Да преживееш рекламата

Хората отдавна вече не купуват просто продукти или услуги, а приятни преживявания и разрешаване на различни по вид казуси. Именно заради това компаниите повече от всякога се стремят да достигнат по нестандартен начин до потребителите си и да се задържат близо до тях, за да им разкажат своята история. За целта освен на традиционните медии рекламодателите залагат все повече на BTL активности в комбинация с дигитални решения.Маркетингът на преживяванията, или т.нар. experiential маркетинг, вече е сред задължителните услуги в портфолиото на агенциите и помага на рекламодателите да създадат емоционална връзка с клиентите си. Комуникацията онлайн също е неразделна част от BTL проектите. "Промоционалният маркетинг вече не е чисто офлайн активност, търси се все по-голяма интеграция и обвързване най-вече с дигиталния маркетинг и онлайн комуникацията на марките", казва управляващият директор на Smart Communication Рада Илиева. Според нея обаче продължава да нараства търсенето и на решения, свързани с присъствието и видимостта на марките в търговските обекти.Въпреки засилващия се интерес към комуникацията "под чертата" (below the line (BTL), от англ. език - реклама извън традиционните медии - бел. ред.) специалистите се сблъскват със същите проблеми като в традиционната реклама. Един от най-сериозните е натискът за намаляване на цените за обслужване, които често са и основен критерии за избор на агенция за обслужване.Така 2017 г. е белязана от спад от близо 8% в приходите на най-големите BTL агенции на българския пазар. Общите им постъпления се равняват на 19.4 млн. лева в сравнение с 21 млн. лв. година по-рано. Въпреки че се наблюдават двете крайности - или двуцифрени спадове, или големи ръстове, списъкът на най-големите на пазара не се различава много от този преди една година.Първото място в класацията за поредна година заема агенцията Smart Communication, макар да отчита с над 18% намаление в приходите си за 2017 г. По думите на Рада Илиева този резултат се дължи на решение на един от най-големите клиенти на компанията да спре изцяло инвестициите си в потребителски активности и да пренасочи на бюджета си в други елементи на маркетинг микса с цел подкрепа на лансирането на нов продукт на пазара.Второто и третото място се заемат от BTL звена, част от големи комуникационни групи, чиито приходи нарастват през 2017 г. спрямо година по-рано. Това са Publicis Dialog, част от "Publicis Groupe България", с постъпления в размер на 2.4 млн. лв., следвани от All Channels Activation с 2.3 млн. лв., част от All Channels Communication. В класацията попада и още една агенция, част от голям холдинг. Това е Ogilvy Action от "Ogilvy Group България", която заема последното място с малко над 1 млн. приходи и спад с 16%. Агенцията New Moment New Ideas остава под линията с приходи, генерирани освен от BTL и от PR услуги.Най-голям ръст в приходите - близо 25%, отчитат от Clockwork и заемат 4-о място в класацията. Управителят на агенцията Петя Петкова обяснява положителните резултати с повече спечелени конкурси за обслужване на клиенти през годината. "Делът на проектите в областта на experiential маркетинг, събитиен мениджмънт и ритейл дизайн беше доста по-голям от този, свързан с промоциите по магазините", допълва тя.Благодарение на повече проекти от страна на основните клиенти на Qwerty Promotions приходите на агенцията нарастват с близо 11%, достигайки 2.3 млн. лв., което я поставя на 5-о място. Агенцията за пълно комуникационна обслужване A Team се нарежда на следващата 6-а позиция с 2.1 млн. лв. и спад от 3% за 2017 г., като приходите са вътрешно разделени от компанията и са генерирани само от BTL дейности. "Флуктуациите в приходите са минимални по отношение на BTL бюджетите, като при нас те обичайно варират спрямо броя на непланираните проекти в годината, които обикновено са между 10 и 15, сред които големи корпоративни събития, международни браншови конференции и др.", коментира Стоян Сираков, мениджър "Операции" в A Team.С най-голям спад - близо 50%, е агенцията "Парида", което я нарежда на 7-о място в класацията. "Спадът се дължи на спирането ни да функционираме като платежен инструмент на няколко големи наши клиенти и изтичането на договори,а 8-а позиция с приходи 1.3 млн. лв. се нарежда Strata, като по думите на управляващия директор на Strata Теодор Луканов счетоводните данни не отразяват точно динамиката на бизнеса на агенцията, тъй като много проекти преминават от година в година, заради което е и трудно да се разграничат резки тенденции.Разрастване на BTL услугите и повече дигитални решения прогнозират специалистите на пазара за 2019 г. "Масовият пазар все повече остава в миналото, а маркетинговата комуникация става по-директна и насочена към по-малки, конкретно дефинирани групи. В този смисъл, опитът "под чертата" се превръща в преимущество и добра основа за прекрачване в епохата на маркетинг 2.0", казва Луканов.Петя Петкова пък вижда потенциал в използването на технологии за осигуряване на персонализирано пазаруване, сред които QR кодове, iBeacon и NFC (Near Field Communication) чипове. "Друга тенденция e виртуалната помощ - от глас до чат устройства, преминаващ през Messenger приложения. Всичко това обаче не означава, че междувременно не можем да разчитаме на изпитаното старо "купи една и ще получиш" или "изтрий, за да спечелиш награда, която дори не искаш", допълва тя.Фокус на рекламодателите и през 2019 г. ще бъдат нестандартното позициониране в различните канали и изграждането на емоционална връзка между потребителите и бранда. Според Явор Антонов също така ключов продължава да бъде творческият подход при изпълнението на проектите, на базата на който рекламодателите пък често избират агенция, с която да си партнират.Ръст се очаква и в провеждането на тематични събития. "Все повече набират популярност т.нар. 3rd space събития, които дават възможност на марките да се презентират пред конкретна целева публика чрез специфични форми на участие – визирам фестивали на храната, hand-made базари и др.", обяснява Сираков от A Team.Прогнозата на Рада Илиева е за по-скоро трудна година предвид появилите се сигнали за икономическа криза, очаквано нарастване на цените и инфлация. "Съдейки обаче по опита ни с предишната криза през 2008-2009 г., в такива ситуации промоционалният маркетинг не страда, а напротив - става приоритетен за повечето компании, които търсят бърз и непосредствен търговски ефект от своите маркетингови усилия", казва в заключение тя.