Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (26 юни)

На българския пазар

"БГ радио" и още шест радиостанции се продадоха за 5.4 млн. евро

Ирландската Communicorp Group, която допреди дни притежаваше радиостанциите "БГ радио", "Нова", Energy, "Радио 1", "Радио 1 Рок", "Вероника" и радио и телевизия City, ги продаде на видима загуба - за 5.4 млн. евро, на българските мениджъри, движили радиата от създаването на групата. Така единствен международен собственик на радиобизнес в България към момента остава собственикът на bTV - американската Central European Media Enterprises (СМЕ), но на пазара отдавна се коментира и желанието на CME да търси купувач за целия си български бизнес, което потенциално може да остави радиопазара без никакво чуждо участие. Основен конкурент на Communicorp на българския пазар и втори по дял от аудиторията е групата BSS Media, за която на пазара се смята, че е контролирана от депутата от ДПС Делян Пеевски.

Повече по темата може да прочетете тук

Xplora поема дигиталното обслужване на Queen's

Българската агенция за интегриран дигитален маркетинг Xplora спечели конкурса за управление на социалните мрежи на бранда сокове и напитки Queen's, собственост на компанията Maspex

През последните години Queen's засили онлайн присъствието си, като Facebook страницата на бранда има над 213 хил. последователи и попада сред 5-те най-активни страници в категория храни и напитки в България. От агенцията коментират в допълнение, че капачката на Queen's с посланията на нея е силно разпознаваема в офлайн пространството, което

Tеодор Несторов е новият маркетинг директор на "Карлсберг България"





На новата позиция Теодор Нестеров ще отговаря за планирането и реализацията на цялостната маркетингова стратегия на компанията в България. Той става част от "Карлсберг България" през 2014 г. и през годините е работил по лансирането на нови продукти и изграждането на стратегията на бранда "Шуменско", част от групата. Преди това Нестеров е заемал различни маркетингови позиции в "Монделийз България".

Той има бакалавърска степен по "Бизнес администрация" в City Collage Thessaloniki и магистърска степен по "Стратегически маркетинг" в Birmingham University.

Ани Великанова е новият търговски директор на Investor Media Group



Фотограф: Investor Media Group

От 18 юни Ани Великанова се присъединява към екипа на медийната група, като заема позицията търговски директор. Тя има над 14 години опит в сферата на комуникациите, като професионалната й специализация е в областта на онлайн медиите и дигиталния маркетинг. Преди да стане част от екипа на Investor Media Group, тя е заемала позицията мениджър "Реклама и продажби" в "OLX България", била е и част от Innovation Starter Box, а преди това в продължение на три години е оглавявала отдела за интернет продажби на bTV Media Group.

Кампания на The Smarts и Mall Plovdiv е сред най-споделяните в Ads of the World

Кампания на рекламната агенция The Smarts, изготвена за Mall Plovdiv по време на "Капана фест" в Пловдив, беше класирана сред най-споделяните реклами според международния сайт Ads of the World. За да привлекат хора в мола, който се намира на близо 5 км разстояние от събитието, от компанията позиционират фалшив банкомат, който започва да общува с всеки, който иска да си изтегли пари, и му дава бележка за отстъпки в търговския център, която може да използва само ако отиде още същия ден.

Повече за кампанията може да видите тук

The Kontakt представи новото Renault Megane R.S

BTL агенцията The Kontakt, част от портфолиото на NEXT-DC, в партньорство с компанията за интерактивен дизайн Phormatik и Boyana Events организира събитие за лансирането на новия Renault Megane R.S. Фокус в представянето беше маневреността му, като за целта, управляван от рали състезател, автомобилът трябваше да премине през десет постоянно променящи се 3D симулирани писти, а трасетата бяха предварително създадени от фенове.

Дигитален бизнес

Instagram лансира нова видеоуслуга IGTV

Instagram прави първи опити да се конкурира, както с YouTube, така и с телевизиите. Новата функция в платформата ще позволява на всеки потребител да пренесе последователите си към IGTV, където ще може да публикува видеоклипове, не по-дълги от 1 час. За момента в IGTV няма реклами, но всеки бизнес може да си направи акаунт и да публикува видеосъдържание за последователите си. Заедно с новата платформа Instagram обявиха също, че са достигнали 1 млрд. активни потребители на месец, което представлява ръст от 200 млн. спрямо септември 2017 г.

Повече по темата може да прочетете тук

Facebook ще пуска автоматични видеореклами в Messenger

С началото на 2018 г. Facebook активно започна да комерсиализира някои ключови аспекти от своето приложение Messenger. Първо това значеше, че потребителите ще виждат реклами на страници и продукти сред редицата съобщения от приятели. Сега там вече ще се появяват и видеореклами, които автоматично ще се пускат, когато потребителят ги види. Въвеждането на реклами ще стане бавно, като внимателно се следи реакцията на всички 1.3 млрд. активни потребители в Messenger, обявиха от Facebook на фестивала в Кан.

