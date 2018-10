Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (16 октомври)

На българския пазар

Красимир Гергов вече държи 75% от базираната в Будапеща агенция 1080p

През юли медийният и рекламен консултант Красимир Гергов е придобил компания на унгарския пазар - 1080p, която е сред популярните творчески и медийни агенции в сектора и има отличия от местни рекламни фестивали. В унгарските медии няма информация за цена на сделката.

Една от вероятните причини за придобиването на унгарската 1080p е и желанието на Гергов да се опита да изгради класическа мрежа от агенции в региона. През есента на 2013 г. той купи рекламната агенция на вече бившия кмет на Белград и лидер на сръбската Демократическа партия Драган Джилас - Direct media.

Николай Караджов става управител на Saatchi&Saatchi, а Петър Кесерджиев главен творчески директор





Рекламната агенция Saatchi&Saatchi, част от комуникационната група Publicis One, ще има две нови попълнения в ръководния екип от края на годината. Сегашният изпълнителен директор на Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА) Николай Караджов ще заеме позицията управител на агенцията, а главен творчески директор на Saatchi&Saatchi става Петър Кесерджиев. Преди това той беше творчески директор на звеното All Channels Advertising, част от комуникационната група All Channels Communication.

Двамата заедно ще работят в посока развитие и надграждане на работата на агенцията както в България, така и на чужди пазари.

Кои държави са най-скъпите търговски марки

Тази година България се нарежда отново във втората половина на класацията със стойност на бранда в размер на 54 млрд. долара, което е с 15% повече в сравнение с 2017 г. и ни поставя на 70-о място според годишния доклад на британската консултантска компания Brand Finance. Това увеличение ни дава преднина с 4 позиции, но далеч не е най-доброто представяне на страната ни. В доклада на Brand Finance от 2015 и 2016 г. търговската марка на България е на 64-о място в света, тогава обаче на стойност 49 млрд. долара.

Тази година ни предхождат брандовете на страни като Мароко (69-о място), Украйна (60-о място), Нигерия (50-о място), Румъния (45-о място) и Турция (34-о място). След нас остават Сърбия, Хърватия, Кипър, а на последно място е Хондурас.

Мрежата за дигитална реклама Httpool стана партньор на Facebook за България

Мрежата за дигитална реклама Httpool е официалният партньор по продажбите на (Facebook) на Балканите, включително за България, пише "Дневник".

Httpool в качеството си на официален партньор по продажбите на реклама на Facebook ще осигурява съвети, знания и опит на местните бизнеси и ще ги подпомага в техните маркетинг стратегии във Facebook, Instagram, Facebook Messenger и Whatsapp. Целта на сътрудничеството е да достави на местно ниво и на български език подкрепа на рекламодателите на Балканите.

Започна кандидатстването за IAB MIXX Awards

Агенции, рекламодатели и медии могат да участват в четвъртото издание на конкурса за дигитален маркетинг IAB MIXX Awards, който се организира от българския клон на IAB (Interactive Advertising Bureau). Конкурсът ще премине под мотото Digitally bold и цели да отличи най-добрите и смели практики в дигиталния маркетинг. За целта желаещите да се включат в някоя от 11-те категории трябва да попълнят онлайн формата за кандидатстване на сайта на надпреварата , като сред условията за участие е кампаниите да са реализирани в периода ноември 2017 г. – ноември 2018 г.

"IAB България" организира майсторски клас по дигитален маркетинг

Остава по-малко от седмица до началото на майсторския клас, организиран от българския клон на IAB, който цели да запознае курсистите с последните тенденции, технологии и инструменти в дигиталния маркетинг. Курсът започва на 20 октомври и ще продължи един месец, а лектори ще бъдат специалисти от бранша, които ще покрият разнообразни практически теми. Лекциите ще се провеждат събота и неделя в културен център Г8, а цената на целия курс е 400 лв.

