Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (6 ноември)

"Стандарт" става седмичник



Фотограф: Надежда Чипева

Вестник "Стандарт" спира да ежедневното хартиено издание и ще излиза един път седмично.

В дописка на печатната медия се казва, че новините могат да се четат всеки ден онлайн, а анализите ще се публикуват всеки петък в хартиеното седмично издание.

Последният хартиен брой на ежедневника излезе на първи ноември, сряда. Вестникът е от 26 години на пазара, но кризата в сектора му се отрази сериозно и днес той сменя бизнес модела си.

What If поема дигиталното обслужване на "Фантастико" и Lavazza

Българската дигитална агенция What If прибави два нови клиента в портфолитото си. Компанията поема цялостното дигитално обслужване на търговската верига "Фантастико", което включва социални мрежи, кампании и цялостна стратегия за комуникация. Договорът е за период от една година, а от агенцията коментираха пред "Капитал", че целта на партньорството е да има консистентна и отличителна комуникация с премиален дизайн, ангажиращ криейтив и фокус върху резултатите, като по обслужването на "Фантастико" ще работи екип от между 4 и 7 експерти.

За период от една година What If ще си партнира и с италианското кафе Lavazza, като договорът включва обслужване на социални мрежи (Facebook) и реализация на дигитални кампании. "По този проект работим директно с централата в Милано, а комуникацията на Lavazza Bulgaria е изцяло в тона на марката в световен мащаб, като разбира се отразява тенденциите на локалния пазар", уточниха още от агенцията. По обслужването на италианския бранд ще работи екип от 6 човека от What If.

Агенции, рекламодатели и медии могат да подават заявки за четвъртото издание на конкурса за дигитален маркетинг IAB MIXX Awards до 9 ноември. Надпреварата цели да отличи най-добрите и смели практики в дигиталния маркетинг, а желаещите да се включат в някоя от 11-те категории трябва да попълнят



традиционно се организира от българския клон на IAB (Interactive Advertising Bureau).

"А1 България" има амбицията да се намеси по-сериозно на ТВ-пазара

Услугите на "A1 България" вече далеч не се ограничават само до телекомуникационния бизнес. Компанията представи стрийминг услугата Xplore Music, дигиталния портфейл A1 Wallet, А1 Кредитна карта, а спортните канали станаха три (плюс EdgeSport).

Операторът планира да започне да предлага много повече интерактивно съдържание, свързано със спорта. Според изпълнителния директор Александър Димитров на българския телевизионен пазар има място за още играчи и това ще е следващата стъпка на компанията дали през ексклузивни сериали, които ще се предлагат само онлайн, или през техни канали, или реалити предавания, които да изискват по-сериозна инвестиция (но пък са по-качествени), или пък политематичен канал.

Парламентът окончателно прие закона на ДПС за медиите

Медиите ще трябва всяка година да декларират финансирането си, реши Народното събрание и прие окончателно медийния законопроект, внесен от четирима депутати от ДПС - Делян Пеевски, Йордан Цонев, Хамид Хамид и Велислава Кръстева.

Вносителите твърдят, че целта на законопроекта е да се направи прозрачна собствеността на медиите чрез изсветляване на финансирането на медиите и "действителните" им собственици. Тези заявки обаче бяха посрещнати със скептицизъм основно заради участието на Пеевски като вносител, който не декларира конфликт на интереси в качеството си на издател, както и поради факта, че изсветляването на финансирането на медиите не включва историята на банковите кредити от фалиралата КТБ, чрез които бе създадена медийната империя на депутата.

Конференция на тема "Стойността на комуникациите в дигиталната ера"

На 23 ноември във Велико Търново ще се проведе безплатна конференция на тема "Стойността на комуникациите в дигиталната ера". Лектори ще бъдат български и международни професионалисти, които ще покрият теми като измерването на ефективността на комуникациите, дигитализацията на медийната индустрия, мястото на традиционните медии в ерата на бранд журналистиката и развитието на PR услугите.

Събитието продължава цял ден и ще се проведе във Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий", а желаещите да присъстват трябва предварително да се регистрират на сайта на конференцията.

Дигитален бизнес

Facebook продължава с по-ниския ръст на приходите



Фотограф: Dado Ruvic

Facebook приключва третото тримесечие с 13.7 млрд. долара приходи, 33% повишение спрямо същия период на миналата година. Печалбата е 5.1 млрд. долара, което е увеличение с 9% на годишна база.

Според Зукърбърг основният проблем на Facebook е, че потребителите се интересуват повече от функциите като чат и видео, където трудно могат да се вкарат повече реклами, без подобно решение да доведе до отлив на потребители.

По-голямата част от новите потребители идват от страни като Индия, Индонезия и Филипините, където парите на рекламодателите са насочени към телевизия и физическа реклама, а не към дигитална такава.

Медиен бизнес

Павилион за фалшиви новини

Кампанията на Columbia Journalism Review (CJR) за борба с фалшивите новини отново е в действие. Този път на павилион за вестници в Ню Йорк те продават фалшиви печатни издания, много наподобяващи реални такива, като The Hour, The Informationalist и The Weekly Journal, които представят заглавни страници с крещящи заглавия като "Тексас се присъедини към Мексико".

Заглавията са взети от истински публикации, които разпространяват дезинформация в социалните мрежи. Целта на кампанията е да образова поддържането на "здравословна медийна диета". Кампанията е идея на TBWA/Chiat/Day New York.

Рекламен бизнес

Кристиано Роналдо e най-популярният потребител в Instagram

Португалският футболист събра близо 144.4 милиона последователи, с което изпревари американската певица и актриса Селена Гомес, пише "Дневник". Роналдо е сред тримата спортисти, които имат повече от 100 милиона последователи в Instagram. Другите с подобно постижение са футболистите на ПСЖ и "Барселона" - Неймар (104 млн.) и Лионел Меси (100 млн.).

През лятото на 2017 г. HooperHQ.com направи проучване, според което Роналдо е спортистът с най-много спечелени пари от Instagram. Португалецът получава средно по 400 хил. долара на пост.

WPP продава своя дял в Kantar Group

Най-голямата рекламна група в света WPP се готви да продаде голям дял от агенцията за проучвания Kantar Group, твърдят източници на The Wall Street Journal (WSJ). До този момент Kantar играеше роля на главния отдел за анализиране на потенциални пазари за WPP.

Подобна продажба ще бъде най-голямата откакто дългогодишният изпълнителен директор на WPP, Мартин Сорел, напусна групата през април. Според WSJ компанията се опитва да намали външния си дълг като се освободи от някои активи.

Mini доставя автомобили за тест драйв само срещу един tweet



Фотограф: Michael Dalder

Тест драйвът е дългогодишна практика за популяризиране на нови модели. Британската марка Mini, финансира кампания, в която всеки клиент може да поръча Mini Countryman за тест драйв само чрез публикация #MINIonDemand в Twitter. Кампанията е идея на платформата Fooji.

Това не е първият опит за промотиране на тест драйв изживяването. Още през 2012 г. Mini проведе кампания, с която питаше клиенти за перфектното тест драйв изживяване, като накрая успя да сбъдне най-популярния избор - тест драйв със стюардеса, суши и парашутен отряд.

Puma избра Havas Media за глобална медиа агенция

През юни германският производител на спортни стоки започна конкурс за избор на нова глобална медийна агенция. Близо половин година по-късно Puma избра Havas Media, а партньорството им започва официално от януари следващата година, пише специализираното издание AdAge. Според консултантската компания R3 глобалните медийни инвестиции на Puma се равняват на близо 120 млн. долара.

Свободни позиции:

