Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (3 юли)

Макар в България програматик закупуването на рекламна площ да е все още малка част от всички сделки за онлайн реклама, рискове от използването му съществуват, тъй като залагането на рекламите се случва автоматично, като за по-голяма сигурност предварително се поставят критерии, според които те да се позиционират. Понякога обаче се случват и немалко пропуски, когато например дадена реклама попадне в рисково съдържание с насилие, расизъм, крайно политическо отразяване или др., което може да повлияе негативно на репутацията на бранда. Особено внимание за позиционирането на онлайн рекламите си обръщат от финансовите институции и алкохолните брандове. Голяма част от тях продължават да залагат на директните сделки за закупуване на реклама от медиите или нейтив формати.За да ограничат рисковете, рекламодателите обикновена съставят ръководни насоки към агенцията им с подробни изисквания за съдържанието, аудиторията и медиите, където може да рекламира или пък изрично забранява това. Колко повече изискваният имат компаниите обаче, толкова повече се увеличава цената. Допълнителна проверка и оценка на съдържанието в онлайн медиите може да се извършва и от трети страни - независими компании, които съставят и обновяват списъците със забранени сайтове и проследяват позиционирането на рекламните съобщения.Повече примери и мерки за защита на репутацията на бранда може да видите тук >>Социалната платформа внедри и за български пазар алгоритъм, който да засича т.нар. click bait съдържание (новина или друго с подвеждащо заглавие, което има за цел да накара потребителя да кликне на новината – бел. ред.). Целта на Facebook е да изкара на преден план ценните и автентични за потребителите публикации, затова и тези, които целят просто привличане на аудитория чрез лесни коментари или харесвания ще бъдат понижавани в новинарския поток и ще се показват много по-рядко на абонатите. Освен в България алгоритъмът беше внедрен миналата седмица и в Гърция, Румъния, Унгария, Дания, Полша и др.Творческият директор на българската агенция Noble Graphics Мария Милушева е сред членовете на журито на тазгодишното издание на международния рекламен фестивал Golden Drum, който ще се проведе в Любляна. Тя ще оценява кампаниите в състава на т.нар. Why жури, което ще търси основната причина за различните комуникационни практики. Другата група оценяващи, или селекцията What, ще награди най-добрите решения и най-ефикасните реализации. Милушева ще бъде и сред лекторите на Golden Drum 2018.Крайният срок за подаването на заявки в рекламния конкурс е 13 август, като в него могат да участват агенции, клиенти, рекламодатели, дизайн и продуцентски къщи, медия компании и други фирми, ангажирани със създаването и продукцията на маркетингови комуникации от над 40 държави.Повече за конкурса може да видите тук >>Президентът Румен Радев е подписал указ за назначаването на Ивелина Ганчева Димитрова за член на Съвета за електронни медии (СЕМ). Указът влиза в сила веднага.Димитрова е кадър на БНТ. Продуцент е на социални предавания, сред които "Малки истории" и "Здравето отблизо". За известно време е била и водеща на здравното предаване. Като продуцент на "Малки истории" е била колежка с шефа на кабинета на президента Румен Радев - Иво Христов, който беше водещ на предаването.Ивелина Димитрова влиза в медийния регулатор на мястото на назначената от предишния президент Росен Плевнелиев Мария Стоянова, чийто мандат изтече преди по-малко от месец и тя се върна на работа също в БНТ.Повече по темата може да прочетете тук >>Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) прие и публикува на сайта си секторен анализ на конкурентната среда на медийния пазар в България. Антимонополният орган е опитал да анализира състоянието на сектора за 2016 и 2017 г. Една от ключовите препоръки на КЗК е създаването на регистър за собствениците на всички медии и прозрачно финансиране при ползването на публични средства. КЗК е установила проблеми, засягащи само конкуренцията на телевизионния пазар. Като проблем в анализа се откроява насочването на основната част от рекламните бюджети към големите медийни групи, което поставя на изпитание оцеляването на по-малките участници.Относно посочения от част от пазарните участници проблем за липсата на надеждна информация за тиражите на печатните издания КЗК препоръчва да се обсъдят от компетентните органи и съответните заинтересовани страни направените в тази връзка предложения с цел предприемане на политики за тяхното решаване.