Дигитален бизнес

Facebook ще конкурира Amazon с новия си хардуерен продукт Portal

Facebook планира да пусне на пазара новото си видеочат устройство Portal. То представлява хардуер, който използва екранна комуникация и ще се конкурира със смарт спийкъра на Amazon - Echo Show, както и с новите продукти на Lenovo, Sony и LG, в които е включен Google Assistant.

Цената на Portal ще варира според версиите от 199 долара и 349 долара. Особеното за продукта е, че разполага с широкоъгълна камера, която автоматично държи потребителите на фокус, когато се движат, твърдят разработчици на хардуера.

Alphabet спира Google+ заради уязвимост в системата



Alphabet, компанията - майка на Google, ще спре потребителската версия на социалната си мрежа Google+. Платформата ще бъде поетапно затворена в рамките на 10 месеца, за да могат потребителите да изтеглят данните си. Google обяви, че ще затегне политиката си за споделяне на данни, след като стана ясно, че информация от профилите на поне 500 хил. души може да е изтекла към външни разработчици.

Проблемът е бил открит през март след доклад за това как Google споделя данни с външни приложения, като според публикация на компанията разработчиците не са се възползвали от уязвимостта и няма изтекли данни.

Facebook предлага по-безопасна среда за рекламодатели

Платформата стартира нова програма, където рекламни клипове ще се показват само в безопасно за бранда съдържание. Заедно с това компанията сваля и цената за участие в програмата на 100 хил. долара от предишните 250 хил. долара. Тази такса гарантира, че рекламите, които потребителите виждат, няма да се покажат в съдържание, което наранява имиджа на компанията и е рисково за репутацията, което се превръща във все по-сериозен проблем за брандовете . За целта Facebook обещава, че всяка проверка ще бъде извършвана от човек, а не от стандартния софтуер за категоризиране.

Медиен бизнес

Financial Times продължава с бойкота си срещу Facebook

Няколко седмици след началото на новата кампания Don’t decide until you subscribe ("Не решавайте, преди да се абонирате" - бел. ред.) Financial Times напълно избягва платформата на Facebook. За момента кампанията се разпространява чрез външни реклами, както и през Linkedin, Twitter и редица подкастове.

Медийната компания е една от многото, които през май заявиха, че напълно ще спрат инвестициите си във Facebook реклами. Причината беше промяна в алогритъма на Facebook, която постави рекламите на FT в архив с "политически заредени реклами".

Рекламен бизнес

Кание благодари на Тръмп за Adidas

Срещата на Кание Уест и Доналд Тръмп остави много въпроси. Един важен отговор обаче дойде в началото на срещата, когато певецът благодари на Тръмп: "Ти ми даде куража да отида при Adidas. Работата ми с тях ме направи милиардер". Въпреки че от спортния бранд нямаше последваща реакция, преди срещата миналия четвъртък изпълнителният директор на компанията каза през Business Insider, че поведението на певеца не го притеснява. Въпреки това в деня на срещата акциите на Adidas паднаха драстично. Партньорството между компанията и Кание Уест започна през 2015 г.

Lego и Coca Cola се обръщат към феновете си за разработване на нови продукти

Доскоро сайтовете като Indiegogo бяха предимно използвани от малки компании, които търсят бързо финансиране. Сега вече и големи международни компании влизат в платформата, търсейки публичното мнение за нови идеи и продукти, които да пуснат на пазара. Сред тях са компании като Coca-Cola, Lego, Tyson Foods и др. Според Lego това е лесен начин да се тества пазарът, без да се изразходват ресурси. Още през септември Lego започва да тества различни продукти в Indiegogo.

Картина на Банкси vs. пържени картофи



След като картина на Банкси на стойност над 1 млн. паунда се самоунищожи зрелищно на аукцион в "Сотбис" и стана едно от най-коментираните събития на изминалата седмица, McDonald’s използва момента, за да напомни на публиката за своите пържени картофи. Рекламните агенции TBWA в Малта и DDB Vienna умено използваха похвата за маркетинг в реално време и публикуваха свои версии на случката, в центъра на които са картофите.

