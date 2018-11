Агенцията proof. спечели най-много отличия в конкурса IAB MIXX Awards

Категория LEAD GENERATION



Първо място

Кампания Ресторант "Вкъщи", рекламодател SEB Group, агенция guts&brainsDDB



Второ място

Кампания Dextrophobia - Blind Date, рекламодател Dextrophobia Rooms, агенция proof.



Трето място

Кампания Jacobs Кафене Мечта, рекламодател Jacobs Douwe Egberts България, агенция All Channels Communication



Категория ENGAGEMENT



Първо място

Кампания Pocket Science, рекламодател VISA, агенция NEXT-DC



Второ място

Кампания Rate love over hate, рекламодател Staptoburger, агенция proof.



Трето място

Кампания От теб зависи, рекламодател Telenor Bulgaria, агенция guts&brainsDDB



Категория CAMPAIGN EFFECTIVENESS



Първо място

Кампания ИКЕА Летни моменти, рекламодател ИКЕА, агенция The Smarts



Второ място

Кампания От теб зависи, рекламодател Telenor Bulgaria, агенция guts&brainsDDB



Трето място

Кампания Dextrophobia - Blind Date, рекламодател Dextrophobia Rooms, агенция proof.



Категория BRAND AWARENESS



Първо място

Кампания Недоизказани думи, рекламодател Avon - България, агенция

guts&brainsDDB



Второ място

Кампания Decathlon – Пътят към Малта, рекламодател Decathlon България, агенция All Channels Communications Group



Трето място

Кампания Dextrophobia - Blind Date, рекламодател Dextrophobia Rooms, агенция proof.



Категория EFFECTIVE USE OF DATA



Първо място

Кампания More is More, рекламодател NFINITI Bulgaria, агенция proof.



Второ място

Кампания Термопомпи, рекламодател Viessmann, агенция Xplora



Трето място

Кампания С теб към неповторимото, рекламодател UNIQA България, агенция proof.



Категория BRANDED CONTENT



Първо място

Кампания BRNO #различно, рекламодател Загорка АД / Starobrno, агенция All Channels Communications Group



Второ място

Кампания Стани OCEAN chef с Божана, рекламодател Алта България, агенция Interactive Share



Трето място

Кампания Urban Fest, рекламодател Serdica Center, агенция guts&brainsDDB



Категория VIDEO



Първо място

Кампания Canon: Endless Toys 360° Videos, рекламодател Canon Central & Eastern Europe, агенция NEXT-DC



Второ място

Кампания "Безстрашните пичове", рекламодател "Перно Рикар България", Jameson, агенция All Channels Communications Group



Трето място

Кампания Недоизказани думи, рекламодател Avon - България, агенция guts&brainsDDB



Категория MOBILE AND APS



Първо място

Кампания Когато е време за сладолед, Bandi те намира, рекламодател Сладоледи Изида, агенция GraffitiBBDO / Media Direction OMD в партньорство с Etarget Bulgaria



Второ място

Кампания Dextrophobia - Blind Date, рекламодател Dextrophobia Rooms, агенция proof.



Трето място

Кампания Telenor MyKi, рекламодател Telenor Bulgaria, агенция guts&brainsDDB



Категория LANDING PAGES



Първо място

Кампания Decathlon – Пътят към Малта – лендингът, рекламодател Decathlon България, агенция All Channels Communications Group



Второ място

Кампания toplidumi.bg, рекламодател EVN Bulgaria, агенция guts&brainsDDB



Трето място

Кампания Tesy Air Index, рекламодател "Теси" ООД , агенция Noble Graphics



Категория SOCIAL



Първо място

Кампания PÜTINÜMBRELLA, рекламодател ИКЕА, агенция The Smarts



Второ място

Кампания Крадецът на ябълки - годината на крадеца, рекламодател "Загорка" АД, агенция All Channels Communications Group



Трето място

Кампания Rate love over hate, рекламодател Staptoburger, агенция proof.



Категория BRAVE



Първо място

Кампания Rate love over hate, рекламодател Staptoburger, агенция proof.



Второ място

Кампания Dextrophobia - Blind Date, рекламодател Dextrophobia Rooms, агенция proof.



Трето място

Кампания Heineken: The Signal, рекламодател Heineken Bulgaria, агенция NEXT-DC