Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (20 март)

На българския пазар

All Channels започва да предлага услугите си в Австрия

Независимата българска комуникационна група All Channels Communication откри първата си агенция извън страната. Новото дружество All Channels Austria е базирано във Виена с изцяло международен екип и ще предлага творчески и дигитални решения на австрийския пазар.

Екипът на All Channels Austria към момента е съставен от петима чуждестранни специалисти в сферата, като постепенно ще се разраства. Компанията ще се ръководи от австрийския експерт с дългогодишен опит в областта на маркетинговите комуникации Александър Сладек. Целта на екипа ще бъде намирането на клиенти и проекти на западновропейски пазари, като изпълнението им ще се извършва от комуникационната група в България.

Антон Георгиев е новият творчески лидер на "Havas Group България"





Антон Георгиев стана част от творческия екип на комуникационната група "Havas Group България", ръководен от творческия директор Николай Ванчев, който се присъедини към компанията в средата на миналата година. Георгиев ще ръководи оперативно творческите екипи в създаването и реализацията на рекламни кампании. Той има над 10 години опит в сферата на рекламата, като последно в продължение на три години заемаше позицията творчески директор в Publicis Sofia, част от групата Publicis One, където в екип беше отново заедно с Ванчев. Преди това Антон Георгиев е бил част от агенциите Noble Graphics и New Moment New Ideas, а кариерата си започва като копирайтър. "Вярвам, че рекламата може да променя човешкото поведение. Добре свършената стратегическа работа отваря вратата за идеи, които могат да бъдат правилно насочени и изключително ефективни, но в крайна сметка смелите идеи са това, което не оставя хората безразлични", коментира за медиите Георгиев.

APRA Porter Novelli продължава да обслужва "Майкрософт България"

PR агенцията APRA Porter Novelli Balkans Communication Group ще продължи комуникационното обслужване на "Майкрософт България". Двете компании подписаха договор за период от пет години до края на 2022 г. Партньорството им до момента продължава вече десет години, като имат реализирани кампании в България и Македония.

Агенцията APRA Porter Novelli е основана през 1994 г., като през 2012 г. открива първите си офиси извън България, а три години по-късно обединява всичките си филиали в APRA Porter Novelli Balkans Communication Group, която включва България, Сърбия, Македония, Албания, Косово, Босна и Херцеговина, Черна гора.

"IAB България" организира курс за използване на социалните мрежи за бизнес цели

Организация за дигитална реклама "IAB България" организира двудневен курс за управление на социалните мрежи за бизнес цели. Обучението ще се проведе на 24 и 25 март в споделеното пространство SOHO, а цената му е 250 лв. без ДДС. Лекторите на курса ще бъдат петима професионалисти от сферата на дигиталните комуникации, които ще дадат практически насоки как да се изгради стратегия и как да се използват максимално добре възможностите на социалните медии в зависимост от целите на бизнеса. Желаещите да се запишат на курса трябва да изпратят мейл на office@iabbg.net.

В състав на лектора влизат Ангел Искрев, Digital Creative Director в DDB Sofia, Стелла Цокева, Digital Marketing Strategist в What If, Лазар Малаков от Httpool Bulgaria, Георги Малчев, управляващ съдружник в Xplora.bg, и Ленко Йорданов, дигитален мениджър в Xplora.bg.

Рекламният съвет по саморегулация препоръча клипът на "Национална лотария" с гимнастичките да бъде свален от ефир

"Шоколада само го миришем..." - тази реплика, произнесена от председателя на Федерацията по художествена гимнастика Илиана Раева, направи много популярен един от последните рекламни клипове на "Национална лотария". Той обаче предизвика много повече реакции на недоволство и съмнения, че нарушава етичнитe правила за реклама, използвайки и част от гимнастичките в отбора на Раева.

В свое решение Националният съвет по саморегулация (НСС) вече е констатирал, че тези съмнения са основателни и рекламата нарушава няколко основни члена от Националните етични правила за реклама и търговска комуникация. Етичната комисия към организацията препоръчва клипът да бъде приведен в съответствие с Етичния кодекс или да бъде спрян от разпространение в ефир. Той обаче е бил планиран за излъчване до края на февруари. Решението, макар и закъсняло, е поредното, което се занимава с рекламата на хазарт - сива територия, в която основните играчи оперират напълно комфортно въпреки ограниченията на закона и етичните правила. То би следвало да попречи кампанията да има продължение.

Започна подаването на заявки в конкурса "PR приз 2018" на БДВО

PR агенции, рекламодатели и неправителствени организации вече могат да подават заявки за тазгодишния конкурс на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) – "PR приз 2018". Желаещите да се включат в 18-ото издание на конкурса могат да го направят, като попълнят електронната форма за кандидатстване , където да опишат подробно кампаниите, с които участват и резултатите от тях. Крайният срок за подаване на заявки е 18 април.