Повече по темата може да прочетете тук

Медиен бизнес

Какво следва от сделката AT&T - Time Warner

Две години след официалното обявяване на сделката между AT&T и Time Warner тя вече е факт. В резултат на това се създава медиен конгломерат, който обединява на едно място премиум съдържание с огромна мрежа за разпространение и стотици милиони потребители, на които да продава реклами. То полага основата за всякакъв тип интегриране между телекоми и производители на съдържание. Така и дуелът на друг телеком - Comcast, с Disney за придобиването на 21st Century Fox става все по-оспорван.

Повече по темата и как сделката ще промени медийния пазар може да прочетете тук

Рекламен бизнес

Една от най-големите комуникационни групи в света Omnicom бешe отличена за "Холдингова компания на годината" по време на 65-ото издание на международния рекламен фестивал Cannes Lions. Агенциите, част от групата, сред които BBDO, TBWA и DDB, спечелиха редица награди за кампании на Apple, P&G, Libresse и др. На второ място се класира групата WPP, която претърпя сериозни сътресения, отчитайки за 2017 г. най-ниските си приходи от 2009 г. насам , а преди няколко месеца главният изпълнителен директор Мартин Сорел напусна поста заради съмнения за финансови злоупотреби. Третото място в Cannes Lions 2018 пък зае холдингът IPG.

Агенция на годината стана adam&eveDDB London, а на второ и трето място се класираха съответно агенциите AMV BBDO и BBDO New York. За седми пореден път BBDO спечели приза "Верига на годината", следвана от групите Ogilvy и DDB Worldwide.

Повече по темата може да прочетете тук

Unilever: съществува риск при рекламата през лидери на мнение

Според един от най-големите рекламодатели в света, Unilever, практиката на реклама чрез известни личности в социалните мрежи често дава неясни резултати и е опасна за бранда. В интервю за Wall Street Journal маркетинг директорът на Unilever Кийт Уийд призова социалните платформи да затегнат контрола върху въпросните лидери на мнение (обикновено това са хора с над 10 хил. последователи). Според Уийд съществува риск от подобна реклама в социалните мрежи, защото "липсва отговорност за резултатите, което в най-добрия случай я прави подвеждаща практика, а в най-лошия корумпирана."

Въпреки рисковете проучване на Националната асоциация на рекламодателите (ANA) показва, че 75% от 158 рекламодатели от цял свят рекламират през "лидери на мнение", а над половината от тях планират да похарчат повече пари за това през следващата година.

Повече по темата може да прочетете тук

Puma привлече Jay-Z като творчески директор

Puma привлече в екипа на баскетболното си звено две големи американски звезди. Това е световноизвестният рапър и предприемач Jay-Z, който става творчески директор на Puma Basketball, а едно от най-ярките изгряващи баскетболни имена, Деандре Ейтън, ще популяризира бранда в района на Карибите. От Jay-Z най-вероятно ще се очаква да играе голяма роля в маркетинга и привличането на играчи и знаменитости за промотиране на Puma. Ейтън се присъединява към популяризатори на Puma като Риана (Барбадос) и Юсеин Болт (Ямайка).

Повече по темата може да прочетете тук

Големите марки са със скрити имена на световното първенство по футбол

Тъй като ФИФА забранява брандирането на продукти от компании, които не са нейни партньори или спонсори на шампионата, присъстващите на световното първенство по футбол в Русия, ако искат да си купят Kit-Kat например, трябва да изберaт надписа "шоколад с хрупкава вафла" на автоматите за храни и напитки на стадиона, пише "Дневник". Други два от предлаганите десерти са описани като "шоколадово блокче с пълнеж от фъстъци" (Snikers) и "шоколад с кокос" (Bounty).

Мерките засягат също 32-та отбора на световното, които трябва да спазват определени правила спрямо спонсорите. Играчите и делегатите на отборите например е забранено да се движат с напитки, които не са произведени от спонсорите и партньорите на ФИФА.

Повече по темата може да прочетете тук

Свободни позиции:

*Информация за корпоративни новини, кампании, предстоящи събития и свободни позиции в областта на PR, маркетинг и реклама можете да изпращате на редакционния ни e-mail: media@capital.bg

, "Tymbark България". Заданието за избор на нова агенция е включвало изготвянето на годишна рекламна онлайн стратегия и предложение за конкретна кампания. От компанията не коментираха кои са другите агенции, участвали в конкурса.дава и многo възможности за творчески онлайн решения. "Вече работим заедно и сме много доволни от това, че достигаме до нови релевантни за нас аудитории, особено млади хора. Планираме да развием потенциала на бранда в социалните мрежи и дигиталното пространство", казва още за "Капитал" Савина Паликарева, бранд мениджър на Queen’s в "Tymbark България".