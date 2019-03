Реклами made in BG

1

Управляващият директор на B2Y Productions и собственик на 50% от компанията АлександърКенанов

© Цветелина Белутова

Сред най-търсените са декорите на улица в Ню Йорк и в Лондон.

© Цветелина Белутова

9 © Цветелина Белутова

9 © Цветелина Белутова

9 © Цветелина Белутова

9 © Цветелина Белутова

9 © Цветелина Белутова

9 © Цветелина Белутова

9 © Цветелина Белутова

- Продукционните бюджети на рекламодателите започват от 80 хил. евро и могат да стигнат 600 хил. евро.



- Предизвикателство за бизнеса в България е липсата на разнообразни локации за снимки и организирането на кастинги.

Германският автомобилен гигант Volkswagen е десетият най-голям рекламодател в света. Холандската пивоварна Heineken пък попада в списъка на най-големите в Европа. Общото между тях е, че и двете компании избират да снимат част от международните си рекламни кампании в България.Страната ни се превръща в атрактивна дестинация за заснемане на редица телевизионни реклами, които впоследствие се адаптират в Западна Европа. Ключово предимство при избора на рекламодателите и агенциите е освен значително по-ниската цена, разнообразието от декори за снимки и бързината на работа. Зад рекламните продукции на някои от най-големите международни брандове пък стои българското студио B2Y Productions, част от Nu Boyana Film Studios.За три години от основаването на компанията, екипът е работил още върху кампании на Mercedes, Smart, Posche, Toyota, Lidl, Orange, A1, Virgin Mobile и други, като по-голямата част от рекламите са насочени към английския и немския пазар и по-малко към Франция, Испания или САЩ. По думите на управляващия директор на B2Y Productions (работеща в България през дружеството "Би 2 Уай") и собственик на 50% от компанията Александър Кенанов повече от 90% от рекламите, които компанията снима, се изнасят в чужбина. "Цените на услугите ни са по-високи, отколкото на другите играчи в страната, затова и локалният пазар не представлява интерес за нас, а по-голямата част от продукциите, които сме снимали в България, са били про боно", казва той. Такива например са кампаниите за предприемаческото състезание Chivas Venture или клипът към инициативата "България без дим". Друго ограничение в страната е и фактът, че по-голямата част от телевизионните реклами се адаптират за пазара ни и много по-малко компании избират да инвестират пари в локално производство. Все пак някои от продуцираните телевизионни реклами в България от B2Y Productions през годините са кампания на маслото Deutsche Markenbutter, клип на Easy Credit, както и рекламата по повод ребрандирането на "Мобилтел".Другите държави, към които големи рекламодатели насочват част от бюджетите си за заснемане на реклами, са Румъния и Украйна. "Източна Европа е low-cost дестинацията за снимане на реклами в Европа, като до миналата година с Румъния бяхме двете страни от ЕС с най-нисък разход за снимки, а Украйна беше с около 25% по-евтина от нас. От тази година цените на румънците паднаха с около 5-10%, а на украинците още повече", казва Кенанов. По-ниските цени в Украйна той обяснява с по-ниския стандарт на страната, която обаче същевременно повишава качеството на предлаганите услуги. В Румъния пък, както и в други държави - членки на ЕС, е приет закон, според който държавата връща процент от инвестицията на чуждестранните продуценти, което логично е предпоставка за привличане на повече проекти. На този фон цените в бранша в България пък растат, което прави устояването на конкуренцията още по-трудно.За изминалата година B2Y Productions работи върху общо 86 проекта, като по-голямата част от тях са реклами, но в портфолиото им влизат още филмови продукции и документална поредица. По думите на Кенанов разликата при заснемането на реклама и филм е основно в сроковете за изготвянето им. "Ако при един филм разполагаме с между един до 9 месеца подготовка, заявките за рекламите идват и имаме само около 10 дни", допълва той.