Тази година участниците в "PR приз" ще се състезават в общо 16 категории. Това са "Корпоративна комуникационна кампания", "Кампания за устойчиво развитие/корпоративна социална отговорност", "Комуникационен проект в неправителствения сектор", "Комуникационен проект в публичния сектор", "Зелени комуникации и градска среда", "Проект за вътрешни комуникации", "Комуникационен проект за продукт или услуга", "Специално събитие", "Комуникационен проект на медия", "Кризисни комуникации", "Дигитална кампания или проект", "Имиджмейкинг" и "Студентски комуникационен проект".

Добавени са и три нови категории, които според организаторите отговарят на PR тенденциите на пазара, като някои от тях са присъствали преди години в надпреварата. Това са "Комуникационна агенция на годината", която ще се връчва на компанията, събрала най-много отличия в надпреварата, "Вътрешен комуникационен отдел на годината" ще се присъжда на фирма, реализирала самостоятелно успешна кампания, както и "Комуникационна кампания за работодателска марка/ Employer Branding", услуга, наложила се на пазара през последните две години.

Приходите на "Музикаутор" за 2017 г. са 7.4 млн. лв.

През 2017 г. сдружението на композитори и автори на музикални произведения "Музикаутор" е събрало 7.4 млн. лв. за авторски възнаграждения. От тях 83% са отишли за авторите, а 17% са останали в организацията. През изминалата 2017 г. са разпределени 13.6% повече авторски възнаграждения в сравнение с 2016 г. Сумата, която получават авторите годишно, се определя на минута излъчена музика.

През 2017 г. събраните авторски възнаграждения от телевизионните канали са близо 3 млн. лв., което е 91% от заложения бюджет. Сумата включва приходите от БНТ, частните кабелни, сателитни и ефирни телевизии. През 2016 г. събраната сума е била 2.8 млн. лв. Според "Музикаутор" близките резултати в сравнителен план показват, че отчетеният пазар не е нараснал, а тенденцията няколко пазарни играча да концентрират приходите от сектора се запазва непроменена. През 2017 г. организацията има 42 договора с телевизии. От "Музикаутор" обръщат внимание, че един от проблемите в сектора е липсата на съвременна и актуална тарифа. "Действащата към момента се прилага 15 години, без да се отчитат развитието на пазара и икономиката на страната като цяло", пише в годишния си отчет сдружението.

Тревожни сигнали в телевизия BIT след смяната на собствеността

От януари досега екипът на BIT не е получавал заплати. Този факт се случва в контекста на смяната на собствеността на телевизията и логично създава напрежение сред хората, работещи в медията, и поражда недоверие към новия екип. Служителите започват да се питат ще продължили каналът да функционира нормално, при положение че новият собственик спря излъчването на цялата програма и в момента в ефир вървят само повторения на стари предавания.

В началото на февруари BIT смени собствениците си. С отворено писмо до медиите двамата братя Павел и Румен Вълневи, които създадоха канала, обявиха, че са го продали. Новият собственик е дружеството "Интерактив тв системс България", където съдружници са Мирослав Янев и Момчил Дуканов. А на пазара се знае, че и двамата са свързани с миноритарния собственик в bTV Красимир Гергов.

Опасенията, че BIT върви към обявяване на несъстоятелност, Янев коментира пред "Капитал", че подобна хипотеза е неоснователна. "Съжалявам, че се бавят заплатите, надявам се скоро да разрешим този въпрос. Телевизията ще продължи да работи и от април ще има нова програмна схема. Вече сме споделили с кои журналисти искаме да продължим да работим", допълни управителят на BIT Мирослав Янев.

Стартира конкурсът Young Lions Bulgaria 2018

Започва кандидатстването за конкурса Young Lions Bulgaria 2018 – Film, организиран от Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА) в партньорство с "Нова броудкастинг груп". Сред условията за участие е екипите да са съставени от не повече от двама човека на възраст до 30 години, които работят в комуникационни агенции. Крайният срок е 10 април, като за целта желаещите трябва да попълнят необходимите формуляри за участие и да ги изпратят на younglions@baca.bg . На 13 април избраните кандидати ще получат задание от "Нова броудкастинг груп", което ще трябва да изпълнят до 16 април. Екипите ще трябва да създадат едноминутен рекламен клип заснет и обработен със собствени ресурси. Победителят в Young Lions Bulgaria 2018 – Film ще бъде обявен на 24 април. Избраният екип ще получи възможността да представи България на конкурса Cannes Young Lions 2018, в категория Film, който ще се проведе между 17 и 22 юни в Кан.

