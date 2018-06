Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (5 юни)

На българския пазар

КЗК започна задълбочена проверка на покупката на Нова тв

Инвестиционният фонд на най-богатия бизнесмен в Чехия – Петр Келнер, PPF Group, се договори през февруари да плати 185 млн. евро за най-голямата медийна група в България "Нова броудкастинг груп", която включва седем телевизионни канала и 19 онлайн компании с общи приходи за 2017 г. от 100 млн. евро. След като Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) над два месеца проточи процедурата по разглеждането на сделката, за която по информация на "Капитал" искане е подадено още през април, на 22 май регулаторът най-накрая образува производство, но само три дни по-късно реши да започне задълбочено проучване на намерението на PPF да придобие "Нова" и "Нетинфо". А това означава, че вместо стандартните 25 дни според Закона за защита на конкуренцията КЗК ще има четири месеца да разгледа сделката, а в случаи, представляващи фактическа и правна сложност, комисията може да удължи срокът с още 25 работни дни. Това на практика означава, че сделката за продажбата на "Нова" на PPF може да не бъде финализирана и до Нова година. А на теория безпрецедентно КЗК може да не я разреши, но тъй като не се получава нов по-голям играч, това е малко вероятно.

Столичната община с нова наредба за външната реклама

В опит за премахването на повечето рекламни пана по стени, покриви, витрини, фасади и др. и въвеждане на ред в поставянето им, както и на билбордовете по улиците главният архитект на Здравков Здравков и общински съветници от ГЕРБ внесоха нова наредба в общината , пише "Дневник". Най-важните ограничения, които предлагат, са реклама да може да се поставя на 20% от площта на витрините, трябва да има разстояние между отделните видове рекламни елементи, те не могат да се поставят навсякъде, а по определена от общината схема. Възможностите за брандиране на сгради са много малко, както и вариантите за поставяне на билбордове в частни имоти. Реклами по покривите в центъра няма да има. В отговор от Българската асоциация за външна реклама (БАВР) приветстват наредбата, като са на мнение, че е крайно време тя да бъде приета, а недоволните от наредбата са главно търговци, а не фирми, които се занимават с реклама, пише още "Дневник".

Нови кадрови промени в БНТ

Новият мениджърски екип на БНТ продължава с кадровите промени в медиата. В официално съобщение от телевизията обявиха, че, считано от 31 май, от заеманите длъжности се освобождават: главният продуцент на продуцентски център "Спорт" към дирекция "Информация" Методи Манченко, финансовият директор Росица Григорова, главният счетоводител Елисавета Боянова-Канелова, началникът на отдел "Управление на собствеността" Зорина Бояджиева, началникът на отдел "Обществени поръчки" Асен Илиев и София Живкова - началник на отдел "Маркетинг и продажби" в дирекция "Маркетинг и комуникации". От ръководството на медията обясняват, че освобождаването на тези позиции се прави "в рамките на провеждащите се промени в ръководството на БНТ". С настоящите промени приключва формирането на ръководния екип на телевизията, а решенията са взети от управителния съвет на БНТ.

Самуил Петков е избран да се включи в медийната академия за млади специалисти на фестивала Cannes Lions



[Samuil Pekov]

За пръв път в международната медийна академия за млади комуникационни специалисти Young Media Academy ще има българско участие. В петото изданието на обучителната програма, част от най-големия рекламен фестивал Cannes Lions, ще се включи Самуил Петков, стратегически планьор в българската рекламна агенция Noble Graphics. Той е един от 30-те избрани участници от цял свят, които ще имат възможност да се учат и да се запознаят с работата на някои от най-добрите световни комуникационни специалисти. Young Media Academy ще се проведе от 17 до 22 юни, като целта на програмата е да запознае участниците с най-добрите и доказали се в глобален мащаб работни механизми, които са успели да трансформират комуникационните пазари и да дадат истински социални и бизнес резултати в рекламата. Преди две години Петков взе участие в академията за млади рекламисти Roger Hatchuel Academy, също част от фестивала Cannes Lions, като споделя пред "Капитал", че програмата тогава изцяло е променила работата му. "Академията тогава ми даде много увереност как да преследвам реализирането на качествените идеи, от които имаме огромна нужда в нашия бизнес в България. Young Media Academy е голяма стъпка напред и това не е постижение само за мен, а и за агенцията ни", казва още той.

IAB Bulgaria организира майсторски клас за видеомаркетинг

Браншовото сдружение IAB Bulgaria организира специализиран курс за видеомаркетинг, който ще се проведе на 9 и 10 юни, с обща продължителност 12 часа, на цена от 120 лв. без ДДС. Сред основните теми, които ще бъдат засегнати по време на обучението, са тенденциите и спецификите на видеопазара, как се изгражда най-добрата стратегия за нуждите на бизнеса, как се прави продуктово позициониране, как се прави стрийминг на живо и как се измерват резултатите от проведените кампании. Лекторите на събитието ще бъдат български комуникационни и видеоспециалисти. Сред тях са Мария Атанасова, основател и мениджър на 7Talents, Таисия Кръстанова маркетинг мениджър в Streamer.bg, и Петър Владимиров, партньор в дигиталната агенция Interactive-share.com. Желаещите могат да се запишат като изпратят имейл на office@iabbg.net.

Financial Times отваря офис в София с технологичен екип

Financial Times ще открие свой офис в София през есента. Това се разбира от съобщение до медиите на PR агенцията United Partners. В него ще работи основният технологичен екип на FT Core, който поддържа платформите и системите, които изграждат сайта на компанията, като дигиталните системи за абонамент, разпространението на печатни издания и публикуването на съдържание, съобщиха от Xoomworks, които са партньори на компанията. Медийната група е избрала София заради удобната локация, лесния достъп до офиса в Лондон и технологичната работна ръка в страната, която би помогнала на екипа да се развива и расте. Компанията ще отвори 100 нови работни места през следващата година.

