Николай Неделчев: Ние даваме на клиентите творчески решения, базирани на данни

Визитка

Николай Неделчев е основател и главен изпълнителен директор на "

Publicis Groupe

България", член на управителните съвети на Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА), Българската асоциация на

PR а

генциите (БАПРА) и "Джуниър ачийвмънт България".

е една от най-големите маркетинг и комуникационни групи в България. Тя обединява десет специализирани звена - Saatchi&Saatchi, Leo Burnett, Red Lion, Digitas, MSL, Publicis Dialog, Brandworks, Crank, Zenith и

Starcom,

които работят в областта на рекламата, връзките с обществеността, промоционален и събитиен маркетинг, стратегическо планиране и бизнес дизайн, дигитални решения, производство на аудио-визуални продукти, медийни стратегии, планиране и купуване.

В

Publicis Groupe

по света и в България работим под модела

Power of One

, който ни позволява и помага да предоставяме най-адекватното и добро обслужване на компаниите според техните нужди, защото за нашите клиенти едновременно може да работи екип от стратегически и бранд консултанти, анализатори на данни, антрополог на човешкото поведение, творчески екип

,

дигитални експерти, PR и медийни специалисти.

Ние даваме на клиентите

творчески решения

,

базирани на данни

.

Събираме и анализираме

както по класическия модел с количествени и качествени изследвания, така и в реално време. Данните определят стратегията и голямата идея, която да залегне в творческия подход и комуникацията. В компанията разполагаме с широк набор от глобални и локални инструменти, които използваме с оглед спецификите на задачата – антропологични изследвания, иконометричен анализ, онлайн общности, мониторинг и анализ на социалните мрежи, анализи в реално време. Имаме също ексклузивен модул с въпроси в потребителските данни на "Теоремус", чрез които можем да идентифицираме най-ефективните контактни точки в хода на потребителското изживяване на конкретна аудитория и да предложим стратегия, посредством която най-ефективно да активираме тези контактни точки с оглед постигане бизнес целите на клиентите ни.

Когато говорим за данни

, има една особеност - фокусирани сме върху "човешкия" прочит и "човешкото лице" на данните.

В стремежа си да предлагаме ефективни комуникационни решения на клиентите вече трета година прилагаме

Той ни позволява да тестваме дали, как и доколко различни променливи (цена,

дистрибуция

, тв комуникация, дигитална комуникация и др.) влияят върху продажбите и бизнеса на клиента и да заложим резултатите в годишните и по-дългосрочните стратегии за марките, за които работим. В световен мащаб наскоро имаше пример

с

Adidas, който нагледно показа колко ключова роля може да изиграе един достъпен, но не толкова често използван инструмент на българския пазар, какъвто е иконометрията, за правилно насочване на маркетинг инструментите към правилната аудитория с мисъл за дългосрочните резултати.

Salesforce

- облачна платформа номер

1

в света за управление на връзките с потребителите в реално време, в нашата услуга за дигитален маркетинг чрез партньорство с

Next Consult

, които са експерти в управленско и ИТ консултиране. Това ни дава възможност да предлагаме и разработваме за нашите клиенти подобрено потребителско изживяване на всяка точка от пътя на потребителя към покупка, така че компаниите да постигат целите си и да останат конкурентоспособни в динамично променящата се среда. В момента тече пилотният ни съвместен проект за изграждане на програма за лоялност в ритейл сектора, надявам се другата година да говорим за резултатите.

В рамките на компанията разполагаме също с Adverity инструмент, който ни осигурява интегриран достъп до дигиталните кампании на нашите клиенти, независимо в кой дигитален канал се случват те. Това ни дава възможност да оптимизираме в реално време текущите кампании, защото очакванията на клиентите към аналитичната експертиза в дигиталния маркетинг нарастват все повече, а същинският процес е много тежък и отнема време.

Adverity (

Adverity Insights)

обединяват и уеднаквяват данните от различните източници на информация, като ги представят в графичен и четим формат на едно място, в реално време и с пълна прозрачност. Всичко това дава допълнителна добавена стойност за клиентите ни, като им помага да бъдат максимално информирани за рекламните им усилия.

Александър Игелсбък, главен изпълнителен директор на Adverity,

споделя с нас

, че като

data intelligence

платформа, която позволява да се намали сложността на обработването на информацията, съвместната работа ще ни подпомага да продължим да предоставяме стойност на клиентите, защото именно чрез инструмента компаниите могат да използват своите данни и да ги превърнат в мощни средства за взимането на решения и предприемане на действия без значителни допълнителни усилия.