БАКА кани маркетинг специалисти на обучение за GDPR регламента

Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА) организира полудневно обучение на тема "GDPR променя играта", което има за цел да запознае комуникационния бранш в България с промените, произтичащи от влизането в сила на европейския GDPR регламент за защита на личните данни. Обучението ще се проведе на 28 март в София с лектор - експертът от Европейската асоциация на комуникационните агенции и специалист в сферата за защита на личните данни Орели Полс. Основните теми, които ще бъдат засегнати по време на обучението, са: задължения на агенции и рекламодатели при влизане в сила на GDPR регулацията, съгласие за обработка на лични данни, защита на личните данни в електронна среда, сигурност на информацията и съхранение на личните данни и др.

Дигитален бизнес

И Google застана срещу криптовалутите

От юни тази година технологичният гигант Google ще забрани рекламите за дигитални валути и първоначални предлагания на монети - т.нар. Initial coin offering (ICO). Мярката е част от глобалния тренд за затягане на контрола върху нерегламентираните финансови продукти.

Според публикацията на Financial Times Google ще актуализира няколко политики на търсачката, които ще засегнат реклами на нерегулирани или спекулативни финансови продукти като криптовалути, борси за тяхната търговия и дори договори за разлика (CFD) върху тях. Ще се забрани дори свързаното с дигиталните валути съдържание, включително цифрови портфейли и търговски съвети.От компанията посочват още, че през миналата година са блокирали по повече от 3.2 млрд. реклами, които не са съответствали на политиките й.

През януари социалната мрежа Facebook също съобщи, че занапред няма да допуска реклами на финансови продукти и услуги, свързани с дигитални валути, включително ICO.

Фалшивите новини в Twitter се разпространяват по-бързо от достоверната информация

Лъжата доминира над истината в Twitter. Това показва мащабно проучване на фалшивите новини, публикувано в сп. Science и цитирано от The Atlantic. Според него недостоверните истории достигат до повече хора, проникват по-дълбоко в социалната мрежа и се разпространяват по-бързо от акуратната информация. Така на практика се оказва, че Twitter систематично толерира лъжата за сметка на истината и нито експертите, нито технологичните компании знаят как да се противопоставят на тази тенденция.

Изследването обхваща всяка голяма оспорвана новина на английски език в Twitter – или около 126 хил. истории, туитнати от 3 млн. потребители в период от над 10 години. Неговото заключение е, че достоверността не може да се състезава със слуховете и измислиците.

Въпреки че заключенията са само за Twitter, изследването има отражение върху Facebook, YouTube и всяка друга социална мрежа. Специалистите предупреждават, че платформа, която има общо с провокативно съдържание, рискува да тиражира фалшиви новини.

Facebook цели да привлече издателите в платформата си Watch

След като в началото на годината Facebook обяви, че намалява показванията на бизнес и медийно съдържание в новинарския поток на потребителите, сега социалната мрежа се надява да привлече обратно интереса на издателите, предоставяйки им възможност за платени видеоновини в Watch платформата си, пише Wall Street Journal (WSJ). Социалният гигант предвижда тестов период с около 10 издателя, които всекидневно да публикуват минимум 3-минутни видеа. Предложението, което на пръв поглед звучи доста примамливо, не беше удостоено с нужното внимание от мнозина издатели. Скептицизмът им е породен от некоректното отношение на социалната мрежа в съвместната си работа с издателите последните години, пише WSJ. Такъв е случаят от 2016 г., когато Facebook сключи едногодишен договор на стойност 50 млн. долара за създаване на live видеа от издатели като CNN, The Wall Street Journal и New York Times. С много от издателите договорът не беше подновен, което ги лиши от финансиране за специално наетите от тях създатели на видеосъдържание.

Желанието на Facebook да включи видеоновини в новосъздадената си платформа Watch е част от цялостната стратегия на компанията да увеличи инвестициите си във видеосъдържание, привличайки по този начин потребителите да прекарват по-дълго време в нея.

Рекламен бизнес

Хедж фондове залагат срещу най-големите рекламни компании

Световните хедж фондове залагат усилено срещу най-големите рекламни компании в света, пише Financial Times. Фондовете търсят нов начин да печелят от индустрията, която в момента преминава през силно турбулентни години и отбелязва спад в ръста на приходите си. Британският хедж фонд Marshall Wace и американските Lone Pine и Maverick Capital държат в момента акции за 280 млн. евро във френската група Publicis, сочат регулаторни документи. Акциите на Publicis са едни от малкото в сектора, които поддържат нивото си. За сравнение, книжата на друг гигант в индустрията, WPP, миналата седмица се оттласнаха от 3-годишно дъно.

Стратегията на хедж фондовете е да изкупуват акции с краткосрочна цел и да ги продават, като това може да се окаже една от по-малко рисковите възможности за правене на пари в сектора, който преживява пълно преобразяване. Причината е, че масово бюджетите за реклама на големите компании отиват за онлайн маркетинг, където има почти пълен монопол на Google и Facebook.

Свободни позиции:

По бюлетина работи и Елена Малинова.