот озаглавен "Непобедимият Лондончанин" (Nothing Beats a Londoner) ни пренася в автентичната лондонска атмосфера където в рамките на 3 минути се сблъскваме с 258 лондончани, включително известни личности от музиката и спорта, сред които британските лекоатлети Мо Фара и Дина Ашър-Смит, футболистът Хари Кейн и рапърът известен под прозвището Скепта. "За да се подчертае състезателният дух на лондончаните, музиката е различна за всяка отделна сцена", коментира пред изданието AdWeek, агенцията, създала клипа - Wieden + Kennedy London.

Големите рекламодатели от олимпийските игри съкращават бюджета си тази година

Някои от най-големите рекламодатели на олимпийските игри, сред които General Motors, AT&T и P&G, ще съкратят разходите си за събитието тази година, пише Wall Street Journal. Причините за това са, че някои от тях се обръщат към по-таргетирани медии и дигитални платформи. Други се притесняват за гледаемостта на събитието като отражение на промените в навиците на потребителите, които проявяват по-голям медиен интерес към летните за сметка на зимните игри.

Говорител на NBC Sports съобщи, че мрежата очаква продажбите и на дигиталните реклами и тези в национален ефир от игрите в Пьонгчанг да й донесат приходи от над 900 млн. долара, като 60% от тях ще бъдат от нови рекламодатели. Въпреки впечатляващите числа не се знае дали в бъдеще няма да настъпят генерални промени в рекламната стратегия и на другите брандове, които ще засегнат големите медии като NBC.

След като за последните две зимни олимпийски игри AT&T и P&G значително увеличиха разходите си, сега се очаква да обърнат посоката на движение, намалявайки ги с поне 30% от олимпиада в Сочи преди 4 години. Говорител на P&G, която похарчи 51 млн. долара за телевизионна реклама на миналите игри, съобщи, че компанията е намерила начин да инвестира по-ефективно по време на олимпиадата.

General Motors пък, които похарчиха 148 млн. долара на олимпиадата преди 4 години, планират да намалят инвестицията си с 10% тази година. Според запознати това е част от по-мащабна стратегия да съкратят разходите си за скъпи събития.

За да излъчат половинминутен рекламен слот на зимните игри в популярно време, компаниите трябва да платят между 700 и 750 хил. долара. А тази година рекламодателите могат да избират между няколко големи спортни събития - световното първенство, олимпийските игри и Super Bowl.

Свободни позиции:

