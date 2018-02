Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (27 февруари)

На българския пазар

Защо Келнер купува "Нова"

Сделката за "Нова телевизия", оценяваща компанията на 185 млн. евро и купена от PPF - чешкият фонд на местния милиардер Петр Келнер, е само една брънка от далеч по-голям ход на инвеститора в региона, свързан с придобиването на друг значително по-едър бизнес - операциите на норвежкия телеком Telenor в България, Сърбия и Черна гора . Действията на новия инвеститор показват, че той най-вероятно планира да обедини медийни и телекомуникационните платформи и услуги в една група с идея за бъдещата й продажба на по-голям играч. На чисто българско ниво смяната на собственика на "Нова" е първата стъпка към очаквана радикална промяна на телевизионния пазар, тъй като съвсем скоро другият голям национален играч, bTV, също може да бъде продаден. Така 10 години след като заедно смениха собствеността си, двете големи медийни групи отново с разлика от няколко месеца ще имат нови акционери. Техните нови стратегии ще се отразят както на рекламния и медийния пазар, където двете телевизии все още определят посоката, така и на свободата на журналистиката в България.

ВАС потвърди глоба на "Монделийз" заради ползвана снимка на Григор Димитров

Върховният административен съд (ВАС) потвърди санкция за заблуждаваща реклама от 236 хил. лв., наложена през март 2015 г. от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) на "Монделийз България холдинг".

Повод за проучването са снимките на тенисистите Григор Димитров и Цветана Пиронкова, публикувани през февруари 2014 г. на фейсбук страницата на една от търговските марки на "Монделийз – бисквитите "ВelVita Добро утро!". Снимките са брандирани с логото на бисквитите, а в текста отстрани се съдържа подкрепа към спортистите с "BelVita поздравява...".

Антимонополната комисия установява, че Димитров и Пиронкова не са рекламни лица на марката, че не е получено тяхното съгласие и дори не са уведомени за това. КЗК приема, че снимките на спортистите имат качеството на рекламни материали, поради което се прави асоциация, че те са рекламни лица на продуктите с марка belVita. Според регулатора по този начин се въвеждат в заблуждение потребителите, че тенисистите промотират, препоръчват и харесват въпросните бисквити. Комисията констатира, че става въпрос за "заблуждаваща реклама по отношение на начина на представянето й".

Патриотите предлагат оръжие на малките оператори срещу големите телевизии

Миналата седмица, в последния момент, до който можеха да се дават предложения за промени в Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), депутатът от Патриотичния фронт Христиан Митев и група народни представители внасят предложения за изменение на приетия на първо четене ЗАПСП. Митев и колегите му предлагат в преходните и заключителни разпоредби да бъде създаден нов параграф, с който се променя Законът за радиото и телевизията (ЗРТ), така че да се регулира моделът на договаряне между телевизии и платформени оператори.

Текстът предвижда нов член, според който предоставянето срещу заплащане на права за разпространение на радио- и телевизионни програми на територията на България се извършва при условията на свободно договаряне "на справедлива, разумна и недискриминационна цена", пише в проекта. Според него предоставянето на права за разпространение срещу заплащане на отделна радио- и телевизионна програма не може да бъде обвързано със задължително закупуване на права за разпространение на друга радио- или телевизионна програма, включително в пакет, или с осигуряване на задължителен брой крайни потребители. Вносителят на законопроекта предлага и вписване на нова алинея, която предвижда глоба от 10 до 50 хил. лв. за лица, които предоставят срещу заплащане права за разпространение на радио- и телевизионни програми в нарушение на изложените по-горе условия. Предвидено е при повторно нарушение глобата да бъде в двоен размер.

БНТ търси нови предавания, продуценти, репортери и водещи

Българската национална телевизия (БНТ) обяви няколко конкурса, очертаващи амбициите за промяна на новото й ръководство - и сериозно търсене на нови кадри в екипа от журналисти и продуценти в дирекция "Информация", пише "Дневник".

