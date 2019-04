Напред към собствени стрийминг услуги

[Shutterstock]

Темата накратко Стрийминг услугите помагат на компаниите да увеличат броя на потребителите си и да заявят присъствие на нови пазари.

Бързо променящото се поведение на потребителите и появата на глобални технологични гиганти преобразуват телевизионната индустрия от местен в глобален играч.

Благодарение на стрийминг платформите като Netflix и Hulu телевизионните предавания и филми са по-достъпни от всякога и онлайн зрителите продължават да се увеличават. Тези стратегии на новите технологични гиганти оставят отпечатък и трайно променят бизнес модела и на традиционните медии.

Включването на стрийминг услугите в портфолиото на традиционните доставчици на телевизионно съдържание се превърна в устойчива тенденция. Освен че помага на компаниите да запазят потребителите си, тя им дава възможност и да ги увеличат и дори да заявят присъствие на нови пазари. В подкрепа на тази тенденция се явяват все повечето собствени услуги на редица национални и международни телевизионни гиганти.Във Великобритания броят на абонираните за услугите на Netflix, Amazon и Now TV (на телевизия Sky) през 2018 година за пръв път надвишава този на абонатите на традиционна кабелна и сателитна телевизия, показват данни на местния регулатор Ofcom. Изследването констатира, че промяната в начина, по който хората в страната потребяват телевизионно съдържание, носи първи спад на приходите на традиционните доставчици на телевизия след години на устойчив ръст.Nеtflіх, Аmаzоn и Now ТV имaт 15.4 милиона пoтpeбитeли пpeз пъpвoтo тpимeceчиe нa 2018 гoдинa cpeщy 15.1 милиoнa, ĸoитo плaщaт зa caтeлитнa или ĸaбeлнa тeлeвизия. Зaceгa oбaчe тpaдициoннитe oпepaтopи вce oщe пoлyчaвaт пoвeчe пpиxoди - 6.4 млpд. пayндa пpeз 2017 г. (което е cпaд от 2.7%) cpeщy 895 млн. паунда зa cтpийминг ycлyгитe.Същата тенденция отбелязва и доклад на Европейския съюз за радио и телевизия, който обединява всички обществени медии на съюза. Според него ръстът на американските медийни конгломерати в рамките на ЕС е 31.6%, на европейските телеком оператори 8.6%, а на интернет и технологичните гиганти като Netflix и Amazon - 104%, които инвестират милиарди евро в съдържание. Тези тенденции трайно преобръщат поведението и дългосрочните стратегии за развитие на традиционните електронни медии и за това има няколко показателни примера от последната половин година.Една от най-големите медийни компании в света - Discovery, която няма OTT услуга (Over the Top - услуга, която е изцяло онлайн базирана и не изисква да сте клиент на определен тв оператор, за да имате достъп), преди дни финализира плановете си за развитие в тази посока. Discovery и BBC се договориха да си поделят собствеността на телевизионния оператор UKTV и да сключат ново 10-годишно споразумение, което ще доведе до създаването на нова глобална абонаментна услуга за видео по заявка.Новата услуга, собственост на Discovery, ще обедини библиотеките за природата и науката на компаниите и е насочена към зрителите, които ползват стрийминг платформи като Netflix.UKTV е британска многоканална телевизия. Тя е създадена 1992 г. чрез съвместно предприятие между BBC и Thames Television и е една от най-големите телевизионни компании в Обединеното кралство, както и държи огромно количество съдържание. Моделът на сделката за UKTV се очаква да премахне пречките пред BBC да проучи партньорства с други британски медии, за да се конкурира по-успешно с Netflix.BBC Studios, търговското подразделение на британския обществен оператор, ще плати на Discovery 173 млн. паунда, за да приеме седем развлекателни тематични канала: Alibi, Dave, Drama, Eden, Gold, Yesterday и W. Discovery пък ще поеме собствеността върху каналите за лайфстайл на UKTV - Good Food, Home и Really.В новото 10-годишно партньорство за съдържание, обхващащо територии извън Великобритания, Ирландия и Китай, новата услуга на Discovery ще бъде изключителен дом за портфолиото от програми за наука, приключения, животни и др. научно-популярно съдържание, създадено от BBC Studios. Новите партньори планират да разработят и нови програми в тази категория.Discovery също така е закупила правата за стотици часове шоута на BBC в жанрове като риалити и докудрама, които ще бъдат комбинирани със собствените библиотеки на Discovery за новата услуга за стрийминг."Това е най-голямата ни сделка за продажба на съдържание. И ще означава, че BBC Studios и Discovery ще работят заедно, за да пренесат нашето съдържание по целия свят чрез нова световна услуга за стрийминг", коментира генералният директор на BBC Тони Хол. Месечната такса на новата услуга ще е между 5 и 8 долара.Германската медийна компания RTL Group също от две години работи върху разширяването на услугите си за видео по заявка (video on demand - VOD), като разработва съвместна технологична платформа и направи "значителни инвестиции" в ексклузивно местно съдържание.В стратегическите си приоритети за 2019 г. компанията обяви, че ще разработи технологична платформа, в която всичките й стрийминг платформи и услуги за видео по заявка в крайна сметка ще мигрират. Подразделенията на RTL Group в Германия, Франция и Холандия ще използват новата платформа, която ще позволи висока степен на гъвкавост за всеки от местните пазари."С бързо променящото се поведение на потребителите и появата на глобални технологични гиганти цялата ни видеоиндустрия се преобразува от местен в глобален конкурентен пейзаж", смята главният изпълнителен директор на RTL Group Берт Хабец. По думите му компанията повече от всякога ще се фокусира върху насърчаването на креативността. "Ако сме близо до аудиторията си, ще поемем повече рискове и ще изградим повече сътрудничество в рамките на групата RTL", коментира Хабец. Той допълва, че компанията има стратегическата цел да изгради местни шампиони на пазара, където има силни групи от канали с качествено съдържание.RTL вече обяви плановете си да възобнови своята услуга видео по заявка тази зима с нова платформа, съдържаща допълнително ексклузивно съдържание, маркирано като TV Now Originals. Тя съдържа ексклузивно и неексклузивно и лицензирано съдържание от трети страни.В края на 2018 г. RTL Group регистрира 1 милион платени абонати за своите VOD платформи (основно платените услуги TV Now Premium в Германия и Videoland в Холандия), което е 76.7% ръст на годишна база. През следващите три години RTL Group планира да увеличи общия брой на плащащите си абонати на най-малко 3 млн. и да увеличи приходите от VOD от 216 милиона евро през 2018 г. до поне 360 милиона евро през 2021 г."Стратегията ни Total Video 2.0 означава изграждане на местни стрийминг шампиони и укрепване на създаването на съдържание", казва Берт Хабец.