Имаме разработена методология за изграждане и/или подпомагане на

която позволява да се отчитат всички процеси и фактори, влияещи на подбора и задържането на служителите в компанията. Намирането, задържането и вдъхновяването на служителите става все по-трудно и предизвикателно в днешно време и затова всяка компания трябва да има стратегия за работодателска марка както за намирането, така и за задържането и вдъхновяването на служителите. Това, върху което се фокусираме, е пътят на кандидата/служителя – от момента на привличане и кандидатстване до момента на наемане, грижата за него и превръщането му в посланик на компанията. Нашата експертиза в тази област допълваме с технологично решение - платформата на SAP Qualtrics, която измерва и позволява да се управлява преживяването на потребителите и служителите на една компания. В основата си представлява извличане на обратна връзка чрез дигитални анкети и чатове в реално време, във всяка контактна точка с даден потребител/служител, включително уебсайт,

приложение

, социални мрежи или други рекламни канали. Събраната информация се сортира и анализира в реално време. Така

Qualtrics

помага на компанията да вземе по-добри решения както по отношение на продуктите и услугите, които предлага, така и за имиджа, позиционирането и стратегията на своята марка. Нашият екип работи по стратегията за работодателска марка за

A1

след ребрандирането на телекома. Кампанията включи създаването на стратегия за изграждане на А1 като работодател, творческа идея

"

Възможно е с теб" за вътрешната и външната комуникация и локализирането на глобалното послание на компанията (EVP).

Някои от

големите ни комуникационни кампании през

са въвеждането на пазара на кредитна карта А1 - един изключително сложен проект, тъй като телекомът навлиза в крайно конкурентен сегмент, изискващ специфична експертиза. Резултатите от кампанията надхвърлиха дори и най-оптимистичните очаквания на екипите на "А1 България" и на

Saatchi & Saatchi Sofia

. Измислянето и осъществяването на голям социално отговорен проект за Банка ДСК, наречен "Национална финансиада", който цели да започне и развие разговора на тема финансова грамотност сред младите хора още в семейна среда, е друг дългосрочен проект с голям социален ефект. За Банка ДСК създадохме и комуникационна стратегия за интеграцията с Експресбанк – най-мащабното придобиване на финансова институция в България, по която ще работим през цялата следваща година. Проектът "Побратимяване на боба с наденицата" на "Деликатес Житница", чрез който реално побратимихме за пръв път в историята на страната две села - Житница и Смилян, обедини народа около традициите, с които се гордеем. За

Sanofi

разработихме лансиране на новата марка "Нованайт", каквото не е правено от страна на клиента дори и в световен мащаб в последните 10 години. При съществуващо глобално творчество поехме риска и разработихме локално такова, което се превърна в база за сравнение, и към днешна дата сме сочени за пример в световен мащаб от клиента. Превърнахме "Нованайт" в топ продукт сред 116 конкурента.

"Publicis Groupe

България" е носител на

В глобален план

Publicis Groupe

спечели рекламното обслужване на компании като The Walt Disney Company, Mondelez

и

Nivea за целия свят,

което доказва

, че моделът Power of One

е партньорското отношение, на което клиентите доверяват бизнеса си в годините на бизнес и дигитална трансформация.

Publicis Groupeа 2019 ще запомним с още няколко върхови постижения. Гордо споделяме, че тази година Saatchi&Saatchi Sofia завоюва признанието за "Най-ефективна агенция" в престижния конкурс Effie България, като спечели 4 награди от 6 заявки, в които участва в партньорство със звеното ни за стратегическо позициониране Brandworks, които заеха трето мястото в почетената стълбица за най-ефективна агенция. Наградите включватв категория "Услуги" за кампанията " Добри заеми, добри приятели " за Изи Кредит,в категория "Социална, медийна, политическа" за кампанията Chivas Venture " Мрънкачи vs. Предприемачи " за Перно Рикар България и в категория "Стоки" за кампанията " С баба на кафе " за Якобс Дау Егбертс България, както ив категория "Услуги" за кампанията "Верига от любими продукти" за ЛИДЛ България. Голямо признание е златната статуетка, която Saatchi & Saatchi Sofia взе в една от най-престижните категории на международния творчески фестивал Golden Drum – "Филм", с видеото за Audi България - " Стопаджия ". Това е първата златна награда за българска агенция в категория "Филм", а Saatchi & Saatchi Sofia стана едва втората агенция от България, спечелила злато в 26-годишната история на фестивала. Адаптацията на рекламата за други пазари като Германия, Испания, Русия, Словакия, Пакистан, направи клипа най-гледаното quattro видео, заснето на територията на България.Златно Effie взе ив категория "Стоки" за интегрираната кампания " Нованайт " за Санофи България. "Нованайт" беше отличен за "Продукт на годината" в категорията "Хранителна добавка за сън" в класацията "Voted Product of the Year" 2019, и е единствената хранителна добавка с награда от Съюза на българските фармацевти в категорията си. Red Lion и Publicis Dialog бяха сред носителите на златни награди от конкурса на Българската асоциация на рекламодателите.