Първият е отворен към външни продуценти и е за няколко развлекателни предавания: здравно, "семейно", спортно, специализирано предаване за българско и чуждестранно кино и "лайфстайл", което ще се занимава с архитектура, дизайн и мода. Търсят се "оригинални авторски идеи за предавания, насочени към широка аудитория", пише в обявата на сайта на телевизията. Оттам посочват, че имат изискване поне 12% от програмното време да показва европейски произведения, създадени от независими продуценти.

Вторият конкурс е за щатни служители на телевизията - водещи, репортери и продуценти. Търсят се хора с минимум 2 г. опит в медии, включващ репортажи, живи включвания и реакция при извънредни новини, и с познания за новинарския и политическия пейзаж. Те ще работят в нюзрума на БНТ и ще се включват в други предавания.

NEXT-DC разработи oнлайн стратегията на Gemcorp





Българската независима агенция NEXT-DC разработи новата онлайн стратегия на основания в Лондон от Атанас Бостанджиев (бивш директор във VTB Cаpital) инвестиционен фонд Gemcorp. Целта на агенцията е визуалното представяне на фонда да отразява ценностите му по модерен и елегантен начин. Така за отправна точна в новия сайт на Gemcorp. от NEXT-DC избират изображения, заснети от високо и представящи широкия пейзаж. Затова и стратегията е разработена под мотото The art of seeing the bigger picture (Изкуството да виждаш по-голямата картина - бел. ред.), с цел да "позиционира услугите на компанията като изкуство в света на глобалните финанси".

Агенцията е разработила и нов сайт на Gemcorp, за да представят новата визия на фонда като портретите на партньорите в него са заснети в известна Лондонска галерия.

Unique Estates бяха отличени за маркетинг постижения на Global Real Estate Conference

Агенцията Unique Estates спечели четири награди за маркетинг на луксозни имоти на годишната международна конференция Global Real Estate Conference, която се проведе миналата седмица в Лас Вегас. Събитието се организира сред партньори на мрежата за недвижими имоти Luxury Portfolio от над 24 държави. Българската Unique Estates беше отличена с награди в категории за компании с под 100 служители, сред които първо място за "Специализиран маркетинг", второ място за "Разгръщане на бранд" и трето място в категориите "Интерактивни медии" и "Материали за клиенти", връчени за творческата работа при изработването на съпътстващи промоционални материали и използване на онлайн медии при общуване с клиенти и сътрудници.

Дигитален бизнес

Facebook опростява метриките си за измерване на резултатите от кампаниите



Фотограф: Dado Ruvic

Интернет гигантът Facebook се опитва да опрости метриките за измерване на резултатите от рекламните кампании в платформата, след като редица рекламодатели се оплакаха от неясни показатели и данни. В четвъртък компанията обяви плановете за ясно представяне на някои показатели, след като потвърди, че е възникнало объркване при някои рекламодатели за това кои метрики са прогнозни и кои са реални данни. Затова сред решенията ще бъде прогнозните показатели да бъдат изрично посочени като такива в системата за управление на реклами на Facebook Ad Manager. Други метрики, които все още са в процес на разработка, ще бъдат също обозначени като такива, за да е ясно на рекламодателите, че те са нови или се тестват и биха могли да се променят във времето. В допълнение от Facebook обявиха също плановете си да премахнат общо 20 показателя, или около 10% от целия им брой, които не са били използвани често или не са считани за полезни от рекламодателите. Най-голямата социална мрежа започна да обръща сериозно внимание на показателите за ефективността на кампаниите, след като миналата година неколкократно призна за грешни резултати при измерването на резултатите от рекламите. Малко след това Facebook обяви и че трета независима страна ще одитира метриките на платформата.

Предизвикателствата пред дигиталните медии в САЩ

Американските дигитални медии са в труден период и са изправени пред сериозни проблеми, сред които са неизпълнените прогнози за приходи и несигурната рекламна среда.

