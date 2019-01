Все повече местно и онлайн съдържание

© Георги Кожухаров

Флориан Скала, главен изпълнителен директор на bTV Media Group



Автор: Капитал

Димитър Нойков, управител на "HBO България"



Автор: Надежда Чипева

Красимир Николов, старши вицепрезидент за Централна и Източна Европа, "Фокс нетуъркс груп България"



Автор: Капитал

Антоний Мангов, директор програма в "Нова броудкастинг груп"



Автор: Капитал

Зрителите днес са презадоволени - имат богат избор от устройства, платформи и качествено съдържание. Онлайн базираните проекти и оригиналните продукции и предавания са основно оръжие, използвано от видеострийминг услугите, което удължава "златната ера" за творците и увеличава разходите за създаването на филми, сериали и развитието на таланти. В същото време телевизиите търсят начин да стават все по-дигитални и да отговарят на променящите се тенденции.Изминалата 2018 г. беше период на големи сливания и придобивания на телекоми и медийни компании: AT&T и TimeWarner, Disney и Fox, както и Comcast и Sky. На пазара на стрийминг услуги конкуренцията ще става все по ожесточена, особено след като и Disney навлиза в играта. Онлайн видеотосе очертава като основна част от битката на големите платформи. Apple изгражда ново студио в Калифорния и създава предавания, които да пусне през пролетта или лятото. Ако тя свърже всичко това с Apple Music, ще може да се включи в абонаментната битка с Amazon и Netflix.Глобалната тенденция е гледането на видеосъдържание да се премества все повече от телевизията към онлайн средата. Тази тенденция е валидна и за пазара тук заради развитието на технологиите и услугите, както и бързия интернет. "Капитал" потърси четирима мениджъри в сектора, които да очертаят какви ще са основните тенденции на пазара на съдържание (тв и онлайн) през 2019 г. в България.главен изпълнителен директор на bTV Media GroupРазвитието на българския телевизионен пазар се определя изцяло от съдържанието, затова в стратегията ни за 2019-а ще продължим да разчитаме на висококачествена и разнообразна развлекателна продукция и на достоверни новини и актуални предавания - на всичките ни платформи. Анализите на резултатите ни и проучванията на нуждите на аудиторията показват, че правилната формула е да развиваме продукциите, които през последните две години донесоха успех на телевизионните ни сезони. Скоро започват новите, обогатени издания на пролетните рейтингови лидери "Гласът на България", "MasterChef България", "Бригада Нов дом", "Смени жената" и най-дълго излъчвания български сериал "Столичани в повече". Новите сезони на знаковите ни шоупрограми ще се развият и в дигитална среда чрез специално, допълнително видеосъдържание. Високорейтингови заглавия на чужди сериали също ще засилят праймтайма на bTV. Гръбнак на програмата ни ще останат новините и актуалните предавания.Висококачественото локално съдържание за всички платформи ще остане основен приоритет за нас. Вече работим по продукцията на следващия ни седмичен български сериал за Слънчев бряг, която ще се открои с първокласно качество и завладяваща история. Разнообразието обаче също е ключово за нашите зрители, затова през 2019-а сме подготвили богата селекция от силно чуждестранно съдържание като филми и сериали, спорт и др.Зрителите ни ще се възползват от ексклузивно онлайн съдържание за дигиталните платформи на водещите ни предавания, особено "Гласът на България" и "MasterChef България". Предстои да пуснем и други оригинални онлайн продукции, свързани с ключовите програми на bTV, както и още ексклузивни предложения. Вече стартирахме онлайн видеопоредицата "Новините отвътре", в която водещи, репортери и продуценти на bTV споделят ноу-хау от работата си зад кадър и показват разликата между професионалната качествена журналистика и фалшивите новини. AVOD (Advertising video on demand) платформата ни bTV Plus, която наскоро обновихме, ще остане ключов приоритет за bTV Media Group през 2019 г. Зрителите ни все повече ползват други устройства, за да наваксат с любимото си bTV съдържание след телевизионното излъчване, безплатно в интернет.управител на "HBO България" (стрийминг платформата HBO GO и тв каналите HBO и CINEMAX).Ще има сериозни промени по отношение на съдържанието, което се предлага на българския зрител. Те ще са основно в посока на изцяло премахване на вече изчерпали се като смисъл формати, заместването им с нови, които да са по-близки до съвременния човек в България. Разбира се, платформите ще са водещи двигатели на тази промяна, а именно онлайн средата ще продължава да набира сили и да дава свободата на потребителя да гледа когато, където и на каквото иска устройство любимите си сериали и филми. Онлайн стрийминг платформи като HBO GO са решение за такъв достъп, като при тези платформи още повече се подчертава тенденцията от миналата година за пускане на съдържание наведнъж за гледане (цял сезон на сериал или няколко сезона наведнъж) спрямо времето и преценката на потребителя.Още от 2018 г. се наблюдава сериозно разместване пластовете по отношение на спортното съдържание и този процес ще намери логичен завършек в следващите месеци. Може със сигурност да се очаква конкретно за България предлагането на местно съдържание да се увеличава.Като цяло предстои отново година на сериозна конкуренция в предлагането на съдържание и за пореден път ще си припомним, че то е това, което привлича потребителите. При това все повече онлайн.