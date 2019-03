"Ариана" избра Xplora за своя дигитална агенция

[Xplora]

Дигиталната агенция Xplora поема онлайн комуникацията на "Ариана". Това в вторият бранд от групата на Heineken в България, който агенцията обслужва, след като в началото на годината спечели за свой клиент и "Загорка". Двете компании са сключили договор за една година, но по думите на рекламодателя в зависимост от постигнатите резултати партньорството им може да продължи и след това.Изборът на Xplora за дигитална агенция на "Ариана" идва след проведения конкурс за обслужване на "Загорка", в който участват още Next DC, proof. и Stellary. Тогава като критерий за избор от Heineken посочват представянето на цялостна визия за бранда в дигитална среда. "Ефективност и ориентираност към резултати, креативност и не на последно място - комуникация и стратегия за присъствие в социалните медии", са също сред критериите на компанията по думите на Мартин Войнов, мениджър "Дигитални комуникации" в Heineken Впоследствие от компанията решават да разширят партньорството си с Xplora, сключвайки договор за обслужване и на "Ариана".От Heineken не са имали за цел онлайн комуникацията на двата бранда да се обслужва от една агенция, но все пак виждат предимства в избора си. "Те са основно организационни и фактът, че по възможно най-добрия начин може да синхронизираме присъствието в дигиталното пространство и на двата бранда", казва Войнов.От Xplora коментират, че съществена част от стратегията при обслужването е използването на повече съдържание близко до аудиторията, което да носи в себе си посланията на бранда, представени по лесен и разбираем начин. "Залагаме на повече реални снимки и ситуации от ежедневието, които да бъдат продължение на креативната рамка, която всяка от творческите агенции, които обслужват двете марки, са създали", допълва още пред "Капитал Иван Пантелеев, акаунт директор и съдружник в Xplora.Heineken работи още с агенцията All Channels Communication за творческите решения на "Ариана" и "Крадецът на ябълки", с творческата агенция Nitram за бранда "Загорка" и с агенцията Next DC за бранда Heineken.