Vice Media, една от големите американски дигитални компании, насочена към младата аудитория, не успя да реализира финансовите си цели за 2017 г., като регистрира приходи със 100 млн. долара по-малко от очакваните. Американската онлайн медия BuzzFeed също не успя да постигне целите си, а Маshable – една от най-иновативните развлекателни медии, беше продадена на изключително ниска цена.

Предизвикателството, пред което са изправени тези компании и други цифрови играчи, е как да разнообразят съдържанието си и да просперират в момент, в който традиционните медии са изправени пред заплаха в лицето на стрийминг услугите, предлагани от Netflix и Amazon Prime.

Несигурният рекламен пазар повишава притесненията на медийните компании основно заради наложения дуопол на Google и Facebook, които държат 63% от цялата цифрова реклама в САЩ. Влияние ще окажат и генералните промени в съдържанието, които Facebook направи по-рано тази година – новините от медии и бизнес организации ще останат на заден план за сметка на публикации от семейство и приятели.

Facebook ще проверява с пощенски картички кой иска да купува изборна реклама в САЩ

Facebook ще започне да използва картички, изпратени по пощата на САЩ, за да проверява самоличността и локацията на лицата, които искат да купят реклама на сайта й, свързана с американски избори, съобщи представител на компанията, пише "Дневник".

Използването на пощенски картички, съдържащи специфичен код, ще се изисква за рекламите, споменаващи конкретен кандидат за федерален пост. Изискването обаче няма да важи за политически реклами, посветени на теми. "Ако пуснете реклама, споменаваща кандидат, ние ще ви изпратим пощенска картичка и вие ще трябва да използвате този код, за да докажете, че се намирате в САЩ", обясни по време на дигитална конференция Кейти Харбат, директор на политическите програми във Facebook.

Медиен бизнес

Vox Media намали видео съдържанието си, което доведе до съкращаване на 5% от служителите й

Американската онлайн медия Vox Media обяви, че се налага да съкрати 50 служители, или около 5% от целия си екип. Мярката ще засегне екипите, отговарящи за видеата в социалните мрежи предимно от сайтовете Racked, Curbed и SB Nation, пише The Wall Street Journal. Главният изпълнителен директор на Vox Media, Джим Банков, обоснова решението си, изтъквайки, че създаването и разпространението на видеа вече не са достатъчно доходоносна инвестиция. "Изграждането на компания изисква от нас да правим премислени рискове. Аз нося отговорност за провалите" - написа той в съобщение към уволнените служители. Компанията, която започна нови инициативи, включително подкаст мрежа и видео стрийминг услуги от рода на Netflix, е увеличила двойно броя на служителите си за последните две години. За разлика от някои свои конкуренти на пазара Vox Media постигна целта си за отчетени приходи през 2017 г. в размер на 160 млн. долара. Същевремнно обаче рентабилността на компанията е все още нестабилна с отчетени оперативни разходи от 162 млн. долара.

Това не е първият случай от последните месеци, в който онлайн медия съкращава част от служителите си, като сред основните посочени причини за това са промените, които Facebook обяви през януари с цел намаляване на публикациите от издатели и бизнеси. За да се справят със загубите, издатели като BuzzFeed и CNN Digital също се наложи да извършат съкращения.

Рекламен бизнес

KFC стана FCK в реклама, поднасяща извинение към феновете

Веригата за бързо хранене KFC, която беше принудена да затвори повечето си ресторанти във Великобритания поради проблем с доставката на пилешко месо, намери начин да се справи с кризисната ситуация, поднасяйки извинение на феновете си на страниците на изданията The Sun и Metro. Рекламата, дело на агенцията Mother London, пренарежда буквите на логото до получаването на многозначителното FCK - анаграма отразяваща чувствата на клиентите и ръководителите към недостига на пиле. Извинението продължава с кратко обяснение за това, че разбират колко разочароващо е да няма пиле в ресторантите, но убеждават клиентите, че правят всичко възможно бързо да разрешат проблема. Комуникационното послание предизвика предимно положителни реакции сред потребителите в социалните мрежи. Андрю Блок, основател и изпълнителен директор на фирмата Frank PR, обяви извинението за "мастър клас в PR кризисния мениджмънт", а други маркетолози също не пропуснаха да го похвалят, пише изданието Adweek.