Повече за анализа на КЗК може да прочетете тук >>Телевизионната реклама на срещата 16+1 на Междубанковата асоциация "Китай - ЦИЕ" с организатор Българската банка за развитие (ББР), която вероятно е и рекламодателят, не се отличава с творческо изпълнение, но пък се е излъчва в един от най-скъпите часови диапазони – праймтаймът на Българска национална телевизия (БНТ) и "Нова тв", като само за два дни инвестицията е била почти 28.4 хил. лв. по данни на ГАРБ.Това поставя проблеми по няколко линии. Доколкото събитието е специализирано и трудно може да се приеме, че засяга широката аудитория, не е много ясно доколко разходът за това от държавната банка е оправдан. Ако целта е да се увеличи посещаемостта на форума, доста по-лесно и евтино би било лично да се поканят заинтересовани да участват представители на финансовия сектор. Самото позициониране на ББР също не носи особени маркетингови ползи - институцията не е активна нито при депозитите, нито при кредитите на дребно.Повече по темата може да видите тук >>Google обяви миналата седмица, че ще ребрандира два от ключовите си продукти AdWords и DoubleClick. Промените са част от по-масивно пренареждане на приоритетите в компанията, обяви Google в съобщение. След промените AdWords ще стане Google Ads, а DoubleClick ще бъде разделено между Google Marketing Platform и Google Ad Manager, но въпреки това основата на продуктите остава непроменена.Повече по темата може да прочетете тук >>Чрез новите функции вече всеки може да види къде, какви и колко реклами дадена страница е пуснала на платформите. Целта на компаниите е да осигури повече прозрачност в социалните мрежи. Това са част от промените, които последваха изборите в САЩ през 2016 г., когато се появиха широки опасения за таргетирани политически реклами и фалшиви новини.Във Facebook инструментите могат да бъдат намерени във всяка страница зад бутона Info and Ads. Там всеки ще може да види всички настоящи реклами на дадената страница във Facebook, Instagram и Messenger. Инструментите на Twitter засега позволяват да се видят само политически реклами насочени към САЩ.Повече по темата може да прочетете тук >>Потребителите на социалната платформа могат вече да добавят популярни песни към техните публикации през функцията Stories. Музикалното оформление може да се добави чрез стикер, през който след това се избира частта от песента, отговаряща най-добре на публикуваната снимки или клип. От Instagram коментират за изданието The Verge, че всеки ден ще добавят нови популярни песни в платформата.Повече по темата може да прочетете тук >>След като в началото на годината Facebook блокира всички реклами за криптовалути и ICO (Initial Coin Offering), някои от регулациите ще бъдат свалени скоро. Сега рекламите които попадат в категорията "финансови продукти и услуги с криптовалути", ще бъдат одобрявани отделно. Така промотирането на дадени криптовалути ще бъде позволено, но рекламирането на ICO кампании ще остане забранено.Повече по темата може да прочетете тук >>За последните четири месеца New York Media подобри собствените си рекорди за трафик, казват те пред изданието Digiday. Според данните на Google Analytics през май издателската група е достигнала 53 млн. души. Същевременно средният дневен трафик е нараснал с 42% от началото на 2018 г.Според групата трафикът е започнал да се увеличава веднага след вътрешно преориентиране на рекламните канали. С по-малък фокус върху Facebook и премахване на статии от услугата Instant Articles за сметка на висок приоритет на реклами в Google търсачката.Повече по темата може да прочетете тук >>Със световното първенство по футбол идват и редица смесени емоции, а някои от тях далеч не са позитивни. Кампания на рекламната агенция J. Walter Thompson London и "Националния център за домашно насилие във Великобритания" показва нараняванията, които понасят някои жени в следствие на домашно насилие. Видео рекламата показва знамената на Англия, Швейцария и Япония, нарисувани с кръв върху лицата на жени с текста "If England get beaten, so will she" (Ако Великобритания бъде бита ще бъде ли и тя) и "The not so beautiful game" (Не толкова красива игра).Съвсем скоро жените в Саудитска Арабия получиха правото да се явяват на шофьорски курсове и да управляват автомобил. Това веднага отвори нова ниша в пазара и марки като Audi, Nissan, Shell и Frod излязоха с кампании по повода. Сега, веригата за бързо хранене Burger King се присъединява, като раздава безплатно популярния си Whopper бургер на всяка жена, която мине да си поръча храна с колата си. Кампанията е идея на германския рекламен партньор на Burger King, Grabarz and Partners.* Информация за корпоративни новини, кампании, предстоящи събития и свободни позиции в областта на PR, маркетинг и реклама можете да изпращате на редакционния ни e-mail: media@capital.bg