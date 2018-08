Златната ера да си зрител

Димитър Нойков, HBO България:



Гледането на видеосъдържание се премества все повече от телевизията към онлайн среда



Компанията НВО присъства от 16 години на българския пазар. За този период от време как са се променили навиците на българите да потребяват видеосъдържание?



- Почти всеки разполага със смарт устройства - едно или няколко. Всеки представител на активната част от населението има достъп до интернет. Оттук нататък започват малките неща, които различават българския пазар от световния и голяма част от европейския, а дори и спрямо държави в Централна и Източна Европа. Визирам Полша, Унгария, Чехия, които с основание считаме, че са най-близо до нас чисто икономически. Ние в голяма степен изоставаме по отношение на пенетрацията на интернет, съпоставими сме само с Румъния до някаква степен. Същото се отнася и за заплащането за съдържание онлайн. Това са основните разлики. По отношение на ценообразуването на услугата ни HBO GO - то е съобразено с възможностите на крайния потребител на различните пазари и България и Румъния са на сходно ниво – месечният абонамент в тези две страни е по-нисък от този в Полша или Унгария. Това е специфика на HBO – функционираме като локални дружества и се съобразяваме с местните пазари, с тяхната демографска специфика, покупателна способност и стандарт, и всичко това е отразено в ценовото ни предложение на съответния пазар.



По отношение на платформите най-вече и основно се гледа на мобилни устройства - смартфоните са в пъти повече от таблетите. След това са компютри и телевизори. Тук идва и важността на темата за даунлоудинга и стрийминга. В самото начало HBO GO се гледаше основно на лаптоп заради навика, че видеосъдържанието се сваля и пуска от компютъра. Компютърът беше вързан с кабел към телевизора. Последните години това се промени и затова казвам, че смарт телефоните са на първо място като платформа, през която да се гледа видеосъдържание. Това означава, че когато гледат, хората искат да им е лесно, бързо и не се занимават с това допълнително да си окабеляват дома. Пък и самите телевизори вече имат собствена HBO GO апликация.



Коя е аудиторията на HBO GO?



- Основният и традиционен сегмент на НВО е в групата 30+, като не оставяме по никакъв начин назад и по-младата аудитория, защото тя е тази, която впоследствие ще влияе на потребителските нагласи. Стараем се да предложим адекватно съдържание за тях и смятам, че го правим изключително добре. Именно заради това в последните 4 месеца обогатихме много часовете съдържание със сериали в т.нар. сегмент young adult. Тези заглавия излизат напред като гледаемост.



Какви са резултатите на HBO GO?



- Тук нещата се променят в посока, от една страна, на гледане on demand, което е световна тенденция, и от друга - много повече гледане на сериали и съответно производството на все повече и по-качествени поредици, което ние наложихме като тренд. В самото начало - 2013 г., когато стартирахме НВО GO в България, срещахме проблем да комуникираме думата сериал, защото сериал тогава означаваше "Дързост и красота". И ние се чудехме как да го кажем, трябваше да е нещо друго по-различно от само "сериал" и комуникирахме "НВО сериал". Сега вече под тази дума се разбира "Игра на тронове", "Западен свят", "Големите малки лъжи" и други от най-успешните НВО продукции. Така че със сигурност сериалите изместиха филмите и това се вижда и в боксофиса в кината (виж инфографиките вляво).



Доколко аудиторията успява да промени отношението на НВО към съдържанието и задава ли теми и моди?



- От гледна точка на българския офис още когато стартирахме НВО GO, разполагахме с реални данни за това какво и как гледат хората и на база на това правим анализи и съответно се съобразяваме с потребителските нагласи. Почти винаги сме успявали да отговорим адекватно на това, което пазарът е искал от нас, защото успехът на НВО като компания е вкоренен още от времето, когато брандът е стартирал като първия и любим платен филмов канал, т.е. създаването на качествено съдържание, което да е различно и отличимо от всички останали. Има и друг аспект в работата ни - никой не може да отрече, че в България телевизията продължава да е пълновластен господар на масовата аудитория. Тя обаче започва да усеща вече прииждащата вълна от млади хора, които налагат друг тип потребителско поведение, основно в онлайн среда. От тази гледна точка, както споменах, ние предлагаме все повече съдържание за млада аудитория като "Криптон", "Русалка", "Опасно привличане" и други подобни тийн сериали.



Кога и как преценихте, че е работещ бизнес модел да допълвате пакета си от съдържание с включването на българско игрално кино?



- НВО оперира на локаните пазари в Европа от повече от 25 години, в България – от 16. Всичко това говори за сериозен натрупан опит и знания за самите пазари.



За мен лично удоволствието да си говорим на български в офиса на НВО в България, да можем да се виждаме на живо, за да си говорим как се променят потребителските нагласи, какво се случва в тази индустрия конкретно в България, е наистина лукс и повод за гордост в това време на глобализация. Но всичко това е и отговорност, а НВО е компания, която присъствайки от дълго време на българския пазар, има и ангажимент и отношение към това, което се прави у нас. Продуцирахме вече два документални филма в България: "Бетонни фараони" и "Хотел рай". Те се приеха със сериозен успех.



Част от усилията ни в последната година и половина бяха насочени в изграждането на селекция от български игрални и документални филми, които да направят видими и извън България труда и постиженията на българската кино индустрия през последните 20 години. Към момента в тази селекция има 19 заглавия, които са достъпни на онлайн стрийминг платформата ни и това дава възможност за легалното им гледане онлайн и зад това за HBO не стои бизнес модел, а кауза.