Инвестираните средства в телевизионен клип пък зависят от броя снимачни дни, използвани декори и избрани локации, но по думите на управляващия директор продукционните бюджети са между 80 хил. евро и 600 хил. евро. Доста по-скъпа се оказва постпродукцията, в която влизат всички компютърно генерирани визуални ефекти. При тях бюджетите могат да бъдат двойно по-големи суми от тези на продукционните. "Опитваме се да привлечем партньорите ни да правят и постпродукцията си при нас, в това число монтаж, звук, цветове, компютърно генерирана графика и др. Колкото повече услуги извършваме ние, толкова по-добра цена може да дадем на клиента", уточнява Кенанов.B2Y Productions приема поръчки от позицията на продуцентска компания, като в този случай за изпълнението на проектите комуникира както с рекламната агенция, така и директно с рекламодателя. Българската фирма може да бъде и в ролята само на продуцент по заснемането на кампанията, а идейният проект да се движи от външна продуцентска компания.Подобно на конкурсите за избор на рекламна агенция и при продуцентските компании клиентите изпращат кратко обяснение на историята, която трябва да се разиграе в телевизионния клип. Ролята на студиата е да представят детайлно как тази идея може да се осъществи. Това включва избор на декори, локации, актьори, техника, екип и срокове за изпълнение, като на всяко от тях се поставя и цена. Средно снимките на един рекламен клип пък продължават от два до три дни.Винаги обаче има изключения. Един от последните големи проекти на българското студио е рекламната кампания на голям мобилен оператор, която предстои да бъде лансирана, а работата по нея отнема цяла седмица. За изпълнението й екипът построява редица декори, сред които гора с водопад, скала и замръзнало езеро.При заснемането на нови модели автомобили, които още не са пуснати на пазара, едно от най-важните изисквания на рекламодателите е да бъдат осигурени максимални мерки за сигурност, така че колата да не бъде видяна от никой страничен минувач. "Локациите обикновено са планински, равнинни или горски и сме имали случай, в който на едно място за снимки компанията беше осигурила 25 души екип, който да обикаля терена и да се увери, че в радиус от няколко километра няма никой наоколо", разказва Кенанов.Много рекламодатели избират да снимат реклами в България и заради декорите, с които филмовото студио разполага. Сред най-търсените са декорите на улица в Ню Йорк и в Лондон, тъй като на реалните локации е или невъзможно, или много скъпо да се снима. Студиото разполага и с едни от най-големите римски декори в Европа.Въпреки природните разнообразия в България локациите за снимки се по-скоро ограничени, което затруднява привличането на рекламодатели от различни бизнеси. "Нямаме средновековна и ренесансова архитектура, а големият ни проблем при снимане на реклами на коли е, че ни е много трудно да намерим път, който е без дупки, с нов асфалт и с маркировка. Това е нещо, което трудно можем да обясним на чужденците", казва управляващият директор на B2Y Productions.Друго предизвикателство пред продуцирането на реклами е организирането на кастинги, тъй като разнообразието от актьори и персонажи е по-малко, отколкото в големите западни градове. От българското студио дават за пример, че ако в България за два дни могат да намерят 100 души за кастинг, в в Лондон същият брой се събират за няколко часа. Затова и често от компанията набират хора от Румъния или Великобритания.Целта на B2Y Productions е да излязат на чужди пазари и да предлагат повече възможности за снимки на клиентите си. Миналата година те откриват офис в Тенерифе, а плановете им са през 2019 г. да се позиционират и в Хърватия. "Идеята е да имаме продуцентски екип на място и клиентите, с които работим, ако имат нужда от средновековен замък например, какъвто няма в България, да можем да им го предложим на друго място", обяснява Кенанов. Стремеж на компанията е да инвестира също в зелени решения и подбряване на околната среда. Продуцентското студио цели да развие услугите си и в посока заснемане на повече пълнометражни филми. През април започват снимки на японски филм, чийто сюжет изцяло ще се развива в България, а до края на годината желанието им е бизнесът да е поравно разделен между заснемането на реклами и филми. Heineken - The Trailblazers from B2Y Productions on Vimeo Virgin Mobile Nothing Hidden from B2Y Productions on Vimeo Mercedes-AMG G 63 2018 | Flash of Lightning from B2Y Productions on Vimeo