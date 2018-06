ФАРА ден втори: Отвъд рамките на рекламата

Категория "Тв реклама и кинореклама" – подкатегория "Стоки"



Кампания: Доброто тук

Рекламодател: Загорка АД

Агенция: Nitram



Кампания: Еййй

Рекламодател: Ростар БГ ЕООД

Агенция: Nitram



Кампания: Лютеници Philicon "Не като от баба, а от баба" (серия от 3)

Рекламодател: Филикон 97 АД

Агенция: reforma



Кампания: RiceUP! Eat smart

Рекламодател: Нухелт АД

Агенция: The Smarts



Кампания: Сравнителната реклама на Крадецът (серия от 3)

Рекламодател: Загорка АД

Агенция: All Channels Advertising



Категория "Тв реклама и кинореклама" – подкатегория "Услуги"



Кампания: Dare to click (серия от 2)

Рекламодател: Глобал брандс дистрибюшън ООД

Агенция: Ogilvy Group



Кампания: EVN Proposal

Рекламодател: EVN България

Агенция: guts&brainsDDB



Кампания: Живееш в телефона си. Защо плащаш сметките на гише?

Рекламодател: UniCredit Bulbank

Агенция: The Smarts

Екип: The Smarts - Cr; Кеворк Асланян - D; Силвестър Йорданов - DoP; Global Films - P



Кампания: Lidl SnM

Рекламодател: Лидл България

Агенция: guts&brainsDDB



Кампания: MyKi Fairytales

Рекламодател: Telenor

Агенция: guts&brainsDDB



Кампания: Мечка

Рекламодател: Банка ДСК

Агенция: Noble Graphics



Кампания: Още хиляди причини да вземеш кредит (серия от 3)

Рекламодател: Банка ДСК

Агенция: Noble Graphics



Кампания: Telenor Bulgaria Christmas (серия от 52)

Рекламодател: Telenor

Агенция: guts&brainsDDB



Кампания: Telenor Bulgaria Network

Рекламодател: Telenor

Агенция: guts&brainsDDB



Кампания: Telenor Hungary Christmas

Рекламодател: Telenor

Агенция: guts&brainsDDB & Tribal Worldwidе София



Категория "Тв реклама и кинореклама" – подкатегория "Социална, политическа и медийна реклама"



Кампания: Sofia Film Fest (серия от 2)

Рекламодател: Международен София филм фест

Агенция: guts&brainsDDB



Категория "Други филмови формати"



Кампания: Безделници

Рекламодател: Клиър лендинг АД

Агенция: Nitram



Кампания: За по-човечно детско правосъдие, Експеримент

Рекламодател: Сдружение "Национална мрежа за децата"

Агенция: reforma



Кампания: LIDL SnM Tour

Рекламодател: Лидл България

Агенция: guts&brainsDDB



Кампания: Супер селско видео

Рекламодател: Ростар БГ ЕООД

Агенция: Nitram



Кампания: Trading Revolution

Рекламодател: Трейдинг 212

Агенция: guts&brainsDDB



Кампания: Trading Revolution Prerolls

Рекламодател: Трейдинг 212

Агенция: guts&brainsDDB



Категория "Радио реклама"



Кампания: OLX (серия от 4)

Рекламодател: OLX

Агенция: guts&brainsDDB



Категория "Рекламен текст"



Кампания: Авариен разговорник на Volkswagen

Рекламодател: Порше Изток ООД

Агенция: Tribal Worldwide София



Кампания: Лютеници Philicon "Не като от баба, а от баба"

Рекламодател: Филикон 97 АД

Агенция: reforma



Кампания: OLX 1000 думи (серия от 4)

Рекламодател: OLX

Агенция: guts&brainsDDB



Кампания: Още хиляди причини да вземеш кредит (серия от 3)

Рекламодател: Банка ДСК

Агенция: Noble Graphics



Кампания: superselsko.eu

Рекламодател: Ростар БГ ЕООД

Агенция: Nitram



Кампания: Супер селски манифест

Рекламодател: Ростар БГ ЕООД

Агенция: Nitram



Кампания: Супер селско изпълнение (серия от 3)

Рекламодател: Ростар БГ ЕООД

Агенция: Nitram



Кампания: Tavex – злато

Рекламодател: Tavex ЕООД

Агенция: Tribal Worldwide София



Категория "Събития"



Кампания: Absolut Crop Circle

Рекламодател: Перно Рикар България

Агенция: guts&brainsDDB



Кампания: Jameson Безстрашни пичове (серия от събития)

Рекламодател: Перно Рикар България

Агенция: All Channels Advertising



Кампания: За по-човечно детско правосъдие

Рекламодател: Сдружение Национална мрежа за децата

Агенция: reforma



Кампания: Коледа без подаръци

Рекламодател: Смартс ООД

Агенция: The Smarts



Кампания: Starobrno - Friendly Fire

Рекламодател: Загорка АД

Агенция: All Channels Advertising



Кампания: Събитие, скрито във ван

Рекламодател: Порше БГ

Агенция: 121 Agency



Кампания: Trader Event

Рекламодател: Трейдинг 212

Агенция: guts&brainsDDB