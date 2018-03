Рекламирай на Запад

Александър Сладек, ръководител на All Channels Austria (вляво), и изпълнителният директор на All Channels Communication Group Александър Дурчев

И други български агенции имат смесен опит от излизането си на международни пазари.

Установяването на компанията All Channels Austria

All Channels Austria

В България имаме един човек, който координира работата на австрийския офис

. От развитието на агенцията там ще зависи дали ще образуваме цял екип за обслужване на бизнеса в чужбина"

Излизането на изцяло българска агенция извън страната не е прецедент. През годините още няколко компании се прицелваха към чужди пазари в желанието си да се разраснат и да привлекат международни клиенти.

В чужди пазари се прицели и агенцията APRA, която през 2002 г. стана официален партньор на Porter Novelli в България, а преди близо шест години започна да се разраства на съседни пазари, откривайки дружества в Косово, Македония, Албания и Сърбия, обединени в групата APRA Porter Novelli Balkans Communication Group. Капиталът за основаването им е разделен между българката компания и местен партньор в съответните държави. "Чрез международните ни офиси дадохме на Porter Novelli достъп до държави, в които те нямаха интерес да се позиционират поотделно", коментира Томислав Цолов, основател и генерален мениджър на APRA Porter Novelli. Така компанията започва да предлага комуникационно обслужване на своите клиенти в целия регион, като според Цолов най-голямото предизвикателство е да гарантират навсякъде еднакво високо качество и ефективност на комуникационните услуги.

Но дори на самите All Channels това не е първият опит за излизане в други държави. През 2009 г. агенцията стартира бизнес в Полша, където предлага единствено

Разрастването на българска компания в чужбина обикновено е добър сигнал за развитието на местния пазар и повишаване на конкурентоспособността. Особено ако фирмата е от рекламния сектор, който в последните години премина през редица турбуленции, а подобни примери остават рядкост. Сега опит да се установи на западните пазари прави българската комуникационна група All Channels Communication Group. Точно 17 години след основаването й компанията официално откри дружество във Виена с амбицията да спечели нови клиенти чрез предлагането на нестандартни източноевропейски творчески и дигитални решения. Това е една от малкото независими български агенции, които не са част от международна група и предприемат стъпката да се установят на непознат пазар и да разраснат бизнеса си.Основаната от Александър Дурчев All Channels започва работа изцяло като PR агенция, но още от самото начало желанието и голямото предизвикателството пред екипа на компанията е да навлязат в рекламния бранш. В следващите няколко години от създаването й агенцията се фокусира върху събирането на екип и привличането на клиенти. "В началото никой не ни взимаше на сериозно, а ние гледахме и се учихме от всички на пазара", спомня си Дурчев, сега изпълнителен директор на компанията. За налагането на фирмата тогава спомага и сключването на партньорство с американската комуникационна група FleishmanHillard, с която работят и до днес.През следващите няколко години освен в PR и рекламния бранш All Channels се превръща в група с над 90 души екип и звена, предлагащи още медийни, дигитални и BTL услуги, като по този начин успява да затвори кръга на пълното комуникационно обслужване. Сред обслужваните клиенти са Philips, Decathlon, "Загорка" с бранда "Крадецът на ябълки", Starobrno, АVON и др. "През цялото това време търсихме ръст за компанията, трупахме опит и проекти. Но последните години установихме, че българският пазар трудно предлага ръст, а клиенти често се печелят според предложената цена. Заради всичко това логично решихме да погледнем към растящ пазар, какъвто е австрийският", обяснява пред "Капитал" Александър Дурчев.Заради установени през годините партньорства и реализирани проекти компанията решава да открие офис именно в Австрия, откъдето целенасочено ще може да достигне до целия немскоeзичен регион, включващ още Германия и Швейцария. Според изпълнителния директор важна роля е изиграла работата им по европейския проект The Innovation in Politics Institute, идейно започнал и спонсориран от Австрия, който им помогнал да изградят контакти в страната и региона.във Виена отнема повече от година и половина, като най-голямото предизвикателство за екипа е било да спечелят доверието на местните специалисти и да им докажат, че в комуникационния бранш в България има добри практики. "Въпреки полемиките на нашия пазар за ползата от наградите от фестивали и конкурси именно те за нас изиграха важна роля в създаването на добро първо впечатление", казва Дурчев. Според него следващата стъпка в практическото доказване на чужд пазар е изпълнението на малки проекти, което помага за сродяването и започването на съвместен бизнес. "Последната и най-трудна стъпка е да наложим концепции, направени в България", допълва той.С новата компания целта на All Channels е да договаря клиенти и проекти в Австрия и региона, а творческите и дигитални решения да се изпълняват дистанционно от България. Затова и екипът във Виена е съставен от четирима международни комуникационни специалисти, добре познати в рекламните среди там, които ще бъдат и лицето на компанията.се ръководи от Александър Сладек, който преди това е заемал позицията старши консултант в една от големите PR агенции в Австрия – The Skills Group, както и главен маркетинг директор в технологичната Sales Gateway. Той е сформирал и екипа на агенцията във Виена, като в него влизат още творчески директор, специалист по медиа планиране и копирайтър, работили в големи международни групи като Publicis One и Ogilvy. "и вътрешния ресурс в групата, казва Дурчев. Различни специалисти от агенцията в страната пък ще бъдат ангажирани по международните проекти.Услугите, които All Channels Austria ще аутсорсва към България, са основно творчески и дигитални решения. Във Виена агенцията ще предлага самостоятелно и PR услуги заради необходимостта от задълбочено познаване на пазара и езика. Засега компанията там залага повече на работа с фрийланс специалисти, а при трайно установяване на пазара ще разшири и екипа си.Новото австрийско дружество вече работи и по първи проекти и е на път да подпише договори за дългосрочни партньорства. "Към момента работим по няколко дигитални проекта за австрийска банка и местна младежка организация. Работим и като подизпълнители на проекти на FleishmanHillard и продължаваме с участието си в The Innovation in Politics Institute", допълва изпълнителният директор.Началото може би поставя комуникационната агенция DeConi, която през 2004 г. отваря офиси в Румъния и Сърбия, като причината е спечелен конкурс за обслужване на бензиностанции OMV на съответните пазари. "Тогава направихме класическата за времената стъпка – агенцията следва клиента", спомня си Емил Георгиев, управляващ директор на компанията. Въпреки натрупаната експертиза тогава рекламодателите в съседните държави не възприемат сериозно българската агенция за разлика от западните им конкуренти, за които вратите тогава са широко отворени. "Дребни поръчки не липсваха, но големи рекламодатели така и не се появиха, а със световната криза в края на десетилетието и рязкото свиване на пазарите местните, по-гъвкави, агенции малко по малко си отвоюваха заетата от нас територия", разказва Георгиев. Така след 2012 г. агенцията DeConi спира да оперира в тези държави. Според управляващия директор обаче работата в Румъния и Сърбия е дала ценен опит на целия екип, който помага на агенцията и досега.PR услуги. Пазарът тогава обаче не е готов да приеме българските специалисти и установяването на компанията така и не се случва.Напредването на комуникациите, избледняващите граници между страните и увеличаващите се бюджети направиха излизането на чужди пазари възможно и по-лесно отпреди. Специалистите обаче са единодушни, че е нужно самочувствие и нестандартни решения, за да се превърнат единичните примери за развитие на международен бизнес в стратегии за разрастване.