Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (6 март)

На българския пазар

WnessTV ще се разраства с финансиране от 500 хил. лв.

Иван Тодоров, собственик на WnessTV



Фотограф: Анелия Николова

Българската телевизия за здравословен начин на живот WnessTV получи финансиране от 500 хил. лв. Сумата е осигурена от трима инвеститори, които получават и миноритарен дял в компанията. Това са бившият изпълнителен директор на bTV Павел Станчев, съоснователят на "Телерик" Васил Терзиев и Стефан Гугушев, управляващ партньор в адвокатското дружество "Гугушев & партньори". С мажоритарен дял от 60% в телевизията остава нейният основател – Иван Тодоров, преди това дългогодишен главен продуцент в "Нова телевизия".

Фокусът на телевизията е да излъчва съдържание, подходящо за семейства, които се интересуват от спорт, здравословна кухня и личностно развитие. Сред предаванията в WnessTV са йога тренировки, фитнес, коментарни теми за майки, бащи и деца, както и кулинарно предаване. Свежият капитал ще бъде инвестиран в развитие на телевизията в България и Хърватия, както и в пускането й на още три международни пазара - Румъния, Чехия и Словакия. За целта от януари тази година WnessTV вече се разпространява и чрез сателита Eutelsat16A.

Освен телевизионния канал WnessTV ще се предава и онлайн срещу месечен абонамент в България и на останалите европейски пазари. Платформата ще бъде достъпна за всички мобилни устройства и през нея ще се излъчват предаванията в реално време, както и ще има възможност да се избират конкретни епизоди, разделени по теми.

Повече по темата може да прочетете тук

Националната мрежа за децата поиска спиране на новата реклама на "Национална лотария"

Реклама на "Националната лотария" с участието на националния отбор по художествена гимнастика и изготвена от рекламната агенция Garlic създава риск от насърчаване на деца и млади хора към хазартни игри, предупреди Националната мрежа за децата в писмо до различни държавни институции. Организацията поиска спиране на рекламата и законодателни промени за ограничаване на влиянието на хазарта върху децата и младежите, пише "Дневник".

"Клипът откровено насърчава деца и млади хора да играят хазартни игри, търкайки билети с примамливото заглавие "Шоколад", използвайки влиянието на примера на момичетата от националния отбор по художествена гимнастика. Дори и да приемем, че всички участници в клипа фактически имат навършени 18 години, то впечатлението, което се създава, е за участието на деца и млади хора, които са възприемани за пример от други деца, които ги гледат", казват от групата, обединяваща различни граждански организации.

Оттам изтъкват, че рекламата е в разрез с поне четири законови и подзаконови нормативни акта, като цитират разпоредби от Закона за електронните медии, Закона за закрила на детето и Закона за хазарта.

Те настояват Националният съвет по саморегулация да излезе със становище по проблема и призовават Съвета за електронни медии да спре излъчването на рекламата.

Повече по темата може да прочете тук

Отличиха носителите на годишните награди за отговорен бизнес

Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ) връчи за 14-а поредна година традиционните си награди за отговорен бизнес. В конкурса за 2016 г. участваха 57 компании, които се съревноваваха с общо 84 проекта със социална насоченост.

Наградата за "Инвеститор в обществото" в тазгодишното издание на конкурса печели "Мобилтел" с програмата си "Приеми бъдещето", посветена на подкрепата на приемната грижа. В категорията бяха отличени още "САП лабс България" и "Лидл България".

В категория "Инвеститор в знанието" първо място заема "Кока-кола ХБК България" с инициативата си "Заедно за по-добро българско образование", разработена съвместно с фондация "Заедно в час". Втората позиция си поделят Уникредит Булбанк и ЧЕЗ, а на трето място журито класира "Сименс България".

Големия приз за "Малко и средно предприятие с най-добра цялостна социална политика" получава "Еврофутбол" за програмата си "Спортни таланти".

За трета година "Ейвън козметикс България" е лидер в категория "Маркетинг, свързан с кауза" за провеждащата се вече 15 години инициатива "От любов към живота – Avon срещу рака на гърдата".

"Мобилтел" се класира на първо място и в категорията за "Инвеститор в околната среда" за проекта "Мтел еко грант".

Победител в категорията "Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд" тази година е "Виваком" с инициативата "VIVACOM техническа академия", осъществявана съвместно с Техническия университет – София.

Специалната награда Engage за ангажираност на служителите в социално отговорни проекти се присъжда на "Виемуеър България".

Повече по темата може да прочетете тук

Премиерът Бойко Борисов лично се зае и с медийния пазар

Министерският съвет прие решение за създаване на работна група, която да изготви промени в действащото законодателство относно собствеността и финансирането на медиите в страната и тяхното разпространение. На пръв прочит идеята е да се даде генерално и принципно решение на един отдавнашен проблем с липсата на прозрачност и регулация на медийния пазар в България. Освен това тя прави безсмислен т.нар. закон на Пеевски за финансирането на медиите, внесен в началото на февруари от четирима депутати на ДПС . Този закон, промотиран уж като начин за осветляване на собствеността и финансирането на медийния пазар, всъщност изисква само деклариране на финансирането от донорски програми, които и без това са публични, но не и доходите от банковите кредити и др. От дневния ред на Министерския съвет става ясно, че предложението е внесено лично от премиера Бойко Борисов.