pic.twitter.com/ZF4SfAuHl5 KFC apologises with a full page ad in today's Metro. A masterclass in PR crisis management. #KFCCrisis

— Andrew Bloch (@AndrewBloch) 23 février 2018

Публикация на Кайли Дженър в Twitter предизвика загуби на стойност 1.3 млрд. долара за Snap

Само няколко изречения са достатъчни да причинят проблеми на всеки бранд днес, стига да са казани от подходящия лидер на мнение. Това потвърди и от публикацията в Twitter на Кайли Дженър, известна от участието си в американското реалити шоу Keeping Up with the Kardashians.

"Така... има ли друг, който вече не отваря Snapchat? Или само аз... Уф. Толкова тъжно", гласи изявлението на Дженър. То от своя страна предизвика спад от 7.2% на акциите на компанията Snap, собственик на социалната платформа Snapchat, равняващо се на 1.3 млрд. долара отлив от капиталовата й оценка. Негодуванието на риалити звездата беше споделено от близо 25-милионната й аудитория в Twitter. Причина за него е промяната в дизайна на мрежата от ноември миналата година. Анализаторите от Wall Street също отчетоха тенденция за намаляваща потребителска ангажираност след промените в платформата. Анализаторът на Citigroup Марк Мей препоръча продажбата на акции от компанията през миналата седмица, тъй като очаква масово негативните коментари относно новия дизайн на мобилното приложение да се отразят зле на финансовото й състояние. В същото време Евън Шпигел, главен изпълнителен директор на американската компания Snap, може да стане един от най-добре платените изпълнителни директори в САЩ.

sooo does anyone else not open Snapchat anymore? Or is it just me... ugh this is so sad.

— Kylie Jenner (@KylieJenner) 21 février 2018

Потребителите избраха името на новия модел SUV на SEAT

След гласуване потребителите избраха името Tarraco за новия модел SUV на SEAT. Това е старото име на града Терагона в Североизточна Испания, а сред останалите възможности бяха Avila, Aranda и Alboran

Автомобилният производител SEAT проведе кампанията #SEATseekingName за избор на име на новия модел, като сред изискванията беше изборът да се сведе между четири имена на местности в Испания. SEAT има традиция голяма част от моделите на компанията да бъдат кръщавани на градове в Испания, като първият е бил Ronda през 1982 г., а оттогава има още 12 модела - Ibiza, Malaga, Marbella, Toledo и др. В инициативата за име на новия SUV са участвали над 146 хил. потребители от 134 държави, а Tarraco е получило общо близо 51 хил. човека, или 35.5% от гласовете.

Холандската Suitsupply лансира провокативен рекламен клип

Холандската компания за мъжки костюми Suitsupply си навлече критики в социалните мрежи заради провокативна рекламна кампания с хомосексуални двойки мъже.

При представянето на новата си колекция костюми Suitsupply лансира и рекламната си кампания в интернет и в магазините си. Много от видеата и снимките в нея показват мъже, които се държат за ръка или се докосват, както и двама, които се целуват. Рекламите са разпространени в 91 магазина на Suitsupply в 22 държави по света, както и в профилите й в социалните мрежи.

Много хора оцениха решението на компанията да насочи вниманието към еднополовите двойки. Не всички обаче бяха на същото мнение. Фирмата получи многобройни критични коментари в социалните мрежи. Според холандско издание Suitsupply е загубила повече от 10 хил. последователи в профила си в Instagram след публикуването на рекламите.

Свободни позиции:

