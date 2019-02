Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама

Кирил Домусчиев



Автор: Георги Кожухаров





Константин Каменаров, генерален директор на БНТ



Автор: Цветелина Белутова



[Капитал]



[Shutterstock]

All Channels | Advertising





Илия Яков е новият творчески директор в All Channels | Advertising, част от All Channels Communication Group. През последната една година той заемаше длъжността

в агенцията

принасяйки за успешното развитие

на творческия екип със стратегически фокус върху дигиталните маркетинг и комуникационни канали,

се казва в съобщението на компанията

.

Илия Яков е с нас от година и функцията му на

се разви до ниво

благодарение на неговата проактивност и ангажираност. Илия доказа потенциала си да води успешно творческия екип на All Channels

Advertising

През последните 6 месеца спечели 100% от конкурсните проекти, на които се яви с екипа", коментира

в съобщение до медиите

г

руповият творчески директор на

All Channels Communication Group

Марин Костов – Мъро.

Илия Яков започва кариерата си в далечната 2006 година в рекламна агенция "К+К", след което натрупва опит в PRO BG и bTV, като част от отдел, който развива интеграцията на дигитални системи за управление на ресурси.

Работил е още

в TBWA, а след това и в Saatchi & Saatchi, където поема ролята на Creative Leader на дигиталната агенция Saatchi Interactive. В продължение на две години Илия Яков води екипа на Ogilvy Sofia като творчески директор.

