Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (13 ноември)

Промените на рекламния пазар могат да бъдат проследени през финансовите резултати на основните играчи в него. В България пазарът е доминиран от 10 големи комуникационни групи, които предлагат целия спектър от рекламни и медийни услуги и държат повече от две трети от рекламния обем. Според данните на Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА) през 2017 г. рекламният пазар в страната достига близо 370.3 млн. лв. нетни инвестиции.

Общите приходи на 10-те рекламни холдинга се равняват на близо 280 млн. лв. за изминалата година. Първите 5 места в класацията традиционно се заемат от едни и същи играчи, които обаче през 2017 г. разменят позициите си. На първо място с близо 40% годишен ръст излиза Ogilvy Group Bulgaria, които изместват лидерите от няколко поредни години "Publicis Groupe България". С три позиции по-високо в тазгодишната класация на второто място се нарежда групата около guts&brainsDDB, следвани от "Publicis Groupe България", които за 2017 г. заемат третото място. На четвърта и пета позиция се нареждат съответно BBDO Group и Dentsu Aegis Network.

НАП продава на търг марката "Стандарт медиа"

продава чрез търг с тайно наддаване марката "Стандарт медиа". Наддаването ще се състои на 27 ноември от 11.00 часа. Като начална дата за огледите е посочен 19 ноември, а като крайна - 23-и. Първоначалната цена е 196 516.5 лв. Справка в Патентното ведомство показва, че марката "Стандарт медиа" е регистрирана през август 2012 г., а срокът, до който е валидна, е април 2021 г. Тя е регистрирана от "Стандарт нюз", акционерното дружество, което доскоро издаваше всекидневника "Стандарт".

Apple обмисля да купи дял в най-големия радиооператор - iHeartMedia, като разговорите между двете компании са все още предварителни. По-рано през годината iHeartMedia започна процедура за обявяване в несъстоятелност, пишат Financial Times и Reuters. Компанията, ръководена от Тим Кук, търси начин да осигури предимство на стрийминг услугите си в глобалното си състезание със Spotify, докато от iHeartMedia се надяват на милиони долари финансиране за стабилизиране на разклатеното си състояние.

Според източници на FT двете компании преговарят по въпроса, като влизането на Apple може да стане по няколко начина. В интерес на iHeartMedia е Apple да закупи миноритарен дял срещу няколко милиона, тъй като компанията поиска защита от фалит през март тази година и трябва да обяви план за преструктуриране до края на ноември.

