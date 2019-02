Започна кандидатстването за "Рекламна академия 2019"

Участниците в миналогодишното издание на "Рекламна академия"

Студенти с интерес към рекламата и маркетинга могат да се включват в шестото издание на инициативата "Рекламна академия". Събитието цели да срещне младите таланти с представители от агенции и рекламодатели и заедно да работят по изготвянето на реални рекламни кампании. "Рекламна академия" ще се проведе между 12 и 15 февруари, а организатори и тази година са Нов български университет (НБУ), Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА) и Българската асоциация на рекламодателите (БАР).В първия ден от академията всички одобрени участници ще преминат през практически обучения, водени от комуникационни специалисти от различни бизнеси. Именно те ще бъдат и ментори на студентите през следващите два дни от събитието, когато ще бъдат разделени на екипи и ще изготвят кампания по реален бриф от рекламодател. Екипите ще бъдат съставени от между 8 и 10 човека, а в последния ден от събитието 5 отбора финалисти ще представят проектите си пред голямото жури и един от тях ще бъде избран за победител.Партньори на инициативата и ментори на участниците са представители на някои от най-големите агенции в България, сред които Saatchi& Saatchi Sofia, Noble Graphics, "Графити ББДО", All Channels Advertising, Havas, reforma, Tribal Worldwide София, The Smarts, Garlic, New Moment New Ideas, Nitram, Standpoint Media, Next Consult, MullenLowe Swing, Publicis Group Bulgaria. Сред рекламодателите, част от "Рекламна академия 2019", са Coca-Cola, "Белла", А1, ОББ, Actavis, ОМК, Intersnack и "Девин".Кандидатстването в инициативата е отворено до 11 февруари. В нея могат да се включат студенти независимо от годината на обучение или специалността им, като за целта трябва да попълнят онлайн формуляра за участие . За студенти от НБУ участието в "Рекламна академия" е безплатно, а останалите трябва да заплатят такса от 150 лв.