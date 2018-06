Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (12 юни)

Фотограф: Лилия Йотова



На 19-ото издание на творческия рекламен фестивал ФАРА най-престижното отличие "Агенция на годината" беше спечелено от guts&brainsDDB. Това е петото голямо признание на агенцията от създаването на конкурса до момента. Рeкламодател на годината стана "Теленор", които работят с guts&brainsDDB в България и Унгария. Месец след като агенцията смени името си на guts&brainsDDB (преди това "DDB София"), тя спечели общо 30 награди, от които 7 златни, 5 сребърни и 18 бронзови. Компанията участва и с най-много заявки в конкурса - общо 53.На второ място в най-големия рекламен конкурс в страната се класира агенцията Noble Graphics, а третото зае All Channels Advertising на база оценените творчески решения през годината. След тях съответно по брой точки се нареждат агенциите Nitram и The Smarts. Тази година във фестивала се включиха 28 агенции с общо 322 заявки.В класирането за "Рекламодател на годината" на второ място след "Теленор" с равен брой точки се нареждат "Ростар", които работят с агенция Nitram, и "Загорка", които също отскоро започнаха съвместно партньорство с агенцията за продуктите на бранда.Още по темата, както и целия списък с наградените може да видите тук >>Паралелно с ФАРА 2018, се проведе и седмото издание на Saatchi Circle. Участие взеха три отбора, съставени от студенти без опит в рекламата, които за три дни трябваше да изготвят кампания по задание на "Еконт". Ментори на трите отбора бяха Александър Братимиров от Saatchi & Saatchi Sofia, Илия Яков от All Channels Communication и Йордан Жечев от агенцията на годината за 2018 г. guts&brainsDDB.Каузата която "Еконт" избра за отборите, беше: "Нека покажем на българите, че можем да живеем в едно богато, добре уредено общество от свободни хора". Финалните проекти бяха оценени от официалното жури на ФАРА 2018, като победители бяха отбор Kottakoa с кампанията "Всеки е малко боклук". Идеята на проекта им е в специална онлайн платформа всеки да може да измери и намали своя процент "боклукщина" или, казано с други думи, да замени лошите си навици в обществото с добри.На второ място се класира проектът на отбор Brainrain "Избери 1, Промени 1". Целта на кампанията е да се стимулират хората да променят само едно нещо, което ги дразни. Според тях стремежът към по-добро общество започва с малки стъпки. Третият проект в конкурса беше на отбора Lama Enigma, който предложи серия от видеоклипове, които да покажат на младите, че "Щом баба може, и ти можеш." Така техните 4 баби щяха да станат лидери на мнение, които да бъдат пример, че всеки може да спортува и изхвърля разделно боклука си.За пета поредна година Българската асоциация на рекламодателите (БАР) организира конкурса BaAwards, който цели да отличи компаниите с най-добри и иновативни маркетингови стратегии през годината. Желаещите да се включат трябва да подадат своите онлайн заявки в сайта на конкурса не по-късно от 2 септември, като сред условията за участие е кампаниите да са реализирани в периода 1 януари 2017 г. и 15 май 2018 г. Кандидатите ще се състезават в 10 категории - "Нов продукт", "Нова услуга", "Нова корпоративна марка, "Ребрандинг на продукт", "Ребрандинг на услуга", "Корпоративен ребрандинг", "Нововъведение в продукт и повторно пускане на пазара", "Нововъведение в услуга и повторно пускане на пазара", "Активиране на марка" и "Корпоративна социална отговорност". Таксата за участие е 300 лв. за заявка.Тази година за пръв път асоциацията въвежда и специална студентска награда за представяне на проект на тема: "Пускане на пазара на нов брандиран продукт или услуга в съществуваща категория". В инициативата могат да кандидатстват студенти от цялата страна в специалности "Маркетинг", "Комуникации" и "Реклама", а участието е безплатно.Според данните на "IAB България" през 2017 г. с близо 50% се увеличават постъпленията в нейтив реклама на българския пазар. В унисон с тенденцията за все по-голямо търсене на реклама през съдържание в естествена среда "Икономедиа" - издателят на "Капитал" и "Дневник", пусна на пазара възможност за закупуване на нейтив пакети. Рекламодателите могат да изберат между предварително подготвени рекламни пакетни предложения на фиксирана цена. Те включват създаване на рекламен материал, който може да бъде статия или видео, позиционирането му в някои от каналите на медията и изпълняване на предварително зададени резултати от кампанията. В пакетните предложения влизат "Капитал", "Дневник", "Бакхус", "Кариери", създаване на видеоистория, събития, представяне на нов продукт, място и работодател. Сред възможностите за нейтив реклама остава и закупуването на отделни елементи за създаването на индивидуално предложение.