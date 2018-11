Медиа агенциите продължават да растат

[Shutterstock]

И тази година телевизията продължава да доминира медийния пазар в България, а дигиталната реклама расте най-динамично. В същото време цените за контакт във водещите медийни групи се покачват, а аудиториите, които рекламодателите се опитват да достигнат, стават все по-фрагментирани и трудни за облъчване с маркетинг посланията им. Въпреки малко по-високите инвестиции в реклама сериозен проблем продължава да бъде липсата на измерители за ефективност в повечето медийни канали, докато пък телевизията продължава да има повече от необходимите на брой метрики - проблем, с който браншът за поредна година не успява да се справи. А преговорите за продажбата на двете най-големи телевизионни групи - "Нова броудкастинг груп" и "БТВ медиа груп", създават допълнителни неизвестни пред индустрията и посоката й на развитие.В разгара на новия телевизионен сезон, който не изненада индустрията с много ново съдържание, специалистите на пазара очакват 2018 г. отново да завърши с най-голям ръст на рекламните инвестиции в телевизията и интернет, без обаче да посочват конкретен процент. Дигиталната реклама продължава да расте най-динамично, но според данните за 2017 г., представени от Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА), тя държи все още само 20% от медийния микс в сравнение с 60% за телевизията. Останалите се заемат от външната реклама с 10%, 6% за радиото и 4% е в печата, като за тази година очакванията са да няма голяма разлика в разпределението.През миналата година бизнесът на 20-те най-големи медиа агенции нараства с 14.5% до близо 300 млн. лв. Бизнесът на повечето расте, а за групите с различни комуникационни дейности те продължават да бъдат основно приходно перо.Първите три места в класацията се заемат именно от компании, част от големи комуникационни холдинги. На 1-о място за поредна година е "Publicis Groupe България" с брандовете Starcom, Zenith и Blue 449, които отчитат 31.9 млн. лв. приходи за 2017 г. Веднага след тях се нарежда MindShare, част от "Ogilvy Group България", с двуцифрен ръст в приходите до 28.7 млн. лв. Групата присъства в класацията и с MediaCom, която попада на 7-о място с продажби от 18.4 млн. лв. и едно от най-големите увеличения - 46%.Медиа агенцията на BBDO Group - Media Direction, е на 3-о място с 26.4 млн. лв. приходи за изминалата година. С лек ръст, водещ до 19.8 млн. лв., на 4-о място застава агенцията Zenith Advertising & Communications (ZAC), следвана от PHD, част от портфолиото на групата около guts&brainsDDB, която отчита ръст 24.5%. Отново част от групата на 13-о място пък попада Optimum Media с близо 11 млн. лв.През последните три години от Argent преминават през трансформация на бизнес модела си, фокусирайки се основно върху обслужването на директни клиенти, което се отразява и на приходите им, които спадат с 9% през 2017 г. и се класират на 6-о място.Спадът от над 32% при MediaS Com и 8-ото й място заместник-управителят Александър Гагов обяснява с преместването на част от клиентите им в други агенции. "Те бяха принудени да се преместят в международни вериги, защото не можеха да работят с независима агенция, каквато сме ние от средата на 2016 г." Директно в топ 10 на класацията влиза новата медиа агенция Direct Media, част от Direct Media Group Bulgaria, с 16.8 млн. лв. Установената вече на пазара Direct Media KRES пък заема 16-о място.Благодарение на придобиването на клиенти като Alpen Pharma, Tymbark, Servier и D Bank от "Българска медиа агенция" отичат ръст в приходите си до 20.9 млн. лв. и попадат на 10-о място. С медийния си бранд Carat и 15.9 млн. лв. приходи групата "Dentsu Aegis Network България" се класира на 11-о място, a с Vizeum - на 20-о.Под номер 12 попада Universal Media Bulgaria (UMB) с над 30% ръст в приходите, а малко по-надолу на 19-а позиция застава другата агенция - Initiative, част от групата, която отчита огромния ръст 128%, дължащ се на промяна в стратегията на компанията с акцент върху дигиталните медии.На 15-о място се класира Media Club с приходи в размер на 5.9 млн. лв., а две места по-надолу попада Cafe Communications с ръст над 24%, следствие от прибавянето на нови клиенти в портфолиото. На 18-а позиция пък се класира New Moment New Ideas.Според представителите на пазара ръст в рекламните инвестиции ще има и следващата година, а прогнозата им е той да бъде между 5% и 10%. Увеличението обаче вероятно отново ще се дължи на инфлация в цените на телевизионната реклама. "Аудиторията е много фрагментирана и достигането й е все по-трудно и скъпо. Традиционните медии развиха много добре онлайн съдържанието си и това затвърждава позициите им", казва Катерина Буюклиева, управляващ директор на Media Club. Тя допълва, че ръстът на инвестициите може да дойде и от много представители на малкия и средния бизнес, които стъпват сериозно на рекламния пазар.Според управляващия директор на UMB и Initiative Марияна Ковачевич електронната търговия ще бъде секторът, в който рекламните инвестиции ще нараснат през 2019 г. "Дигиталните канали ще придобият по-голяма мощ и по отношение за стратегическия подход", казва тя.Мениджърите на най-големите медиа агенции се обединяват около мнението, че не мащабът на комуникацията, а ефективността й ще бъде ключова за рекламодателите. Не е достатъчно един бранд просто да присъства в дигиталните канали, защото потребителите искат полезно и интересно за тях съдържание. "Така наречените втори екрани всъщност са първи екрани - близо 70% от хората гледат телевизия с таблет, лаптоп или смартфон в ръката", казва Добромир Дочев, управител на ZAC.Според медийния директор на Argent Борислав Георгиев и Симона Тенчева, оперативен и стратегически мениджър на Local Plane, успешните комуникационни стратегии се базират на комбинацията от данни, съдържание и медии. "Клиентите търсят като измерител на резултат и ефект от медийните инвестиции вече не толкова присъствието на брандовете в медиите, а измерването на присъствието им в реалния свят, в живота на потребителите", казват те."Нова" и bTV традиционно продължават битката си за привличане на рекламодатели, но по думите на Александър Гагов, заместник-управител на MediaS Com, БНТ също проявява повече гъвкавост в рекламната си политика и привлича нови рекламодатели. По думите му все по-осезаемо се усеща и влиянието на The Sales House. Това е създадената в края на миналата година агенция на Весела Димова, бивш търговски директор на bTV, която фокусира работата си върху продажба на рекламното време на тематични телевизионни канали.Следващата година ще бъде интересна най-вече и заради възможната смяна на собствеността на двете най-големи телевизионни групи. След като Комисията за защита на конкуренцията спря сделката за "Нова броудкастинг груп" за 185 млн. евро, предложени от чешката инвестиционна група PPF, купувачът и продавачът Modern Times Group обжалваха решението пред Върховния административен съд. Изслушванията по делото са предвидени за 12 март 2019 г.Постепенно компанията - майка на bTV, Central European Media Enterprises също започна да продава бизнесите си в Европа, но до сделка на българската група може да се стигне евентуално в началото на следващата година.