Започна записването за PR конкурса на БАПРА

Агенции и PR специалисти вече могат да подават заявки за деветото издание на конкурса BAPRA Bright Awards, който се организира от Българската асоциация на PR агенциите (БАПРА). Той има за цел да отличи най-добрите комуникационни практики през годината, които традиционно ще се оценяват от изцяло международно жури. Кандидатурите трябва да бъдат подадени онлайн в платформата на конкурса не по-късно от 16 април.Темата тази година на събитието е "Посланици на съдържание", повлияна от засилващите се разговори в посока борба с фалшивите новини, качествено съдържание и технологиите в бизнеса.Заявки могат да бъдат подавани в 13 категории, като сред изискванията е кампаниите да са осъществени в периода март 2017 г. – февруари 2018 г. Това са "Дебют на годината – кампания за нов продукт или услуга", "Корпоративен PR", "Кампания за изграждане на работодателска марка", "Кампания за вътрешни комуникации", "Дигитална кампания", "Маркетинг, свързан с кауза", "Комуникационна кампания в публичния сектор", "Кампания Public Affairs", "Кризисен PR", "Кампания, реализирана от вътрешен PR отдел", "Комуникационна кампания на годината", "Специално събитие" и "Агенция на годината".За втора поредна година в BAPRA Bright Awards има и специална категория за студенти "Студентски проект", която се оценява от изцяло българско жури, съставено от специалисти в сферата на масовите комуникации и медиите. Участниците трябва да представят проекти на тема "Имиджова PR кампания на вашия университет". "Вече имаме редица запитвания от студенти и получихме първите заявки", коментира пред "Капитал" председателят на БАПРА Катя Димитрова.Тази година от надпреварата отпада категорията "Иновативна кампания", защото според Димитрова вече всяка кампания трябва да бъде такава и изискването е валидно за всички категории.За първи път наградите се провеждат в партньорство със Световната PR асоциация ICCO и Българската асоциация за управление на хора. "Актуалната тема за изграждане на работодателска марка, или т.нар. employer branding, доближи много HR отделите и PR специалистите. Услугите ни в тази посока се търсят все по-често и е важно всички да бъдем запознати с тенденциите на пазара", казва Катя Димитрова. Заради това и очакванията й са в категорията "Кампания за изграждане на работодателска марка" тази година да има най-много подадени заявки, както и в категорията "Кампания, реализирана от вътрешен PR отдел", в която могат да участват освен агенции и рекламодатели. "В PR сектора има развитие, появяват се нови агенции, които имат добри кампании и проекти, затова и според мен заявките тази година като цяло ще бъдат повече", допълва тя. Официалното събитие по награждаването ще се състои на 10 май.Тази година отделно от конкурса на 25 април ще се проведе събитието BAPRASUMMIT, на което български и международни лектори ще представят тенденциите в PR сферата. Сред тях ще бъдат Андрю Джонсън, партньор и оглавяващ отдел Public Affairs към ЕС в Havas Public Affairs в Брюксел, Фиоренца Плинио, ръководител "Бизнес и творческо развитие" на Cannes Lions International, Ник Андрюс, зам.-президент и старши партньор във FleishmanHillard, и авторът на The Shape of Engagement Скот Гоулд.В BAPRA Bright Awards 2017 г. All Channels Communication Group беше избрана за агенция на годината. Освен с най-престижната награда в конкурса, която се присъжда за цялостното представяне на агенциите и успешните реализирани проекти през изминалата година, екипът на All Channels събра още 10 отличия в различни категории.