Компания на Кирил Домусчиев e подписала договор за покупка на най-голямата българската медийна група - тази около "Нова телевизия", съобщиха официално от MTG. Собственикът на "Хювефарма" и "Лудогорец" е предложил цена, идентична на офертата на чеха Петр Келнер от средата на миналата година. Тогава 100% от "Нова броудкастинг груп" бяха оценени на 185 млн. евро. Сега според два източника финансиращи банки на сделката са френската BNP и българската Уникредит Булбанк. Любопитен детайл е, че според запознати с условията по сделката Кирил Домусчиев е трябвало да заложи дялове от други свои компании, за да осигури финансирането, както и да използва кредитни линии за оборотно финансиране пак към тях. Според един източник в договора с MTG Домусчиев е предложил 1 млн. евро гаранция за "регулаторен риск" - уверение, че сделката за "Нова" този път ще бъде одобрена от КЗК. Според съобщението на MTG това може да се случи през второто тримесечие на 2019 г.Повече за конкурса тук Общо 20 компании бяха отличени по време на годишните награди - Employer Branding Awards, организирани за втора година от b2b Media. Наградата за "Най-добър работодател на годината - Employer of the Year", спечели Пощенска банка, за Employer Brand Leader отличието си поделиха "Каргил България" и "СофтСърв", а Experian Bulgariа са първи както в категорията за Employer Branding Idea, така и в Employer Branding Project. Като най-добри в категорията Employer Branding Innovation се отличиха Ikea, а първото място за Employer Branding PR кампания отиде при Обединена българска банка.Журито определи като номер едно Employer Branding Video, това на "СофтСърв България", а най-харесаният проект в категорията Innovation in Talent Management е на Kaufland - България. The Taxback Group се отличиха сред конкурентите си с иновация в обучението на талантите и заеха първото място в категорията Innovation in Talent Education.А1 България спечели приза за HR Strategy of the Year. Progress взеха наградата за HR Technology of the Year, а Upnetix се отличиха в категорията Excellence in Coaching.Призът за Emerging Leader беше присъден на Acronis България, а в една от най-оспорваните категории Excellence in Office Space първото място си поделиха офисите на Sutherland Bulgaria и на Progress.В най-новата категория за Employer Branding Event най-добър резултат имаше Обединена българска банка, които взеха и най-много отличия в надпреварата.В края на "Рекламна академия 2019" бяха избрани пет отбора финалисти, по един от всяка категория, които представиха кампаниите си пред публиката. Големият победител в шестото издание на инициативата стана екип 3 от сектор "Храни и напитки" с ментори Мартин Димитров от рекламната агенция Nitram и Димитър Стаматов от "Белла". Студентите представиха комуникационна стратегия за лансиране на нов продукт на пазара - маргарин "Мазало". Кампанията се развива под мотото "Правим сутрешното мазало вкусно" с идеята, че сутрините обикновено са натоварени за потребителите, които трябва за малко време да свършат много неща. В тази тематика екипът представи и две разфасовки на продукта – голямо "Мазало" и малко "Мазало", а кампанията се развива в телевизия, външна реклама и Facebook.Повече по темата тук Софийският градски съд (СГС) съобщи в сряда, че е разпоредена проверка на болничния лист на генералния директор на БНТ Константин Каменаров, който е бил внесен в съда час преди заседанието в понеделник (18 февруари) и е станал повод за отлагането на делото. Съобщението на СГС е във връзка с многобройните въпроси, които са му били отправени във връзка с информацията, появила се първо в "Сега", че ден след като представи болничен, за да не се яви на делото за шофиране в нетрезво състояние, генералният директор на БНТ Каменаров се появи на конференция в Брюксел.Във вторник вечерта в централната емисия новини на БНТ "По света и у нас" беше излъчен репортаж за провела се в Брюксел медийна конференция за предизвикателствата пред аудио-визуалните медии във време на дигитална революция. Основна тема в дискусионната част на събитието са били фалшивите новини. От репортажа стана ясно, че генералният директор на обществената телевизия е взел участие в събитието . Важността на репортажа от Брюксел е в това, че само ден преди това Каменаров не се яви на съдебно дело, защото официално е в болничен заради остро вирусно заболяване.Повече по темата тук Конференцията за иновации Innovation Explorer, организирана от Innovation Starter и "Капитал", привлече сред участниците нестандартни имена, като Робърт Баер, бивш агент на ЦРУ, магьосника Butzi и директора на Центъра за обществено здраве в САЩ д-р Стивън Томас наред с десетки други представители на стартъп екосистемата, финансовия и технологичния сектор.Традиционно конференцията, която се проведе в четвъртък, започна с поздравителни адреси от организаторите и спонсорите на събитието, сред които Огнян Златев, представител на България в Европейската комисия, кметът на София Йорданка Фандъкова, изпълнителният директор на UniCredit Bulbank Левон Хампурцамян и изпълнителният директор на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции Владимир Данаилов.Вече не правим само услуги и продукти в България, но и ги изобретяваме", коментира Владимир Данаилов.Повече по темата тук Губернаторът на Ню Йорк Андрю Куомо нареди на две щатски агенции да започнат разследване срещу Facebook във връзка със съобщения в медиите, според които социалната мрежа има достъп до много повече лична информация, отколкото се предполагаше досега, съобщава Reuters.Заповедта до Департамента на щата Ню Йорк и Департамента за финансови услуги дойде, след като Wall Street Journal информира, че направени тестове са установили как Facebook събира лични данни от различни приложение на мобилните телефони само секунди след тяхното отваряне.Някои от тях предоставят на социалната мрежа чувствителна информация като теглото на потребителите, кръвното им налягане или менструалния им цикъл. Според изданието достъпът до данни в някои случаи може да става дори когато потребителят не е вписан във Facebook или дори няма профил в социалната мрежа.Известно е, че много мобилни приложения изпращат информация към Facebook за това кога техните потребители ги отварят и понякога за това каква дейност извършват в тях. Проучването на Wall Street Journal разкрива, че най-малко 11 популярни приложения, изтегляни десетки милиони пъти, споделят и по-чувствителна информация за своите потребители.