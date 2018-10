Николай Караджов става управител на Saatchi&Saatchi

1

Николай Караджов има над 16 години управленски опит в областта на маркетинга и рекламата.

Петър Кесерджиев и Николай Караджов

Рекламната агенция Saatchi&Saatchi, част от комуникационната група Publicis One, ще има две нови ръководни попълнения в екипа от края на годината. Сегашният изпълнителен директор на Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА) Николай Караджов ще заеме позицията управител на агенцията, а главен творчески директор на Saatchi&Saatchi става Петър Кесерджиев. Двамата заедно ще работят в посока развитие и надграждане на работата на агенцията както в България, така и на чужди пазари.Николай Караджов има близо 16 години управленски опит в областта на маркетинга и рекламата. Той е заемал ръководни длъжности и от позицията на рекламодател, и от страна на медийна група. Близо 5 години работи като маркетинг директор и бранд мениджър в козметичната компания "Арома", където отговаря за създаването и реализацията на стратегията за продуктите и брандовете в България и на 14 външни пазара. След това в продължение на 11 години ръководи бизнеса на SBB Media - издател на Elle, National Geographic, Cosmopolitan, "Блясък" и други."Погледът от страната на клиентите и медиите, формиран през почти 16-годишната ми кариера във водещи компании в своя бранш, ще бъде изключително полезен за по-нататъшното успешно развитие на Saatchi&Saatchi. Уверен съм, че това е допълнителен бонус към уменията и познанията, необходими на съвременния мениджър в динамично променящата се комуникационна среда", коментира за "Капитал" Караджов.В края на миналата година Николай Караджов застана начело на БАКА, асоциацията, която обединява рекламния бранш в България. Под негово ръководство се организира творческият рекламен фестивал ФАРА 2018, както и предстоящите през ноември награди за рекламна ефективност Effie.На позицията главен творчески директор в Saatchi&Saatchi пък застава Петър Кесерджиев, който има 12 години професионален опит в рекламната индустрия. Той работи основно в агенции на различни позиции, сред които графичен дизайнер, арт директор и творчески директор. Две години от кариерата му преминават именно в Saatchi&Saatchi като творчески лидер, след което става творчески директор на звеното All Channels Advertising, част от комуникационната група All Channels Communication."Въпреки успехите с All Channels в последните 2 години не можах да забравя Saatchi&Saatchi и се радвам да се върна у дома. Правя това с ясното съзнание, че очакванията тук винаги са много големи и заедно с екипа ще бъдем устремени в създаването на качествен микс от креативни и ефективни продукти, който е особено важен за днешната рекламна индустрия и който се надяваме да бъде оценяван извън пределите на българския рекламен пазар", казва той за медиите.