Работната група трябва да предложи ясен механизъм за разкриване на крайния собственик на доставчика на съответната медийна услуга и източниците му на финансиране, отговорния държавен орган, който ще прилага механизма, както и размера на санкциите в случай на неизпълнение на задълженията на адресатите на законопроекта. Тя трябва да предложи също законово допустим начин за сезиране от компетентен държавен орган на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и да регламентира задължение на КЗК за периодично изготвяне на секторни анализи на медийния пазар в страната, обхващащи всички медии. В случай че комисията установи, че конкуренцията на медийния пазар е ограничена или нарушена, да бъде създаден механизъм за нейното възстановяване.

Повече по темата може да прочетете тук

Дигитален бизнес

Резултатите от намалените бюджети за дигитална реклама на P&G

Към края на 2016 г. от гиганта P&G обявиха, че ще намалят спонсорираното си съдържание във Facebook, тъй като резултатите от инвестициите не отговарят на очакванията им. Новината беше изненада за целия рекламен пазар, още повече че компанията е сред най-големите рекламодатели в света с над 7 млрд. долара рекламен бюджет. Така миналата година P&G са оттеглили 200 млн. долара от дигиталните канали. По време на конференция главният бранд мениджър на компанията Марк Притчард коментира, че между 20% и 50% са намалили постъпленията им и към някои големи играчи на онлайн пазара, пише WSJ. От P&G са заключили, че потребителите в платформи като Facebook, гледат мобилната им реклама едва 1.7 секунди, като същевременно получават и твърде често техни брандирани съобщения, което е дразнещо за тях. Големи съкращения от бюджета на гиганта е имало и към Google и YouTube, но по думите на Притчард интернет гигантът съществено е подобрил алгоритъма си. Това се е затвърдило и от бързите реакции на платформата за видеосподеляне, премахвайки станалите модерни видеа на тийнейджъри, които ядат капсулите течен перилен препарат Tide. Той коментира още, че съкратените бюджети за онлайн реклама на P&G са инвестирани в телевизионна реклама и излъчвания на живо.

В началото на февруари друг голям рекламодател - Unilever, обяви, че ще преосмисли рекламните си инвестиции в Google и Facebook заради съдържанието им, пълно с фалшиви новини, расизъм, сексизъм и екстремизъм.

Повече тук

Издателите се радват на ръст в гледанията на видеа в Twitter

Настъпилите промени във Facebook, които рязко намалиха бизнес и медийното й съдържание в новинарския поток на потребителите, отвориха нова възможност за развитие на конкурентните социални мрежи. Според изявленията на редица издатели, за да компенсират намалената си Facebook аудитория, те са се пренасочили към Twitter, където са постигнали значителен ръст на видеогледанията за последните два месеца.

Още миналата година Twitter направи някои актуализации на функциите си, които да подобрят релевантността на съдържанието. Те доведоха до по-лесно откриване на видеосъдържанието на издателите. В допълнение социалната мрежа добави и функцията "брой гледания" за клиповете. Заради увеличението във видеогледаемостта броят на издателите, които публикуват в мрежата, а също и броят на публикациите са нараснали значително. "Видяхме как Twitter се възроди", коментира пред Digiday Нийл МакГари, основател на Joe Media. Той добави, че един и същ клип, публикуван от медията в двете социални мрежи, е получил много по-голяма популярност в Twitter, което той отдава на несигурния и по-сложен алгоритъм на Facebook.

Повече тук

ЕК иска да наложи до 5% данък върху приходите на технологичните гиганти

Европейската комисия (ЕК) планира да наложи данък на приходите на големите технологични компании въз основа на това в коя държава се намират потребителите, а не според това къде са централите им. Това стана ясно от документ, до който Reuters е получила достъп. Според агенцията планираният данък ще бъде между 1 и 5% от брутните приходи. Очаква се срещу това облагане да се обявят държавите с ниски корпоративни данъци, към които компаниите традиционно се насочват.

Според Reuters ЕК планира да наложи данъка на компании с годишни приходи над 750 млн. eвро в световен мащаб и 10 млн. евро в Европа. Предложението може да бъде променено, преди да бъде публикувано през втората половина на март. За това индикира фактът, че някои от стойностите на ставките и праговете все още са в скоби, пише още агенцията.

В предложението са посочени конкретно Google, която продава таргетирано рекламиране онлайн, както и Facebook, Twitter и Instagram, които предоставят мястото за реклама. Под обстрела на ЕК попадат още Amazon, Uber и Airbnb. Онлайн медиите, стриймингът, облачните и IT услугите няма да бъдат облагани.

Повече по темата може да прочетете тук

Медиен бизнес

NBCUniversal съкращава рекламите в най-гледаното време

Американският медиен конгломерат NBCUniversal обяви, че ще съкрати с 10% рекламното време в праймтайма си, премахвайки 20% от рекламите в телевизионната и кабелната си мрежа. Компанията предвижда и нов 60-секунден рекламен блок, в който ще могат да се вместят до два рекламодателя. Според изявлението на NBC целта е по този начин да се постигне по-голямо въздействие върху зрителите. Промените идват малко преди годишната среща с рекламодателите, на която медиите представят предстоящите си предавания. Съкращаването на рекламите на телевизионните мрежи не е нова тенденция - тя съществува от няколко години, през които се експериментира с нови, по-кратки рекламни формати. Причината - телевизиите са подложени на натиск от конкурентни стрийминг услуги като Hulu, YouTube TV и Netflix, които стават все по-предпочитани за потребителите заради отсъствието на реклами или опцията за отказването им.

Повече тук

Facebook промените се отразиха пагубно върху онлайн медията Little things

Американското женско онлайн издание Little things, спира да функционира, притиснато от ниския си трафик във Facebook. Това е поредният издател, който усеща негативните последици от промените в социалната мрежа, която ще ограничи показването на новини и бизнес публикации в новинарския поток на потребителите. В съобщение до персонала си миналата седмица изпълнителният директор на онлайн медията Джо Спейзър обяви решението си, като добави, че промяната в алгоритъма на Facebook е довела до 75% спад в органичния трафик на издателя. Още през ноември изданието The Wall Street Journal съобщи, че Little things обсъжда различни варианти, включително и продажба на бизнеса си. В съобщението Спейзър пише, че след лошите резултати потенциалните купувачи са загубили интерес към сделката, а медията е била принудена да затвори заради невъзможност да покрие дълговете си, което довело до освобождаването на всичките й 100 служители.

Повече тук

Рекламен бизнес

Lacoste сменя крокодила от логото си със застрашени видове животни в нова лимитирана серия

Емблематичният крокодил от логото на френския моден бранд Lacoste ще бъде временно заместен от 10 отбрани застрашени видове като част от кампанията "Запази нашите видове" (Save Our Species). Чрез инициативата марката ще подкрепи Международния съюз за опазване на природата (IUCN) и BETC Paris, прехвърляйки им събраните средства от всички продажби. Лимитираната серия включва общо 1775 ризи, като броят им не е случаен. Той съвпада с броя на останалите в дивата природа животни за всеки от видовете - например суматранският тигър присъства на логото на 350 от ризите. Крокодилът е лого на марката от вече 85 години, като е поставен в чест на създателя Рене Лакосте, който бил и много упорит тенисист. Инициативата "Запази нашия вид" бележи първата промяна в логото от тогава. Ризите бяха представени миналата седмица на ревюто на Lacoste по време на парижката седмица на модата. Покупка на риза от серията "Запази нашия вид" може да се извърши на сайта на бранда, а цената на брой е около 150 евро.

Джейн Уокър заменя Джони Уокър по случай 8 март



Фотограф: WSJ

Джони става Джейн - за пръв път от почти 200-годишната си история уиски брандът Johnnie Walker заменя емблематичния образ на крачещ мъж в логото си с такъв на жена.

За да отбележи настъпващия международен ден на жената, производителят Diageo ще пусне на американския пазар лимитирана серия от 250 хил. бутилки от 12-годишния черен етикет с образа на Джейн. Дебютът на "женската напитка" ще бъде на 1 март, а компанията ще дарява по един долар за всяка бутилка от серията на нестопански организации, подкрепящи половото равенство и постиженията на жените. Лондонската компания се надява чрез жеста си да съумее да увеличи популярността си сред жените. Концепцията й за създаване на женски образ не е нова, подобен образ е бил предвиден по време на изборите за президент, в случай че Хилари стане първата жена, президент на САЩ. Тогава марката лансира кампанията "Продължавай да вървиш, Америка" (Keep Walking America), имаща за цел да привлече целеви групи като латиноамериканци и ветерани към аудиторията си.

Toyota лансира вдъхновяваща реклама за Параолимпийските игри

Японският автомобилен производител Toyota лансира рекламната си кампанията "Мобилност за всички" (Mobility for All) броени дни преди началото на Параолимпийските игри. Компанията създаде профил в Instagram , проследяващ подготовката на Менна Фитцпатрик за първото й участие в параолимпиадата. Тя е професионален състезател по ски от Уелс, но използва едва 3% от зрението си. В профила й може да се видят 360-градусови видеа, специално създадени да илюстрират какво е да си ски състезател по най-стръмните склонове и да караш със скорост от над 100 километра в час с незначителна зрителна способност. Паралелно Toyota стартира и уебсайта m obilityforall.com , създаден специално за потребители с различни увреждания. Инициативата е дело на агенциите Saatchi & Saatchi, Dentsu и Archer's Mark и цели да покаже социалната ангажираност на компанията, насочена към създаването на по-солидарно и устойчиво общество, в което всеки може да преодолее невъзможното.

*Информация за корпоративни новини, кампании, предстоящи събития и свободни позиции в областта на PR, маркетинг и реклама можете да изпращате на редакционния ни e-mail: media@capital.bg