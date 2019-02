Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (19 февруари)

На българския пазар

КЗК наложи 2.6 млн. лева глоби за имитация на кафе Nova Brasilia

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) санкционира две компании за имитация на опаковката на най-продаваното кафе в страната - Nova Brasilia. В случая наистина приликата е огромна. Любопитното е, че компания без история - "Агро фуудс България", се е опитала да копира пазарния лидер, а кафето е било произвеждано от друг познат в кафе сектора участник - производителя на Spetema "Балкам груп". Глобата за първата фирма е минимална - едва 40 хил. лв., заради липсата на данни, а за втората компания - почти 2.6 млн. лв. Производството е образувано по искане на "Якобс Дау Егбертс БГ" и "Якобс Дау Егбертс ОПС БГ".

Новата агенция proof. разраства екипа и портфолиото си от клиенти



Фотограф: Велко Ангелов

От фрийланс проект до най-награждаваната рекламна агенция в IAB MIXX Awards за 2018 г. Това накратко е пътят, който младата компания proof. измина през последната една година. Паралелно агенцията трупа портфолио от клиенти и увеличава екипа си, а фокус в работата й остава разказването на истории през дигитални рекламни решения. Сега от proof. участват активно в рекламни конкурси и по думите на основателите са пред подписване на договори с три бранда за дигитално и рекламно обслужване на няколко пазара. Към момента клиентското им портфолио включва "Уника България", Skaptoburger & Skaptobara, Infiniti и Dextrophobia Rooms, ЕТЕМ, Neterra.TV и Orno за бранда PEZ.

Xplora поема дигиталното обслужване на Aladin Foods

Дигиталната агенция Xplora и българската верига за бързо хранене Aladin Foods започват съвместно годишно партньорство. Агенцията ще се грижи за дигиталния маркетинг на компанията, която има над 30 заведения в 11 града в България. "Социалните мрежи и дигиталният инструментариум имат голям потенциал да засилят позиционирането на бранда и представянето на стойностното предложение", коментира Александър Марков, съдружник в Xplora.

IKEA празнува Св. Валентин

В онлайн комуникацията си шведската компания за мебели IKEA в България често залага на похвата маркетинг в реално време, използвайки новините или събитията на деня, за да представи продукти на бранда. Затова и този Св. Валентин компанията не остана безразлична и публикува в социалните мрежи рекламна визия на две десертни лъжици със слоган "Днес не забравяй десерта". Рекламата е дело на агенцията The Smarts, които си партнират с IKEA от началото на 2018 г. Малко по-късно в деня на публикуването й тя попадна и в сайта Ads of the World, който събира най-креативните реклами от цял свят.

Сложното уравнение - пари за обществени медии

БНТ и БНР се финансират с пари от държавния бюджет и то представлява 94% от издръжката им. Между 3 и 4% са приходите от реклама. Законът за радиото и телевизията предвижда двете медии да реализират приход от фонд "Радио и телевизия", който даваше възможност на БНТ и БНР да се финансират освен от държавния бюджет и продажбата на рекламно време и от такси от гражданите и бизнеса. Той обаче никога не започна да работи и остана само на хартия.

Обществените радио и телевизия в България разполагат със 72.5 млн. евро годишно според доклада на EBU. В същото време съизмерими страни разполагат с много по-големи ресурси - Словакия (117 млн. евро), Португалия (216 млн. евро), Хърватия (181 млн. евро), Сърбия (88 млн. евро).

Приходите на "Нова броудкастинг груп" нарастват със 7% през четвъртото тримесечие

Месец след като шведската компания Modern Times Group (MTG) обяви, че е решила да прекрати споразумението си за продажба на "Нова броудкастинг груп" на чешкия инвестиционен фонд PPF на Петр Келнер, дружеството публикува официалния си финансов отчет. Според него приходите на българския бизнес през четвъртото тримесечие на 2018 г. нарастват до 366 млн. шведски крони (34.9 млн. евро). Най-голямата медийна група в България приключва годината също с по-високи приходи спрямо 2017 г. в размер на 1.2 млрд. шведски крони, или 116.9 млн. евро, което представлява органичен ръст от 9.3%.

Twitter ще затегне контрола върху съдържанието

Социалната мрежа Twitter ще предприеме мерки за затягане на контрола върху съдържанието и предпазване на онлайн "жертвите". Това става ясно от интервю на изпълнителния директор на компанията Джак Дорси, според когото цялата Силициева долина се е провалила в мисията си да защити жертвите, като сам си постави средна оценка по отношение на "технологична отговорност".

Първата мащабна рекламна кампания на Vimeo

Видеоплатформата Vimeo лансира първата си голяма рекламна кампания с цел да популяризира услугите си и да се възползва от засиленото търсене на видео съдържание. Кампанията представя проблеми като наудачни първи срещи или претъпкан градски транспорт, а слоганът й гласи "Vimeo може да помогне". Компанията ще инвестира между 10 и 15 млн. долара, включващи външна и онлайн реклама, както и позициониране в някои стрийминг платформи като Hulu и Roku, пише WSJ. Кампанията е дело на агенцията Fig и са насочени към фирми, които целят да създават повече собствено видео съдържание.

Париж иска да глоби Airbnb с 12.5 млн. евро заради незаконни реклами

Париж съди компанията за краткосрочно отдаване на жилища под наем Airbnb за 12.5 млн. евро заради незаконни реклами. Компанията е обвинена, че е включила в сайта си реклами на 1000 нерегистрирани апартамента, като всяко такова включване се наказва с глоба от 12 500 евро. Airbnb отрече твърденията и каза, че отдаващите жилища в Париж са наясно с регистрационния процес. "На мнение сме обаче, че правилата в Париж, които засягат всеки пети парижанин, са неефективни, несъответстващи с реалността и в разрез с европейските разпоредби", посочва компанията в изявление.