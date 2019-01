Балканска рекламна рапсодия

Профил: Душан Дракалски става част от рекламния бизнес през 1997 г., като кариерата му започва в агенцията "Saatchi & Saatchi Македония". След това дълго време работи като регионален творчески директор на New Moment New Ideas Company. Именно в този етап от кариерата си той идва в България и в продължение на три години до 2015 г. работи с рекламната агенция тук. Година по-късно Дракалски вече заема длъжността главен творчески директор на австрийската Demner, Merlicek & Bergmann. Освен рекламата друга голяма негова страст са фотографията и режисурата. Затова и към момента Дракалски е главен творчески директор на студиото Ray Productions, като отговаря за проекти за цяла Европа. В кариерата си е спечелил множество награди от международни конкурси като Eurobest, One Show, New York Festival, Epica Awards, а от най-големия и престижен рекламен фестивал Cannes Lions той има общо 5 награди. Тази година Дракалски беше председател на журито в рекламния конкурс Golden Drum.