Повече по темата тук Социалната мрежа Reddit обяви, че е набрала 300 млн. долара в рамките на най-новия си кръг на финансиране, воден от Tencent Holdings, който ѝ донесе пазарна оценка от 3 млрд. долара, пише Reuters.Финансирането от серия D включва 150 млн. долара инвестиция от Tencent и от досегашни инвеститори в нея като Sequola, Fidelity, Tacit и Snoop Dogg. Инвестицията от базираната в Китай компания бързо предизвикаха опасения от цензура в Reddit, която нарича себе си "челната страница на интернет". Reddit е забранена в Китай заради законите на страната, свързани с цензурата. Благодарение на най-новото финансиране базираната в Сан Франциско, Калифорния, компания набра над 250 млн. долара в рамките на общо три кръга. Предишният беше на 1 август и доведе до оценка от около 1.8 млрд. долара. Компанията има над 20 инвеститори, включително Advance Publications, която притежава Conde Nast, някогашната компания майка на Reddit.Още по темата тук Едва 5.2% от глобалните рекламни инвестиции през 2017 г. са насочени към списания, като делът им в медийния микс намалява с всяка следваща година. През 2020 г. прогнозата на медийната агенция Zenith е, че списанията ще успеят да привлекат едва 3.8% от рекламните капиталовложения. Потребителите вече са основно онлайн, а печатните издания имат по-скоро колекционерска стойност, отколкото практична. Затова и оцеляването на големите издателства зависи най-вече от бързата им реакция в посока пълна промяна на бизнес модела, така че да могат да предложат изцяло ново преживяване на читателите си.Сред най-активните медийни групи, които вървят в посока дигитална трансформация на бизнеса, е американският гигант Condé Nast. Промените за издателя на Vogue, GQ, Wired, Glamour и др. започнаха на високо ниво. Преди да се фокусира върху всяко от изданията в портфолиото си, в края на миналата година компанията направи крачка към обединяването на бизнеса си, който дълги години преди това беше разделен между САЩ с дружеството Condé Nast и Великобритания, където Condé Nast International ръководеше изданията на всички останали пазари. Тогава медийната група обяви, че бизнесът ще се управлява само от един изпълнителен директор с основна цел да изведе компанията отново на печалба до 2020 г.Повече по темата тук Digital Creative Director, доDigital Creative DirectorCreative DirectorБлизо 16 години след излизането на музикалната сцена на хита "3в1" изпълнителят Ицо Хазарта и NESCAFÉ® 3in1 отново обединяват усилия - този път, за да се изправят срещу предразсъдъците. Новата самостоятелна песен на хип-хоп звездата под заглавието "Браво!" е вдъхновена от предстояща кампания на кафе бранда.В клипа Ицо Хазарта влиза в ролята на рокер, който показва колко е важно да опознаем хората, преди да ги съдим. Видеото изненадва с неочакван развой на събитията, така че гледайте докрай! Рокер, който всъщност е рапър и рапър, който всъщност е Учителят - видеото ви приканва да не бързате да съдите, преди да опознаете някого.Чрез съвместния си проект NESCAFÉ® 3in1 и хип-хоп изпълнителят демонстрират колко е важно хората да се опознаят, преди да си слагат етикети. Те отправят към всеки един ясно послание: #ChatBeforeYouJudge (Опознай, преди да съдиш!). Режисьор на клипа е Валери Милев, който е работил и по редица други музикални проекти заедно с Ицо Хазарта и "Ъпсурт".Ицо Хазарта пише първия си хит "Нонстоп", когато е на 18 години. Оттогава до днес има десетки хитове, хиляди концерти и четири супер успешни албума заедно с "Ъпсурт". През 2019 г. ще излезе първият му самостоятелен албум.Четиридесет и двама служители на пивоварната в Шумен умело се превъплъщават в ролите на своите предшественици, за да разкажат най-интересните и не толкова познати епизоди от развитието на "Шуменско" в новата кампания на бранда. Служителите представят историите за спечелването на купата в "Б група" от футболен клуб "Панайот Волов", за оцеляването на производството в рекордно студената зима на 1963 г. и за емблематичната първа промишлена жп линия у нас – наречена от шуменци "Катеринката", която свързва пивоварната с жп гарата от 1911 г. до 70-те години на ХХ век.Сред участниците в кампанията е и най-дългогодишният служител на "Шуменско" – Ариф Заид Шакир (Бай Ончо). Той започва работа в пивоварната в началото на 1964 г. и остава там 47 години – до достигане на пенсионна възраст, че и малко след това. Младостта и зрелите му години минават през най-силния период за бранда "Шуменско" и голяма част от семейство му също работи в пивоварната.Mastercard представя за първи път звукова идентификация – цялостна звукова система, която да зададе ново темпо в развитието на бранда. Koгато потребителите на Mastercard в цял свят общуват или използват марката във физическа, дигитална или гласова среда, до тях ще достига запомняща се мелодия и така брандът ще бъде разпознаван интуитивно и с по-голяма лекота. Новините за гласова идентификация идват бързо след скорошната промяна в логото на компанията и са част от цялостната трансформация на бранда.Mastercard представи звуковото си лого на 61-вите награди GRAMMY с изпълнение на номинираната за награда Камила Кабейо. За разработването на мелодията Mastercard работи още с новатори, като Майк Шинода от Linkin Park, артисти и международни агенции, които се превръщат в посланици на музикалната идентификация на бранда."Звукът дава сила от ново измерение за разпознаваемостта на нашия бранд и е основен компонент, с който хората ще асоциират Mastercard днес и занапред", коментира директор маркетинг и комуникации в Mastercard Раджа Раджаманнар."С тази мелодия компанията поставя основата на звуковата си система, която скоро ще се развие в няколко посоки - от музикални партитури, звукови подписи и тонове на звънене, до възпроизвеждане на музика и звуков сигнал при направена покупка."Очаква се до 2022 г. гласовото пазаруване да достигне до 40 млрд. долара. Аудиоидентичността не само ще свързва марките с техните потребители на ново ниво, тя ще е инструмент, който им позволява да пазаруват, живеят и плащат по-лесно във все по-дигитализирания и мобилен свят.*Информация за корпоративни новини, кампании, предстоящи събития и свободни позиции в областта на PR, маркетинг и реклама можете да изпращате на редакционния ни e-mail: media@capital.bg