United Partners стана партньор на HubSpot

Българската PR агенция United Partners стана част от платформата за CRM, маркетинг, продажби и обслужване на клиенти HubSpot, която цели да даде на компаниите необходимите инструменти, за да управляват цялостното изживяване на потребителите - от разпознаваемост до превръщането им в застъпник на конкретни брандове. Агенцията е и в първата в България и Югоизточна Европа, която си партнира с HubSpot. "През последните няколко години нашият екип се фокусира и работи върху много различни дигитални маркетинг кампании, включително създаването на стратегии и реализирането им на пазара. Добавянето на услугата inbound PR и маркетинг към портофолиото ни ще ни даде възможност да продължим да развиваме индустрията в региона и да предоставяме нова, ценна за бизнеса на нашите клиенти експертиза", коментира за медиите Мария Гергова-Бенгтссон, основател и изпълнителен директор на United Partners.

Дигитален бизнес

Използването на софтуерите за блокиране на мобилна реклама се увеличава

Над 630 хил. паунда годишно губят онлайн издателите във Великобритания заради софтуери за блокиране на реклами. Това показва проучване на Асоциацията на онлайн издателите (Association for Online Publishers) на Острова, базирано на данните, подадени от 14 големи медийни групи, сред които Condé Nast, ESI Media, Global, the Guardian и The Telegraph. Според проучването през 2017 г. 29.9% от рекламните импресии на десктоп устройства са били блокирани в сравнение с 31.7% през 2016 г., пише изданието Digiday. Значително по-малък е процентът при мобилни устройства, който все пак обаче отчита ръст през годините. Така през изминалата година 1.5% от мобилните рекламни импресии са били блокирани в сравнение с 0.3% през 2016 г.

Facebook излиза от мода сред младите потребители

Ако допреди три години най-голямата социална платформа беше сред предпочитаните мрежи в САЩ за общуване и прекарване на време на младежите между 13- и 17-годишна възраст, то Facebook вече губи лидерската си позиция, пише изданието AdAge. Според проучване на Pew Research Center само 51% от младите потребители използват социалната мрежа, като едва 10% споделят, че е основната им платформата. Останалите 49% предпочитат алтернативните Snapchat, YouTube и Instagram, също собственост на Facebook. 72% от анкетираните младежи споделят, че използват платформата на Instagram, а 69% гласуват за Snapchat.

Walmart навлиза на интернет пазара с нова услуга

Веригата хипермаркети Walmart цели да се заеме водеща позиция в онлайн пространството, лансирайки новата услуга Jetblack, през която потребителите могат да си поръчват необходимите покупки дистанционно чрез текстови съобщения. Всеки може да зададе въпрос или да изпрати списък с покупки, които да бъдат приети от чат-бот или служител от кол-центъра на магазина и да се погрижат да бъдат изпълнени най-много до един ден след поръчката без допълнителни такси. Услугата с мото "Имаш нужда от него. Напиши го. Вземи го" може също да препоръча най-добрия телевизор например според нуждите на потребителя и ценовото му ограничение. Jetblack работи на месечен абонамент от 50 долара, като единствено не може да бъде доставяна храна. Към момента услугата се предлага само в Манхатан и Бруклин в Ню Йорк, но целта на Walmart е да се разрасне.

Медиен бизнес

Дроновете на изданието Time

Седмичното издание списание Time, популярно с провокативните си корици, си партнира с Intel за заснемането на корицата за специалния юнски брой на тема "Епохата на дроновете". В нея участват общо 958 дрона, подредени така, че да образуват рамка и да изпишат заглавието на изданието в типичните за него цветове и шрифт. Композицията е заснета вечерта на 3 май във Фолсъм, Калифорния, като дроновете са позиционирани във въздуха вертикално под предварително съобразен ъгъл, така че да не се разместват от въртенето на перките и да могат да бъдат снимани. Дроновете летят на средна височина от 100 метра и отстояние един от друг около метър и половина.

Рекламен бизнес

McDonald’s търси (не)перфектни служители

Веригата за бързо хранене McDonald’s предлага на студенти първа работа в ресторантите в Европа. За разлика обаче от повечето компании, които се рекламират с перфектни служители, от веригата признават, че не всеки е перфектен, но в това няма нищо лошо. Кампанията с име McMistakes (МакГрешки - бел.ред.), реализирана от белгийския офис на агенцията TBWA, представя няколко визуализации, в които бургерите на McDonald’s са сложени в кутийките на пържените им картофи, а сладоледът е в кутия от сандвич например. Под всяка от тях пише: "Търсим студенти. Не е необходим опит".

Coca-Cola лансира първата си алкохолна напитка





Първата алкохолна напитка на Coca-Cola ще се казва Lemon-Do и ще може да бъде намерена на пазара в три разновидности - с 3%, 5% и 7% алкохолно съдържание, пише изданието Fortune. Напитката ще бъде с вкус на лимон, но ще бъде достъпна само за потребителите в Япония, където цената й ще бъде 150 йени, или около 1.4 долара. От Coca-Cola все още нямат планове да лансират продукта и на други пазари. Всяка година от компанията избират да тестват приблизително 100 нови продукта в Япония, като само една част от тях стигат до други глобални пазари, но това все пак е първи знак, че гигантът гледа и извън сегмента на безалкохолните напитки.