New York Times ще използва AI на Google, за да създаде свой фотоархив

Агенцията за интегрирани маркетингови комуникации United Partners добавя към портфолиото си нова услуга – Data & Insights Driven Strategies, или така нареченото "изграждане на стратегия, базирани на данни".Разработването на методологията на Data & Insights Driven Strategies се основава на три стълба – информационни ресурси, аналитични изводи и препоръки, както и стратегически консултации и планиране. Стратегиите, базирани на данни, целят да идентифицират и измерят както присъствието на дадена компания в медийното пространство, така и основните теми, свързани с нейния бизнес или бранд, които намират отражение в медиите.Чрез мониторинг на потенциални репутационни проблеми, за да се осигури бърза и адекватна реакция, Data & Insights Driven Strategies се оказват полезни и в кризисни ситуации. Също така анализът на данни може да даде ценни препоръки на компаниите, които искат да създават успешни комуникационни кампании. Друго предимство е идентифицирането на ключови инфлуенсъри, които да предадат водещи послания на даден бранд до правилните хора."Бъдещето на маркетинга и комуникациите е в използването и анализа на данни за взимане на стратегически решения. Начинът, по който данните се използват в бизнеса, се превръща в трайно конкурентно предимство за много компании и ние в United Partners се гордеем, че можем да помагаме на клиентите си да реализират това предимство", коментира собственикът и управляващ директор на United Partners Мария Гергова-Бенгстон.Екипът на агенцията направи собствено Data & Insights Driven Strategies проучване за това как темата за Истанбулската конвенция е представена в медиите. Проучването не само доказа до каква степен медиите формират мнението на публиката, но и важността от правилно изградените послания.Анализ на проучването може да откриете тук Националната агенция за приходите (НАП)Най-вероятната причина за продажбата на марката са публични задължения - за данъци или осигуровки. От НАП не коментират предприетите действия.Главният изпълнителен директор на компанията за видеострийминг Netflix Рийд Хейстингс коментира, че очаква с нетърпение да се изправи срещу Disney, която през следващата година ще пусне онлайн услугата си за стрийминг Disney Plus, съобщава www.bbc.com "Конкурираме се с Amazon повече от 10 години. Свикнали сме на здравата, сериозна конкуренция", заяви още Хейстингс, като добави: "Това всъщност ни прави по-добри." Според него именно конкуренцията между компаниите ще доведе до най-добрите им работи. "Disney имат толкова много съдържание като Star Wars и Marvel. Съревнованието ще бъде страхотно", смята още директорът. Хейстингс определи Disney като "страхотна" компания, а резултатите, които тя обяви в четвъртък, бяха рекордно високи. Услугата, която компанията ще започне да предлага обаче, вече е известна като "убиецът на Netflix" и се смята, че ще доведе до загуби както за Netflix, така и за Amazon.Европейската комисия (ЕК) даде зелена светлина за офертата за закупуване на активите на Twenty-First Century Fox от Walt Disney за сумата 71.3 млрд. долара. Одобрението от европейския регулатор обаче очерта определени условия, включително Disney да продаде някои телевизионни канали в Европа, информира Reuters. Регулаторът по конкуренцията на ЕС обяви, че Disney се е ангажирала да продаде дяловете си в канали, включително History и Lifetime, в Европейското икономическо пространство, за да избегне вреди върху конкуренцията след покупката от Fox.Става дума за A+E Television Networks, History, H2, Crime & Investigation, Blaze и Lifetime. В момента всички те са собственост на A+E Television Networks - съвместно дружество между Disney и Hearst.Disney си подсигури одобрението на американското министерство на правосъдието по сделката още през юни, но само след като се съгласи да продаде 22 регионални спортни мрежи на Fox.Сделката ще разшири ненадминатото портфолио на Disney от някои от най-популярните герои в света, обединявайки Мики Маус, Люк Скайуокър и супергероите на Marvel с франчайзите X-Men, "Аватар" и "Семейство Симпсън" на Fox.Disney притежава ABC, ESPN, Pixar, Marvel Studios, както и продуцентската компания на "Междузвездни войни" Lucasfilm, а и няколко тематични парка. Активите на Fox, които ще бъдат придобити, включват кабелна група с FX Networks, National Geographic и над 300 международни канала, както и дял в Hulu на Fox.Nеw Yоrk Тіmеѕ paзпoлaгa c oт 5 дo 7 млн. физичecĸи cнимĸи в oгpoмния cи apxив, мнoгo oт ĸoитo дaтиpaт oт пoвeчe oт вeĸ. Изoбpaжeниятa дoĸyмeнтиpaт иcтopичecĸи мoмeнти и cъдъpжaт цeнни зaпиcи cъщo и oт пo-нoвaтa иcтopия, нo xapтиeнитe ĸoпия ca yязвими. Зa дa зaщити cнимĸитe, NYТіmеѕ пpaви цифpoвизaция нa apxивa c пoмoщтa нa Gооglе Сlоud. He caмo чe cĸaниpaнeтo нa вcичĸи изoбpaжeния щe им пoмoгнe дa ce зaпaзят, нo peпopтepитe щe нaмиpaт в apxивитe ĸaĸвoтo им тpябвa мнoгo пo-лecнo, oтĸoлĸoтo дa пpeглeждaт xapтиeни ĸoпия в пpaшни шĸaфoвe.Mнoгo oт cнимĸитe имaт ĸoнтeĸcтyaлнa инфopмaция нa гъpбa, ĸaтo нaпpимep вpeмeтo и мяcтoтo, ĸoгaтo ca били нaпpaвeни, ĸaĸтo и ĸoгa ca пyблиĸyвaни във вecтниĸa. NYТіmеѕ c пoмoщтa нa тexнoлoгиятa нa Gооglе cъздaвa cиcтeмa, ĸoятo paзпoзнaвa и oбpaбoтвa pъĸoпиc и тeĸcт oт двeтe cтpaни нa вcяĸa cнимĸa.Българска кампания на Сoca-Cola и приложението за безплатни разговори Rakuten - Viber, беше отличена с наградата Best use of Mobile на европейския конкурс Digiday Europe в Лондон. Taste the feeling of Coca-Cola & Viber беше номинирана в три категории - Best Use of Mobile, Best Branded Content series и Best Branding Consumer Campaign, като получи приз за най-добрата мобилна рекламна кампания в Европа, изпреварвайки на финала S4M и Pernod Ricard с активацията им drive-to-store.Digiday Marketing and Advertising Awards отличава най-значимите маркетингови и рекламни компании, кампании и технологии в Европа. Coca-Cola намери място сред победителите с иновативния подход на марката да използва публичен акаунт, стикер пакет с промокод механизъм и чат бот, за да обвърже покупката на напитката с възможност за спечелване на брандирани ексклузивни стикер пакети във Viber. Благодарение на лесния и геймифициран механизъм потребителите конвертират в различните инструменти на мобилното приложение, използват QR кодовете от бутилките и изпращат номерата под капачките на специално създадения чат бот, като едновременно с това се забавляват и споделят с приятели чрез уникалната социална платформа на марката - MySparx.Резултатите от едномесечната кампания бележат процент на реализация над 10 пъти от стандартния за индустрията със 180 хил. сваляния на стикер пакета, 289 хил. споделени стикери и 98 хил. абонати към чат бота за територията на България."Лъжите може да станат истини, ако им позволим." Това припомня американският новинарски канал CNN в новото си рекламно видео, част от кампанията му от 2018 г. "Първо фактите" (Facts First). Видеото е оригинално, защото с простичка идея предава важното послание за значението да знаем фактите - в него ябълките от популярни истории, фрази и произведения на изкуството са заместени с банани.CNN стартира кампанията Facts First през октомври 2017 г. Инициативата е дело на бранд агенция Figliulo & Partners. Първоначално на екран е показана ябълка, а говорителят обяснява: "Това е ябълка. Някои хора може да се опитат да ви кажат, че това е банан. Те може да крещят "Банан, банан, банан!!!" отново и отново. Те може да поставят банана във всички главни букви. Може дори да започнете да вярвате, че е банан. Но не е. Това е ябълка."Кампанията е свързана с появата на фалшивите новини и съпротивата срещу изявления на президента Доналд Тръмп.*Информация за корпоративни новини, кампании, предстоящи събития и свободни позиции в областта на PR, маркетинг и реклама можете да изпращате на редакционния ни e-mail: media@capital.bg