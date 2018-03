All Channels започва да предлага услугите си в Австрия

Александър Сладек (вляво), изпълнителен директор на All Channels Austria и Александър Дурчев, изпълнителен директор на All Channels Communication Group

[All Channels]

Целта на екипа във Виена ще бъде намирането на клиенти и проекти на западноевропейски пазари, като изпълнението им ще се извършва от комуникационната група в България.

Независимата българска комуникационна група All Channels Communication откри първата си агенция извън страната. Новото дружество All Channels Austria е базирано във Виена с изцяло международен екип и ще предлага творчески и дигитални решения на австрийския пазар.All Channels Communication е основана преди 16 години от Александър Дурчев (сега изпълнителен директор на компанията) като самостоятелна агенция, която не е част от международна комуникационна група. Тогава основната й дейност е единствено PR обслужване и успява да установи партньорство с американската FleishmanHillard.През годините компанията разраства екипа си и установява отделни звена за PR, рекламни, медийни и BTL услуги, като по този начин започва да предлага пълно комуникационно обслужване на клиентите си. Сред актуалните рекламодатели, с които групата работи, са "Загорка" с продукта "Крадецът на ябълки", Stolichno, Raiffeisenbank, Decathlon и др.Сега за първи път българска агенция самостоятелно се разраства на чужди пазари, регистрирайки международно дружество.Иван Янакиев, управляващ директор на PR звеното на групата, разказа пред "Капитал", че подготовката по откриването на All Channels Austria е продължила повече от година и половина, като през този период установяват контакти и партньорства със специалисти от комуникационната сфера в Австрия. "С All Channels Communication работихме по европейския проект The innovation in politics institute, покрай който успяхме да изградим познанства с професионалисти в региона, което ни помогна при установяването на компанията там", обяснява още той.Екипът на All Channels Austria към момента е съставен от петима чуждестранни специалисти в сферата, като постепенно ще се разраства. Компанията ще се ръководи от австрийския експерт с дългогодишен опит в областта на маркетинговите комуникации Александър Сладек. Целта на екипа ще бъде намирането на клиенти и проекти на западновропейски пазари, като изпълнението им ще се извършва от комуникационната група в България. "Впечатлени сме от творческите подходи на All Channels и силно вярваме, че това е възможната формула за успех и в Австрия. На местно ниво ще се фокусираме върху креативни решения и дигитални продукти, с които All Channels е добре познат лидер в Източна Европа", коментира за медиите Сладек.