Често ни питат кога ще има продуциран сериал от HBO в България. Въпрос на време и въпрос на развитие на пазара е. Трябва да спечелим неравната битката с пиратството, а за съжаление ние сме феномен в това отношение. Няма друга държава в Европа, смея да твърдя, сигурно и в света, в която да има над 250 кабелни оператора на толкова малка територия. Няма и такава държава, която да има толкова силни торенти. На почетно място в топ 5 на сайтовете в България е торент сайт. Не, не сочим с пръст към хората, които ползват тези сайтове, всеки търси това, което не може да намери другаде. По-скоро държавата трябва да се замисли върху това, какво губим всички ние от пиратството на съдържание. А това е повече от ясно – финансово са данъци, но по-важното е, че губим възможността да създаваме сами качествен продукт от и за България, с който да можем да се покажем и извън границите на страната. Това ще бъде не просто добър PR за държавата /защото турските сериали са именно това/, но и работа за много повече хора, които са ангажирани в тази сфера - актьори, сценаристи, режисьори, музиканти и т.н. и в крайна сметка- една цяла индустрия, която да не разчита за качествена продукция единствено на държавни субсидии.



Как реагират българските продуценти на възможността техните филми да влязат в платформата НВО GO?



- Те са тези, които имат най-голяма полза от това. Съвсем искрено споделено, от гледна точка на НВО България, ефектът е в някаква степен имиджов. Разбира се е жест към нашите абонати, но със сигурност не е свързан с възвръщането на тази инвестиция, докато от страна на продуценти и автори за мен лично това е кратък път към признание в световен мащаб. В момента, в който излезеш извън границите на България и кажеш, че филмът ти е бил селектиран и излъчен по НВО, от там нататък няма нужда от повече обяснения и вратите за теб като автор или актьор са отворени, а разговорите протичат по друг начин. И това не е мое лично мнение, а признание от страна на авторите на филмите, които са част от съдържанието на НВО.



Възможен ли е в бъдеще български филм в НВО да бъде гледан с английски субтитри? Има ли възможност да бъде преведен и да стигне до чужда аудитория?



- Тук въпросът не е в субтитрите. Аз виждам по скоро друг казус, който си заслужава да бъде обсъден. Със сигурност можем да направим много повече по отношение на това да се напише сценарий за филм или сериал на световно ниво, който да може да излезе извън границите на България и да бъде еднакво добре приет, както в държава като Унгария, така и в Испания или защо пък не и в САЩ. Но тук опираме до това, че трябва сами да свършим домашната си работа, а това ще стане в момента, в който има повече инвестиции, а от там и количеството на българските филми и сериали ще бъде много по-голямо. В момента се наслаждаваме на сравнително добър брой филми, някакъв брой сериали, но той може и трябва да бъде по-голям, за да е възможно това количество да доведе и до по-висока конкуренция и до по-добро качество.



Обогатяването на HBO GO с раздел специализиран за българско съдържание е крачка в тази посока. Искаме да видим как реагира аудиторията, защото за нас това е много важно. Ако някой иска да подкрепи българското кино да избере HBO GO, защото ние също имаме нужда да покажем, че това, което сме предложили има смисъл.



И да - щастливи сме, когато видяхме, че "Възвишение" излезе напред в класацията на най-гледаните съдържания у нас. Всъщност инвестициите в съдържание са от интерес за потребителя, а интереса към българската секция е заявка тя да се попълва с още повече качествено местно съдържание.



Селекцията "Предложения от България" вече е обособена българска секция в десктоп версията на HBO GO. За тези 19 заглавия, както и за останалото ни съдържание, са налични субтитри на английски. Българските филми са достъпни в HBO GO за региона на бившите югославски републики, което ги прави възможни за гледане и от други националности. Държа да кажа, че никой от нас няма амбицията да твърди, че тази селекция представлява най-доброто от българското кино. Спрели сме се на тези заглавия, защото са едни от най-популярните и най-гледаните филми през последните 20 години. За нас най-важното беше създадем прецедент за HBO и възможност да ги има, без претенцията да оценяваме кой филм е по-хубав от другия. Като за първа стъпка в тази посока, мисля че се получи добре.



Има ли и други пазари с такива секции, представящи продукти от местния пазар?



- Идеята дойде от нас - от офиса на НВО в България, и засега нашата секция с местно кино е най-богата. Искахме да направим това като жест към нашите абонати, но също да бъде възприето като нашия малък принос към развитието на киноиндустрията в България. Последваха ни колегите от Адрия - бивша Югославия. Кaто цяло другите държави залагат повече на това да правят собствени оригинални продукции.



Откакто тръгна HBO GO със самостоятелен абонамент, какви са предпочитанията на хората. Да се абонират директно на онлайн платформата или да изберат достъп до вашите канали през договори с кабелните оператори?



- За нас това са две различни аудитории. Едната аудитория са хората, които искат да си плащат директно и нямат кабелна телевизия вкъщи, самоизолират се от тв екрана по някакъв начин. За нея ние предлагаме това, което имаме като самостоятелна онлайн стрийминг услуга, а именно HBO GO. Другата аудитория са хора, които в продължение на години са свикнали, а и в България въобще не е скъпо, да имат кабелна телевизия. Това не е бюджетен казус както е в САЩ например. Именно там се наблюдава сериозен Сord cutting (прекратяването на абонамента за платена телевизия в дома), но лично за мен това е по-скоро свързано с високите цени на тези услуги в Америка, сравнено с тези в България. У нас подобен процес не се наблюдава, защото все още цените за тези услуги са достатъчно ниски, а качеството на забавлението, което зрителя получава е на световно ниво. С услугата НВО GO и партньорствата ни с доставчици на съдържание, ние добавяме онлайн стрийминг услуга към пакета с тв каналите от семейството на НВО и Cinemax.