HBO сваля цената на онлайн платформата си и предлага нова опция за плащане

HBO вече предлага нова възможност за плащане и по-ниска цена на услугата си HBO GO за директните си абонати. Потребителите, които не са през оператор, вече ще могат да плащат месечната си такса през Pay Pal. Предишната стойност на месечния директен абонамент беше 9.90 лв., а вече е 2.99 евро (или еквивалентът в лева).Румъния и България са с най-нисък месечен директен абонамент в региона. В Словения таксата от 6.99 евро става 4.99 евро. Промяната се въвежда за всички пазари и така например в Хърватия и страните от Балканите (Македония, Босна и Херцеговина, Черна гора, Сърбия, Словения) месечната такса става 4.99 евро.Всички настоящи директни абонати на HBO GO са уведомени за промяната, обявиха от компанията. От тях се изисква в настройки да въведат наново настоящите си картови данни. Всеки нов желаещ да стане абонат при стъпките за регистрация за първия безплатен месец вече вижда и новия метод за плащане и новата месечна стойност.Точно преди година HBO GO даде възможност на клиентите си за директен абонамент без посредничеството на оператори. Това стана едновременно възможно в България, Словения, Хърватия, Сърбия, Черна гора, Македония и Босна и Херцеговина. Така не е нужен абонамент за кабелни услуги или мобилен оператор, за да се получи достъп до платформата.