Повече за новите пакетни предложения може да видите тук >>Моника Симеонова и Ана Мендес от българската рекламна агенция NEXT-DC спечелиха второто издание на локалния конкурс на Ad Stars за млади таланти, част от международната рекламна конференция в Пусан, Южна Корея. Именно по време на пет дневното събитие там те ще се състезават на големия финал срещу екипи от цял свят. Конкурсът дава възможност на рекламисти на възраст под 30 години да развият проект за 48 часа след посочване на заданието.На местния финал Моника Симеонова, стратегически планьор в NEXT-DC, и Ана Мендес, графичен дизайнер от Португалия, която преди година става част от творческия екип на агенцията, разработиха кампания за популяризиране на таекуондо училище за млади момичета. Те изхождат от идеята, че бойният спорт често се възприема като подходящ само за момчета, а би могъл да вдъхне увереност, самочувствие и сигурност на младите момичета. Заради това и името на училището е Sheeea school (игра на думи между she (тя) на английски и звукът, който спортистите издават при спаринг), а основният акцент на кампанията ще бъдат коланите за степен на владеене на бойното изкуство, които присъстват и в логото.Цялата презентация на кампанията може да видите тук >>Българската национална телевизия (БНТ) стартира конкурс за изготвяне на нов графичен знак. От БНТ публикуваха на сайта си списък с изискванията за новото лого, което ще бъде в основата на корпоративната идентичност на телевизията.В конкурса може да се включи всеки, като няма ограничение на броя участници, нито на броя предложения, представени от един участник, а крайният срок за кандидатстване е 5 юли 2018 г.През 2008 г., след обновяване на схемата на излъчване на телевизионните канали, БНТ промени визуалната си идентичност за пръв път от почти 50 години.Повече за условията може да видите тук >>На семинар в София на тема "Фалшивите новини и медийната грамотност в днешната дигитална реалност" директорът "Партньорства с медии" на Facebook за Европа, Близкия изток и Африка Ник Рен представи мерките на компанията за ограничаване на фалшивите новини. Той коментира, че мрежата планира до края на годината да въведе подобни стъпки и в Източна Европа, включително България. Сред тях са щателна проверка на съдържанието в социалната мрежа с цел ограничаване и премахване на фалшивите новини, както и информиране на потребителите за съмнително съдържание. Социалната платформа разполага и с механичен алгоритъм, който проверява дали в потока на новини има такива с нецензурно или умишлено подвеждащо съдържание, целящо повече кликове. Някои съмнителни новини или публикации минават и през втора проверка, извършвана от служители на Facebook. От миналата година компанията работи и с трети страни, които проверяват новините.Повече за нововъведенията може да прочетете тук >>На заседание миналата седмица Съветът за електронни медии (СЕМ) прекрати правомощията на Мария Стоянова като член на този орган. Решението беше прието с пет гласа "за", в това число и гласът на самата Стоянова. Вчера тя е подала молба до медийния регулатор да бъде освободена като негов член, тъй като законовият й шестгодишен мандат изтече на 1 юни. Сега на освободеното от нея място президентът Румен Радев трябва да посочи нов човек, очаква се това да стане скоро.Повече по темата може да прочетете тук >>Дружествата "Национална лотария" и "Нова броудкастинг груп" са започнали преговори за промяна на договореностите помежду им. Това потвърди пред "Дневник" изпълнителният директор на "Национална лотария" Димитър Ганев."Имаме известни проблеми с "Нова телевизия", но отношенията ни продължават на този етап. Работим повече от 6 години и много неща са свършени коректно от двете страни. Сега имаме проблеми, защото ние бихме желали да настъпят промени във връзка с новата ситуация, която се случва политически, и очакваме да видим как ще реагират нашите партньори на това наше желание. Търсим форма, по която можем да продължим отношенията си по малко по-различен начин", каза Ганев пред "Дневник".