Само един удар на рекламния тъпан

© Golden Drum

Българско отличие и в Young Drummers



Паралелно с Golden Drum се проведе и конкурсът за млади таланти в рекламата The Young Drummers Competition, като задачата пред участниците тази година беше да разработят плакат или серия от такива, с които да бъде подсилен имиджът на Пиран като град на композитора и цигулар Джузепе Тартини. За проекта си Hear Tartini in every step Кристина Симеонова от Graffiti BBDO и Мая Златкова от Proximity Sofia, част от BBDO Group, бяха класирани на трето място.



"Тръгнахме от идеята, че хората възприемат класическата музика като нещо елитарно, а всъщност тя трябва да бъде достъпна за всички, навсякъде. Изобразихме, че докато откриваш града, можеш да чуеш музиката на Тартини на всяка крачка", разказва пред "Капитал" Златкова.



Дизайнерът Кристина Симеонова пък представя визуално идеята, а именно обекти от градската среда в Пиран, превърнати в музикални елементи. "Освен че предават посланието, че музиката е навсякъде в града, постерите маркират локации, на които можеш да чуеш класическите произведения на композитора през мобилно приложение", обяснява още тя.



Двете са категорични, че третото място им носи удовлетворение, че работата им е оценена на международно ниво. Затова и съветват младите рекламисти да участват в конкурси, да експериментират и да надграждат способностите си.

Мойча Брисчик, президент на фестивала Golden Drum и изпълнителен директор на Словенската рекламна камара



Какви тенденции в рекламния бранш наблюдавате през изминалата година?

Индустрията ще има нужда от повече прозрачност и честност. Честност от страна на брандовете, водеща до доверие, което да се отразява положително на продажбите. Тогава огромното нарастване на маркетинга през лидери на мнение ще доведе до повече дигитални специалисти.



Изправени сме и пред тенденцията по-голямата част от работата да се извършва от вътрешни маркетинг екипи, особено що се отнася до брандирано съдържание. Вероятно основната причина са разходите.



Нарастването на консултантските фирми, които купуват агенции, главно в дигиталния сектор, е друга тенденция. Tворческите идеи oбаче са в центъра на комуникацията на брандовете, можем да ги контролираме с технология, но без творческата идея няма да бъде постигнат същият резултат. Именно тя прави разликата.



Кои са най-големите предизвикателства, пред които е изправен словенският рекламен пазар?

Първо беше GDPR. Регулацията засегна тези, които не бяха подготвени за този преход, след това прозрачността в медиа купуването и медийните изследвания и огромното нарастване на лидерите на мнение.



Много от производителите на храни са сред най-големите рекламодатели в страната, а новите ограничения за рекламиране на храни с високо съдържание на мазнини, сол или захар на деца и непълнолетни може да имат отрицателно въздействие. Освен това поради малкия размер на словенския пазар много световни рекламодатели затварят или намаляват броя на служителите в офисите си в Словения, а маркетинговите дейности често се управляват от Загреб или Будапеща.



Социалните мрежи продължават да обновяват и да изграждат нови начини за достигане до аудиторията. Бъдещите инвестиции обаче трябва да имат осезаемо въздействие върху бизнеса, а не просто повече "харесвания или последователи". Тази година и 2019 г. ще бъдат времето за подобряване изпълнението на съществуващите стратегии и по-малко за експериментиране.



Рекламодателите увеличават ли бюджетите си за комуникации?

P&G постигна успех, като увеличи бюджета си за интегрирана маркетингова комуникация дори по време на рецесията. Това по онова време смело решение доведе до успех и показа на всички скептични професионалисти, че рекламата трябва да се разглежда като инвестиция (не разход), която дава възвращаемост в бъдеще.



Продължителното популяризиране на марката води до позитивно възприятие от клиентите и показва, че търговците имат постоянен ангажимент към своя бранд.



Бюджетите следващата година ще останат в съответствие с нивата от 2018 г. или леко ще се увеличат. Рекламодателите ще харчат по-малко за реклами, които не работят за тях.



Каква стойност дават наградите Golden Drum на агенциите?

Фестивалите възнаграждават идеите и допринасят за обмяна на най-добри практики. Вярвам, че фестивалите отговарят на въпроса дали някой е добър.



Убедена съм, че фестивали като Golden Drum винаги ще съществуват. Д-р Стефан Вогел от Ogilvy & Mather в Германия оприличи много добре фестивалите на олимпийските игри, "Ако нямаше олимпийски игри, щеше ли някой да изтича 100 метра за по-малко от 10 секунди?"



Как рекламният пазар в Централна и Източна Европа се различава от този в Западна Европа?

Разликата между типичния потребител в ЦИЕ и неговия западноевропейски аналог е, че мнозинството имат по-ниска покупателна способност, но това не означава непременно, че хората, живеещи в региона, се ограничават, когато става въпрос за глобални марки.



Страните от ЦИЕ направиха важни стъпки за развитие на своите общества, за укрепване на техните икономики и въвеждане на нови комуникационни решения и технологии. От гледна точка на творческото изпълнение няма разлика с европейските държави.

Приключи 25-то издание на международния рекламен конкурс Golden Drum в Словения, а равносметката от българското участие в него е точно една награда. Агенцията Saatchi&Saatchi, част от групата на Publicis One, спечели сребро за кампанията "Под игото на шльокавица" в категорията Social Good и това е единственото отличие сред общо 28 подадени заявки от 6 различни български агенции.Така измина още една година, в която българският рекламен пазар очакваше "следващото голямо нещо" - запомнящ се проект, който да повлияе на средата, кампания, която да бъде забелязана на световно ниво. Но и този път оценките на международния конкурс не бяха достатъчни, за да бъде донесена в България златна награда или повече от една статуетки на Golden Drum – конкурсът, насочен към държавите от т.нар. Нова Европа (Северна, Източна, Централна и Южна Европа, Русия и Близкия изток). Какво остава тогава за конкурсите на световно ниво като Cannes Lions?Все пак годината може да се определи като силна, поне що се отнася до броя на подадени заявки от български агенции – 28, в сравнение с едва 17 през 2017 г. Въпреки по-малкото кандидатури през миналата година отличието тогава отново беше само едно - сребро за Saatchi&Saatchi в категория "Печатна реклама" с кампанията за Audi "Остави телефона, докато караш".Сред агенциите, участвали в тазгодишното издание на Golden Drum, с най-много заявки (общо по 7) бяха All Channels Communication и Noble Graphics, а списъкът на останалите участници включваше още reforma, Saatchi&Saatchi, The Smarts и NRG Brands. От тях до финала стигнаха само три – reforma с номинация в категория Integrated за кампания на "Филикон-97", The Smarts, които участват за първи път с две номинации в категория Film за кампании, изготвени за IKEA и UniCredit Bulbank.Saatchi&Saatchi за своята една номинация получи сребро от надпреварата за кампанията, изготвена с издателство "Жанет 45", която цели да адресира проблема с неграмотността сред подрастващите българи, които все по-рядко използват кирилицата в ежедневната комуникация. В тази връзка агенцията преведе и издаде "Под игото" на шльокавица - комбинация от латински букви и цифри.Друго българско участие в конкурса беше творческият директор на Noble Graphics Мария Милушева. Тя беше сред членовете на журито и един от лекторите на фестивала тази година.Във всяко състезание обаче има и големи победители, които в Golden Drum 2018 г. са McCann Worldgroup за най-успешна комуникационна група, McCann Букурещ за най-успешна агенция, а полската 180hartbeats + JvM беше отличена за най-успешна независима агенция. В тазгодишното издание на конкурса бяха подадени близо 1200 заявки от агенции от 28 държави, като Румъния зае първото място по най-много кандидатури – общо 188.Въпреки не дотам задоволителното българско участие в Golden Drum агенциите са категорични, че смисъл в рекламните фестивали има. От една страна, заради оценката на работата им от международни специалисти, а от друга - заради допълнителната мотивация, която конкурсите и наградите дават на екипа на агенцията."Фестивалите са формат за оценка на добрите идеи отвъд постигането на бизнес резултати и словесното признание, които обикновено утихват след края на една кампания. Наградите "запечатват" тези успехи и дават повод на настоящи и потенциални партньори, да се уверят сами в ефективността на нашите кампании", коментира за "Капитал" Кристина Петрова, стратегически директор в Publicis One. Творческият директор на Saatchi&Saatchi Радомир Иванов пък допълва, че чрез своите кампании се стремят да остават и следа за обществото, да решават потребностите и да улесняват ежедневието им.Доайените в Golden Drum - агенцията reforma и пионерите The Smarts, са единодушни, че участват в подобни форуми, когато смятат, че проектите им са достойни и конкурентни на международно ниво. По думите на творческия директор на reforma Тошка Иванова, освен че все повече рекламодатели обръщат внимание на това как агенциите се представят на конкурсите, те са важни и за потенциалните бъдещи служители."Много се говори за employer branding, а в рекламния бранш непрекъснато се търсят хора, често едни и същи се "въртят" в по-известните агенции на пазара, а в последните години голяма част от хората предпочитат да работят като фрилансъри. Съвсем естествено хората искат да работят на място, където нивото на работа е високо, идеите им ще бъдат разпознати като добри и оценени, включително и навън", обяснява тя.Според Радослав Бимбалов, основател на The Smarts, суетата на рекламистите също е причина за участието в конкурси. "Има обаче и много рационален смисъл, когато се включваш с кампании, които са решили даден бизнес казус и са създали нещо стойностно за клиентите. Фактът, че бяха номинирани реклами за двама от най-големите ни клиенти, е достатъчно мотивиращ - както за нас, така и за тях", казва още той.