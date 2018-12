Джон Оливър: Живеем в политически хаос

Профил

Джон Оливър е роден в Ердингтън, Англия, през 1977 г. Завършва Кеймбридж, където се присъединява към успешната комедийна трупа Cambridge Footlights. Продължава своята кариера като комик на турнета из Англия и създава политическото радиошоу "Political Animal", след което е поканен да стане редовен гост в предаването "Mock The Week". Събитието, което променя траекторията на кариерата му, е обаждане от Америка за кастинг за водещ кореспондент на предаването "The Daily Show", когато водещ е легендарният Джон Стюърт. През 2006 г. Джон получава позицията на "Старши британски кореспондент", а през 2008 г. дебютира неговото собствено предаване "John Oliver: Terrible Times" по Comedy Central. Очевидно комбинацията от невероятен интелект, британски акцент и английски хумор се харесва на американската публика и през 2014 г. Джон създава предаването "Last Week Tonight", в което HBO му предоставя пълна свобода по отношение на бюджет и тематика.