Новото лице на PR агенциите

От APRA Porter Novelli обявиха пред "Капитал", че очакват двуцифрен ръст на приходите през 2019 г. Неотдавна компанията стана комуникационна агенция на "А1 България".

За поредна година PR агенциите на българския пазар преструктурират бизнесите си, така че да се превърнат в компании за пълно комуникационно обслужване. Портфолиото им от услуги вече включва дигитален маркетинг, управление на социални мрежи и изграждане на работодателски брандинг. Именно това е техният начин да отговорят на засилващата се конкуренция от рекламни и дигитални агенции, които консолидират услугите си и привличат все по-голяма част от бюджетите на клиентите. Нещо повече, голяма част от PR агенциите вече се позиционират като консултанти, които предлагат стратегически решения на компаниите.Промяна има и в бизнес модела на някои от PR агенциите на пазара, които повече се фокусират върху дългосрочни партньорства с големи клиенти и разрастване на експертизата си, отколкото в привличането на нови единични проекти. Трансформацията може да се проследи и през приходите на най-големите PR агенции в България за 2017 г., голяма част от които отчитат резки двуцифрени спадове или ръстове. Общите им постъпления за миналата година пък са с 11% повече, достигайки малко над 25.3 млн. лв.Първите три места в класацията на база приходи за 2017 г. традиционно се заемат от компании с дългогодишна история в областта на PR услугите. Това са United Partners, M3 Communications и APRA Porter Novelli. В топ 10 попадат и PR звена, част от големи комуникационни групи като MSL, част от Publicis Groupe България, Havas Worldwide Sofia, Proximity Sofia oт BBDO Group, а малко по-надолу и All Channels PR и Ogilvy PR. Агенцията New Moment New Ideas остава под линията с приходи, генерирани освен от PR и от BTL услуги.Двете агенции с най-голям ръст от над 100% пък са OT-DO Consult и SiteMedia Consultancy. Със спечелването на нови клиенти, сред които Lidl и eMAG, и разрастването на услугите си от OT-DO Consult обясняват по-високите приходи. При SiteMedia Consultancy ръстът се дължи по-скоро на повече проекти за съществуващи клиенти, отколкото на привличането на нови такива. С най-голям спад сред топ 20 агенции на пазара пък е DD Agency. (вижте таблицата)Годината беше осеяна с протести и нагнетено напрежение по различни обществени теми, които често институции и дружества не успяваха да овладеят. Именно заради това мениджърите на най-големите PR компании в страната очертават кризисните комуникации като задължителна услуга в портфолиото на агенциите. "Все повече компаниите отчитат ефективността на публичната комуникация и необходимостта да бъдат подготвени за кризисни ситуации, което демонстрира израстване в корпоративната култура", коментира пред "Капитал" Тодор Янев, управляващ партньор в Janev & Janev.Като основна тенденция за годината управителят на SiteMedia Consultancy Любомир Аламанов посочва развитието на т.нар. community branding. "Хората все повече се самоопределят в общности и комуникират на свой език. Компаниите започнаха да разбират, че вече не могат да говорят на публиките, а трябва да са заедно и да говорят с тях", уточнява той. Именно обединението на хора според интересите и ценностите им допринася и за все по-търсените лидери на мнение. Според Мария Гергова-Бенгтссон, собственичка и управляващ директор на United Partners, фокус започват да бъдат средните и микро лидери на мнение, които често са по-ефективни и на по-добра цена спрямо някои от най-популярните такива.Специалистите на пазара се обединяват около мнението, че ключово предимство на PR агенциите е комуникацията през съдържание. "Засилва се интересът към нови подходи за създаване на собствено бранд съдържание, което има за цел не само да продава, но и да изгражда лоялна публика и да създава общност със споделени ценности", казва управляващият директор на Chapter 4 Анелия Милкова-Битолска. Агенциите обаче са изправени пред предизвикателството да разширят експертизата си и при създаваното съдържание, което отдавна не се ограничава до писането на прессъобщения. Посланията вече включват визуално, видео и гласово съдържание, адаптирани според канала и използваните устройства.Дълго време проблем при PR активностите представляваше липсата на ясни измерители на резултатите. Според Мария Гергова-Бенгтссон обаче това се променя, а използваните метрики стават все по-точни. "С inbound методологията (тип комуникация, при която потребителите се самопрофилират и се насочват сами към интересното за тях съдържание – бел. ред.) вече измерваме конкретни бизнес резултати от създадените и реализирани кампании, и то в реално време", казва тя. Светлана Савова, управляващ директор на V+O Communication, допълва, че именно това как се измерва комуникацията и дълбочината на анализа на резултата ще продължи да е ключ към построяване на стратегията на компаниите. "Трябва да познаваш бизнеса, сектора и аудиторията, за да можеш да предложиш комуникация, която решава бизнес цел", казва тя.Следващата година ще бъде динамична за PR агенциите предвид предстоящите европейски и местни избори, покрай които се очаква засилено търсене на консултации и управление на политически кампании. Очакванията на мениджърите на най-големите компании са именно изборите да повлияят най-много на финансовите резултати на агенциите. "През 2019 г. очакваме и развитие около членството на България в Шенген и еврозоната, които ще се отразят позитивно на нашите клиенти, на техните проекти и инвестиции в страната", смята Зорница Иванова, кънтри мениджър на Grayling.В засилената конкурентна среда агенциите ще се стремят да използват все повече нестандартни методи за привличане на вниманието на публиката. "Очаквам 2019 г. да ни изненада с иновативни кампании, които надхвърлят традиционните полета, с които свързваме PR-a, и решават комплексни проблеми със смели идеи и конкретни послания, с добре управлявано съдържание и силни партньорства", казва Десислава Пантелеева, изпълнителен директор Key experts group. Въпреки това Олга Лозанова, съдружник в OT-DO Consult, очаква фокус на компаниите да бъде фината, ненатрапчива комуникация за сметка на шумните свръхпровокативни кампании, която показва и по-добри резултати.Управляващият партньор в AMI Communications България Илияна Александрова пък прогнозира, че повече компании ще се насочат към развитие на собствените им комуникационни канали. "В световен мащаб нарастват очакванията компаниите и брандовете да изразяват позиции по теми от обществен интерес и да носят положителна промяна – тенденция, която вероятно ще има отражение и у нас", допълва тя. Именно такава беше една от най-обсъжданите кампании през годината за 30-годишнината от създаването на първата реклама на Nike под мотото Just Do It с участието на американския куотърбек Колин Каперник.Позитивна прогноза за дългосрочното развитие на PR бизнеса очертава Максим Бехар, изпълнителен директор на M3 Communications. "В глобален мащаб се наблюдава обединение на трите основни компонента на комуникационния бизнес - PR, реклама и дигитални услуги, и голяма част от тези елементи преминават към PR бизнеса. Според мен до 2025 г. това обединение ще приключи и водеща роля в него ще имат тези, които създават съдържание - PR експертите", казва Бехар.