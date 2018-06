ФАРА ден първи: 20% повече заявки в надпреварата

Категория "Пресреклама"



Кампания: Авариен разговорник на Volkswagen

Рекламодател: Порше Изток ООД

Агенция: Tribal Worldwide София



Кампания: България в чаша вино

Рекламодател: Мари Бризар Уайн енд спиритс България ЕООД

Агенция: All Channels Advertising



Кампания: Да прогоним предразсъдъците

Рекламодател: Фондация "ГЛАС"

Агенция: NEXT-DC



Кампания: Преса "Камуфлаж за Пирин"

Рекламодател: WWF България

Агенция: Noble Graphics



Кампания: Съществувате само Вие

Рекламодател: Банка ДСК

Агенция: Noble Graphics



Категория "Външна реклама"



Кампания: Господарите вкъщи (серия от 2)

Рекламодател: Kaufland България

Агенция: Noble Graphics



Кампания: Да закрием БХК (серия от 3)

Рекламодател: Български хелзинкски комитет

Агенция: Noble Graphics



Кампания: Женски Номера

Рекламодател: Bianki Shoes

Агенция: Yellowmark.



Кампания: За по-човечно детско правосъдие - плакат с откъсване

Рекламодател: Сдружение "Национална мрежа за децата"

Агенция: reforma



Кампания: Кино-класика - плакати (серия от 4)

Рекламодател: Carlsberg България

Агенция: Noble Graphics



Кампания: RiceUP! Eat smart

Рекламодател: Нухелт АД

Агенция: The Smarts



Кампания: Супер селско изпълнение (серия от 3)

Рекламодател: Ростар БГ ЕООД

Агенция: Nitram



Кампания: Танцът Делхи

Рекламодател: Народен театър "Иван Вазов"

Агенция: The Smarts



Категория "Вътрешна реклама"



Кампания: Внимавай с какво си пълниш главата – стикери в Национален природонаучен музей

Рекламодател: НПО "Еволюционен поглед"

Агенция: reforma



Кампания: В подкрепа на жените шофьори

Рекламодател: Порше БГ

Агенция: NRG BRANDS



Кампания: Късни представления (серия от 3)

Рекламодател: THEATRO

Агенция: Noble Graphics



Кампания: Менторите 2

Рекламодател: Нов български университет

Агенция: NRG BRANDS



Категория "Корпоративна и бранд индентичност"



Кампания: Via Vinera Karabunar Estate

Рекламодател: изба Карабунар ООД

Агенция: New Moment New Ideas Company



Кампания: Inter Expo Center – ребрандинг

Рекламодател: Inter Expo Center

Агенция: Noble Graphics



Кампания: Power Pops

Рекламодател: Power Pops

Агенция: FOUR PLUS



Кампания: Практика

Рекламодател: Смартс ООД

Агенция: The Smarts



Кампания: Ребрандиране Фондация Америка за България

Рекламодател: Фондация "Америка за България"

Агенция: Tribal Worldwide София



Кампания: Reinvent

Рекламодател: Reinvent | The Innovation Law Hub

Агенция: FOUR PLUS



Кампания: Силата на общността

Рекламодател: Фондация "Америка за България"

Агенция: Tribal Worldwide София



Кампания: Shoot!

Рекламодател: Shoot!

Агенция: The Smarts



Категория "Опаковки и етикети"



Кампания: Енциклопедия с ненужни факти, Paddy

Рекламодател: "Перно Рикар България" ЕООД

Агенция: Tribal Worldwide София



Кампания: Мед Мен

Рекламодател: "Златен мед"

Агенция: A Team



Кампания: Wine Labels – Via Vinera

Рекламодател: Изба "Карабунар" ООД

Агенция: New Moment New Ideas Company



Категория: Film Craft



Кампания: България в чаша вино

Рекламодател: "Мари Бризар Уайн енд спиритс България" ЕООД

Агенция: All Channels Advertising



Кампания: Господарите вкъщи

Рекламодател: Kaufland България

Агенция: Noble Graphics



Кампания: Dare to click (серия от 2)

Рекламодател: "Глобал брандс дистрибюшън" ООД

Агенция: Ogilvy Group



Кампания: Естрада

Рекламодател: Carlsberg България

Агенция: Noble Graphics



Кампания: Живееш в телефона си. Защо плащаш сметките на гише?

Рекламодател: UniCredit Bulbank

Агенция: The Smarts



Кампания: RiceUP! Eat smart

Рекламодател: "Нухелт" АД

Агенция: The Smarts



Кампания: Sofia Film Fest Almodovar

Рекламодател: Международен София филм фест

Агенция: guts&brainsDDB



Кампания: Sofia Film Fest Lynch

Рекламодател: Международен София филм фест

Агенция: guts&brainsDDB



Кампания: Trading Revolution

Рекламодател: "Трейдинг 212"

Агенция: guts&brainsDDB



Категория: Art Direction



Кампания: Въздухоплаване в картинки

Рекламодател: Сердика център

Агенция: guts&brainsDDB



Кампания: Господарите вкъщи

Рекламодател: Kaufland България

Агенция: Noble Graphics



Кампания: Детски отделения Пирогов

Рекламодател: Фондация "Америка за България"

Агенция: FOUR PLUS



Кампания: Енциклопедия с ненужни факти, Paddy

Рекламодател: "Перно Рикар България" ЕООД

Агенция: Tribal Worldwide София



Кампания: Кино-класика – Плакати

Рекламодател: Carlsberg България

Агенция: Noble Graphics



Кампания: Колекция "Камуфлаж за Пирин"

Рекламодател: WWF България

Агенция: Noble Graphics



Кампания: Късни представления

Рекламодател: THEATRO

Агенция: Noble Graphics



Кампания: Менторите 2

Рекламодател: Нов български университет

Агенция: NRG BRANDS



Категория: Ambient



Кампания: Absolut Crop Circle

Рекламодател: "Перно Рикар България" ЕООД

Агенция: guts&brainsDDB



Кампания: Витрини "Камуфлаж за Пирин"

Рекламодател: WWF България

Агенция: Noble Graphics



Кампания: EVN

Рекламодател: EVN България

Агенция: guts&brainsDDB



Кампания: За по-човечно детско правосъдие - плакат зад решетки

Рекламодател: Сдружение Национална мрежа за децата

Агенция: reforma