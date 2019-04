Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (2 април)

На българския пазар

"Ариана" избра Xplora за своя дигитална агенция

Дигиталната агенция Xplora поема онлайн комуникацията на "Ариана". Това е вторият бранд от групата на Heineken в България, който агенцията обслужва, след като в началото на годината спечели за свой клиент и "Загорка". Двете компании са сключили договор за една година, но по думите на рекламодателя в зависимост от постигнатите резултати партньорството им може да продължи и след това.

Изборът на Xplora за дигитална агенция на "Ариана" идва след проведения конкурс за обслужване на "Загорка", в който участват още Next DC, proof. и Stellary. От Heineken не са имали за цел онлайн комуникацията на двата бранда да се обслужва от една агенция, но все пак виждат предимства в избора си.

All Channels поема медийното и творческо обслужване на "Флорина"

Компанията "Бест фрутс", която произвежда сокове "Флорина", избра агенциите All Channels | Advertising и All Channels | Media, част от комуникационната група All Channels Communication, за свои творчески и медийния партньори. Обслужването на рекламодателя ще включва също и комуникация в социалните мрежи. Целта на бранда е да се отличи комуникационно на пазара и да постигне ефективен търговски резултат, както и да засили връзката с потребителите си на емоционално равнище, казват още от компанията. В рамките на новото партньорство "Флорина" и All Channels имат вече реализирана рекламна кампания, лансирана в края на миналата година.

Собственикът на bTV разглежда опции да се продаде изцяло или на части

Собственикът на bTV, Central European Media Enterprises (CME) е започнала процес за проучване и оценка на потенциални стратегически алтернативи, включително евентуална продажба на част или цялата компания.

На пазара отдавна се коментира, че СМЕ обмисля да се оттегли от пазарите в Централна и Източна Европа, където притежава медии. Освен в България тя има телевизионни канали в Румъния, Чехия Словения и Словакия.

Властта даде заявка да увеличи мандатите на генералните директори на БНТ и БНР

От внесен в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията става ясно, че има политическа воля да бъдат увеличени мандатите на генералните директори на БНТ и БНР от три на пет години. Промяната важи и за управителните им съвети.

Промяната влиза в сила от деня на обнародването й в Държавен вестник, което означава, че и сега действащите генерални директори на двете обществени медии Константин Каменаров на БНТ и Александър Велев на БНР биха могли да се възползват от нея, тъй като са в заварено положение.

Делото срещу директора на БНТ приключи на втора инстанция, решение - до месец

Близо три години след залавянето на генералния директор на БНТ Константин Каменаров да шофира пиян през лятото на 2016 г. делото срещу него приключи на втората и последна инстанция. Предстои произнасянето на втората инстанция - Софийския градски съд (СГС), като засега е ясно само, че Каменаров няма да бъде оправдан, защото тогава съдът следваше да обяви това веднага. Тричленният състав на СГС с председател Руси Алексиев обяви, че ще се произнесе в законовия срок от 1 месец.

Дигитален бизнес

Facebook въвежда по-строги правила за политическа реклама преди евроизборите



[Shutterstock]

Два месеца преди изборите за Европейски парламент Facebook въвежда по-строги правила за политическата реклама в Европа. Новите изисквания обаче станаха повод за сериозно неодобрение от европартиите, които смятат, че това ще се отрази на кампаниите им.

Според нововъведените промени всички рекламодатели от ЕС ще трябва да бъдат упълномощени в страната си, за да пускат реклами. От рекламодателите ще бъде изисквано да представят документи и да преминат технически проверки, за да потвърдят самоличността и местоположението си.

Медиен бизнес

Vice Media ще плати 1.9 млн. долара заради по-ниско заплащане на жените в медията

Vice Media, една от големите американски дигитални компании, насочена към младата аудитория, се съгласи да плати 1.9 млн. долара в споразумение по делото с обвинение, че 675 жени са получавали по-ниско заплащане от колегите си мъже. Компанията ще плати и адвокатските разходи на жените в размер на 635 хил. долара. Все пак от Vice Media твърдят, че обвиненията са неоснователни и критериите за определяне на заплащането при мъже и жени на сходни длъжности са некоректни.

Рекламен бизнес

В търсене на трона

Феновете на сериала Game of Thrones са в очакване на началото на последния сезон, който започва на 14 април. Дотогава обаче зрителите имат друго предизвикателство пред себе си. Като част от кампанията за лансиране на сериала от HBO скриват шест реплики на емблематичния железен трон на шест различни места по света, а феновете на сериала са предизвикани да ги открият. За целта в специално изработен за кампанията сайт всеки може да гледа в реално време 360-градусово видео на троновете на всяка от локациите. В профила в Twitter пък от Game of Thrones публикуват и указания за намирането им.

Германска кампания за безопасно каране на велосипед бе обвинена, че е сексистка

Германското министерство на транспорта заяви, че не се отказва от кампанията си за безопасно каране на велосипед, въпреки критиките, че рекламата с полуоблечени жени е сексистка, пише "Дневник". На рекламните снимки са представени модели по бельо с каски на главите и надпис "Изглежда кофти, но спасява живота ми", като критиците насочват вниманието към оскъдното облекло на моделите.

Кампанията е организирана от министъра на транспорта Андреас Шойер, а целта й е да убеди младите велосипедисти да носят каски - нещо, което се възприема от тях като не особено модерно.

Свободни позиции:

Allianz обяви търси стажант в отдел "Маркет мениджмънт".

Digital ID обяви вакантна позиция за SEO експерт.

Дигиталната агенция Interactive Share стартира стажантска програма.

Пийпълметричната агенция ГАРБ инвестира в мащабно национално представително проучване на аудиторията на външна реклама в България. То е осъществено в периода юли-октомври 2018 г. и включва 12800 ефективни интервюта с хора на възраст 15-69 г. от цялата страна.Изследването показва, че външната реклама влияе на потребителския избор колкото всеки останал медиен канал. 75% от анкетираните могат да дадат пример, в който са променяли положително своето отношение към марка или продукт, след като са го видели рекламиран чрез външна реклама, а 96% декларират, че поне веднъж изборът им е бил повлиян и от външната реклама. Половината от респондентите посочват, че поне веднъж месечно потребяват стока или услуга, рекламирана чрез външна реклама.За хората най-полезна и информативна е рекламата на търговски обекти и продукти (52.8%), следвана от информация за кино-прожекции, концерти и културни събития (21.1%), обяви, свързани със сферата на услугите (20.3%), социалната реклама (4.3%) и на последно място - политическа реклама (1.5%).Изследването на GARB е първото по рода си след години, в които рекламодателите нямаха реална оценка на вложенията си в този рекламен канал. В момента компанията разработва нова метрика за територията на София-град, която ще даде на пазара точни и съпоставими с останалите медийни канали показатели за аудиторията на външната реклама. Така реално клиентите ще имат възможността да оценяват и анализират ефективността на рекламната си кампания.