Повече по темата може да прочетете тук >>Най-правилният подход по темата за телевизионната реклама на хазартни игри е тя да бъде ограничена като обем и да се излъчва след 22:00 часа. Около тази позиция се обединиха повечето членове на Съвета за електронни медии (СЕМ) на заседанието си през миналата седмица, на което като точка от дневния ред е обсъждан проект на становище по внесения от Обединените патриоти законопроект за промени в Закона за хазарта.Становището на медийния регулатор обаче все още не е окончателно готово. Предстои то да бъде официално изготвено в рамките на следващите две седмици и да бъде внесено в Народното събрание.Редица международни издатели, сред които New York Media, PopSugar и Rolling Stone, обединяват усилията си в опити да конкурират интернет гиганатите Google и Facebook, пише The Wall Street Journal (WSJ). Те се присъединяват към платформата за дигитална реклама на Vox Media, която им дава възможност да достигат до над 122 млн. уникални онлайн потребители в повече от 40 сайта. Платформата Concert ще разделя приходите си с издателите, които са част от мрежата. "Никой единичен издател няма да може да се конкурира с Facebook и Google, но с Concert вярваме, че има шанс за партньорство между нас, с което да можем", каза Райън Паули, оперативен вицепрезидент във Vox Media и генерален мениджър на Concert, цитиран от WSJ. Малко след като стана част от Concert обаче Condé Nast, собственик на изданията Vogue, New Yorker и Vanity Fair, излезе от платформата.Това не е първият опит на издателите да се обединят в опитите си да се противопоставят на Google и Facebook. През 2016 г. Gannett, McClatchy, Hearst Newspaper Group и Tribune Publishing създадоха мрежата за продажба на реклама Nucleus Marketing Solutions, а година по-рано беше създадена също и платформата Pangea.Повече тук >>Тазгодишното Световно първенство по футбол в Русия ще добави 2.4 млрд. долара към световния рекламен пазар, сочат данните на ново проучване на медийната агенция Zenith. Това ще бъде нетната парична сума, добавена към пазара, вземайки предвид и двата типа стратегии: завишаване на разходите от рекламодателите, които целят да достигнат до аудиторията на първенството, и намалените инвестиции на други рекламодатели, които желаят да избегнат този силно конкурентен период.Световното първенство създава много ценни възможности за компаниите, защото телевизионното отразяване на футболните срещи привлича огромна аудитория в цял свят – около 3.5 млрд. души в над 200 страни, през сезон, когато в Северното полукълбо обикновено телевизионната аудитория достига най-ниските си годишни нива. Очаква се през тази година САЩ да отчетат растеж на разходите за реклама в размер на 400 млн. долара. Провалът на САЩ да се класира на финалите за пръв път от повече от три десетилетия вероятно ще намали аудиторията, особено имайки предвид големите часови разлики с Русия.На пръв поглед рекламата на Columbia Journalism Review не показва нищо особено, просто хора, които обикновено четат вестници. При втори поглед обаче се забелязва, че имената на вестниците са променени с редица съмнителни източници като "Туитове от непознати, "На някой си блога", "Фейсбук постът на баща ти"Кампанията е създадена от TBWA/Chiat/Day и ще се разпространява в страниците на изданията New York Times, Columbia Journalism Review и The Jobs Issue.По-късно този месец се очаква международният рекламен фестивал Cannes Lions да награди Spotify с медиен бранд на годината. Призът досега е бил връчван на личности като Марк Зукърбърг, бившия изпълнителен директор на Microsoft Стив Балмър и бившия изпълнителен директор на YouTube Салар Камангар.На миналогодишния фестивал в Кан шведската компания успя да събере шест награди за кампании като "Благодаря ти, 2016 беше доста странно" и "Президентът на плейлистите". Основателят на Spotify Даниел Ек ще приеме наградата от името на компанията и нейните 3000 служители. "Оценявам факта, че тази награда по принцип признава само един човек, но аз не стигнах дотук без подкрепата на всички около мен", казва той цитиран от AdAge.* Информация за корпоративни новини, кампании, предстоящи събития и свободни позиции в областта на PR, маркетинг и реклама можете да изпращате на редакционния ни e-mail: media@capital.bg