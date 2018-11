Noble Graphics е най-ефективната рекламна агенция за втора поредна година

Категория "Услуги"



Златна награда Effie



Кампания: Вкусен хляб от коричка до средичка

Клиент: Lidl България

Агенция: Saatchi & Saatchi Sofia

Продуцентска къща: Matchpoint Productions



Сребърна награда Effie



Кампания: Банката, която цени твоето време

Клиент: Пощенска банка

Агенция: ББДО Груп/Графити ББДО

PR агенция: ББДО Груп/Проксимити София



Кампания: Мечка

Клиент: Банка ДСК

Агенция: Noble Graphics

Медийна агенция: Кафе Комюникейшънс София ООД

Продуцентска къща: Switch

Web Development: Студио Х Дигитал



Категория "Стоки"



Златна награда Effie



Кампания: Младото живна

Клиент: Carlsberg Bulgaria

Агенция: Noble Graphics

Медийна агенция: ББДО Груп/Медия Дайрекшън ОМД



Сребърна награда Effie



Кампания: Не като от баба, а от баба

Клиент: Филикон 97 АД

Агенция: reforma

Продуцентска къща: Hand Played



Кампания: RiceUP! Eat Smart

Клиент: Nuhealth JSC

Агенция: The Smarts

Продуцентска къща: Shoot

Медийна агенция: IQ Media

Дигитална агенция: Xplora

Медийна агенция: PHD



Бронзова награда Effie



Кампания: Доброто тук

Клиент: Загорка АД

Агенция: Nitram

Продуцентска къща: Filmmaker

Медийна агенция: Dentsu Aegis Network



Категория "Социална, медийна, политическа"



Златна награда Effie



Кампания: Pod Igoto

Клиент: Жанет 45

Агенция: Saatchi & Saatchi Sofia

Разработване на софтуер и уеб програмиране: Code Nest



Сребърна награда Effie



Кампания: #СпасиПирин

Клиент: WWF България

Агенция: Noble Graphics

Продуцентска къща: Switch



Категория "Корпоративни комуникации"



Златна награда Effie



Кампания: #YOUNGPOWER

Клиент: Банка ДСК

Агенция: Noble Graphics

Медийна агенция: Кафе Комюникейшънс София ООД

Продуцентска къща: Clamer Productions Studio



Сребърна награда Effie



Кампания: Само Поискай

Клиент: А1 България

Агенция: Saatchi & Saatchi Sofia

Дигитална агенция: KNOWAY

Медийна агенция: Mindshare

Продуцентска къща: B2Y Productions



Бронзова награда Effie



Кампания: Господарите вкъщи

Клиент: Kaufland България

Агенция: Noble Graphics

Продуцентска къща: Switch

Медийна агенция: Mindshare

Дигитална агенция: All Channels Communication

Медийна агенция: ББДО Груп/Медия Дайрекшън ОМД



Категория "Промоции"



Сребърна награда Effie



Кампания: TUBORG MUSIC PROMO

Клиент: Carlsberg Bulgaria

Агенция: Noble Graphics

Продуцентска къща: Switch

Медийна агенция: Initiative Bulgaria



Бронзова награда Effie



Кампания: Топчовците

Клиент: Kaufland България

Агенция: Noble Graphics

Медийна агенция: Mindshare

Продуцентска къща: Nulla

Дигитална агенция: All Channels Communication

Медийна агенция: ББДО Груп/Медия Дайрекшън ОМД