Ще има повече съдържание на легални платформи. Независимо от общото усещане, че рекламата е това, което носи приходите от съдържание, в HBO вярваме, че живот без реклама срещу много разумна цена насреща е правилният модел.Съдържанието се прави, за да се гледа и в пълнотата си, и в избора, и това може да се случи единствено онлайн, защото програмата на дадена телевизия е не повече от 24-часова.старши вицепрезидент за Централна и Източна Европа, "Фокс нетуъркс груп България"(каналите Fox, Fox Lfe, Fox Crime, National Geographic, 24 Kitchen и др.)Сериозни процеси, които започнаха миналата година основно от САЩ, ще определят тенденциите и на европейския пазар през 2019 г. Промените в потребителските навици, свързани с употребата на нови технологии, гладът за данните на потребителя, ръстът в производството на оригинална продукция, сливанията на медийни гиганти и консолидирането на оператори – това са основните фактори. Променя се както съдържанието, така и разпространението. Световните тенденции и огромният избор повишават очакванията на българския зрител, насочени към локалните играчи.Политиката на Fox Networks Group е изключително последователна. Инвестираме в локални продукции за който и да е от брандовете ни единствено когато открием продукт, отговарящ безкомпромисно на високите ни критерии, и ако намерим партньори, които да застанат финансово за този продукт. Към този момент мога да споделя, че работим по такъв проект за National Geographic.В Сърбия, Словения, Босна и Херцеговина и други територии на Балканите, в които оперираме от София, в началото на годината стартирахме (в партньорство с оператор) нов тип услуги, в които се предлага съдържание на National Geographic и baby ТV. То е организирано по теми, следва зрителските интереси и може да бъде достъпвано от различните членове на домакинството по всяко време и на различни устройства. И българският пазар върви в тази посока.Все още у нас стрийминг услугите са паралелен, допълнителен начин за консумиране на тв съдържание. Пиратството на нашия пазар е сериозна причина качествени продукти като нашите все още да са достъпни предимно по кабел. За да има развитие на стрийминг услугите, трябва да има законодателни промени и активни действия за ограничаване на свободния достъп до пиратско съдържание.У нас исторически цените на платена тв са ниски. Това моделира очакването и към стрийминг услугите. Това е другата причина те да се развиват по-бавно тук, отколкото на скандинавския пазар или във Великобритания например.директор програма в "Нова броудкастинг груп" (НБГ)Тенденциите на телевизионния пазар в България са в крак с тези на големите пазари в Западна Европа. Засилва се предлагането на оригинално съдържане за сметка на закупеното такова. Въпрос на различни фактори е дали на един пазар преобладават риалити и забавни предавания или сериалите. Традиционно в България в последните 15 години винаги е имало категоричен превес на риалити и забавни предавания. Статуквото ще се запази и в идните няколко години, но с видима тенденция за увеличаване на броя на българските сериали, което е видно и от програмната схема на Nova за пролетния сезон с "Откраднат живот" и двата нови сериала – "Дяволското гърло" и "Господин X и морето".Все повече се налага тенденцията активната аудитория да потребява информация от достоверни източнициДокато преди няколко години начините, по които световните филми и сериали достигаха до зрителите, бяха много по-ограничени, в днешно време има почти неограничени възможности за това как може да гледаме един холивудски блокбастър или хитов сериал. Тази конкуренция между линейните канали и всички платформи за нелинейно предлагане на съдържание на практика задължава телевизиите да инвестират в локално съдържание, което да е ексклузивно за тях. В това отношение НБГ не прави изключение и постоянно търсим идеи за нови сериали и предавания както на локалния, така и на международните пазари. Ще продължим и подкрепата на български филми и сериали на всички платформи, включително кино, телевизия, онлайн.По отношение на форматите в световен план все по-трудно излизат категорични хитове, които да държат зрителския интерес в течение на много години, като например Big Brother и X Factor. Портфолиото на Nova съдържа достатъчно утвърдени и работещи формати, но въпреки това нашата цел е постоянно да го обогатяваме. Последният такъв беше Hell’s Kitchen, който въпреки огромния си международен успех стъпи за пръв път у нас миналата пролет, а тази година предстои вторият му сезон.Тенденцията е създаването на оригинално видеосъдържание онлайн да нараства и тази година както на глобално, така и на локално ниво. Продуцентският екип на 7Talents, който влиза в портфолиото на "Нетинфо", част от НБГ, е пионер в създаването на онлайн видеосъдържание. През 2018 г. авторските уебсериали, риалити формати и поредици на 7Talents, излъчвани първо в сайта за онлайн забавление Vbox7, постигнаха големи успехи както сред потребителите, така и в международен план, достигайки до номинации на международни форуми. През 2019 г. инвестирането в нови видеопроекти за пазара, насочени предимно към младата и активна аудитория, ще продължи със силни темпове. През платформата Nova Play на НБГ също гради трайни навици сред зрителите, предоставяйки възможност на по-широка аудитория да гледа телевизионното съдържание онлайн в удобно за нея време. Очакванията са интересът към онлайн съдържание да остане стабилен и през 2019 г., заемайки водещо място сред предпочитанията на аудиторията.Абонаментната платформа за спортно съдържание Play Diema Xtra е първият резултат от продължителна и усилна работа на НБГ по създаване на портфолио от следващо поколение дигитални стрийминг услуги.