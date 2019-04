Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (23 април)

[Капитал]

На българския пазар

Рекламните инвестиции в България продължават да растат

С 11% се увеличават общите нетни инвестиции в реклама в България през 2018 г. спрямо година по-рано. Това показва традиционното проучване на медийната агенция Zenith, част от комуникационната група Publicis Groupe. Така за изминалата година вложенията в реклама в страната ни достигат общо 516 млн. лв.

Според прогнозните данни на агенцията тази година рекламният пазар в България ще порасне с още 9% до 549 млн. лв. Ръстът ще се запази до 2021 г., когато общите нетни инвестиции ще се равняват на 604 млн. лв.

Не е изненада, че с най-голям ръст на годишна база са инвестициите в интернет реклама, които за изминалата година достигат 120 млн. лв., или с 16% повече в сравнение с 2017 г. Въпреки това пазарът в България продължава да бъде трайно доминиран от телевизионната реклама.

България стои стабилно на европейското дъно по свобода на медиите

За поредна година неефективната съдебна система и корупцията са посочени като ключови пречки пред свободата на словото у нас в годишния доклад на "Репортери без граници". Контролът на олигарси и политици върху медиите също е основен проблем, а като пример за монополизиране на пазара е посочена концентрацията на медии в ръцете на бизнесмена и депутат от ДПС Делян Пеевски.

Това са най-сериозните проблеми пред свободата на словото в България, очертани в новия доклад на "Репортери без граници". Той отново класира България на 111-о място в класацията си, което означава, че тя е на последно място от страните - членки на Европейския съюз, и държавите на Балканския полуостров.

Beefeater с нова рекламна кампания в България

Beefeater, част от портфолиото на Pernod ricard, лансира новия си джин с вкус на ягода през кампания, реализирана в две български села. За да предаде идеята за розовата алкохолна напитка, брандът се позиционира в централна България в селата Розово и Ягода. Там графити артистите Arsek и Erase, заедно с българските инфлуенсъри Биляна Славейкова и Стефани Обадиару, създават два графита, вдъхновени от лондонската култура, милениъл поколението и модерната пънк вълна. Те са нарисувани върху пенсионерския клуб в село Розово и една от двете общински сгради в село Ягода. Снимки на графита са публикувани в приложенията Swarm, TripAdvisor и Foursquare като туристически атракции.

Кампанията е дело на рекламната агенция proof., която си партнира с Beefeater на проектна база. Комуникацията ще се развива изцяло в онлайн пространството и има за цел да отличи Beefeater Pink сред другите брандове джин с плодов вкус.

Кампания срещу насилието над жени влезе в международната селекция на Ads of the World

Българската рекламна кампания "Заблуди в любовта", реализирана за Българския фонд за жените с подкрепата на AVON - България, стана част от селекцията на сайта Ads of the World, който събира най-креативните реклами от цял свят. Кампанията, дело на агенцията Direct Media KRES, се развива изцяло онлайн и чрез поредица от илюстрации цели да изобличи най-разпространените клишета, с които се оправдава насилието над жени.

Сред представените реплики във визиите са "Аз го предизвиках. Аз съм си виновна", "Той ще престане, ако спра да излизам без него" и др., с които момичетата и жените често се заблуждават, търсейки любовта и оправдавайки насилието. Кампанията е придружена и от сайт LoveErrors.bg , на който са посочени различните видове тормоз, както и контакти за спешна помощ и консултация.

Павел Станчев става изпълнителен директор на унгарската TV2



Фотограф: Надежда Чипева

Бившият изпълнителен директор на bTV Павел Станчев става глaвeн изпълнитeлeн диpeĸтop нa нaй-глeдaнaтa тeлeвизия в Унгapия - ТV2, пише сайтът ceetv.net, позовавйки се на yнгapcĸи мeдии. Станчев e бил пpeдcтaвeн пpeд eĸипa на медията в cpeдaтa нa минaлaтa ceдмицa и щe зaeмe пocтa oт 15 мaй тази година.

B нaчaлoтo нa 2018 г. тoй бeше нaзнaчeн във фpeнcĸaтa ТF1. В нея той отговаряше за маркетинга на каналите и нелинейните услуги на групата в платформите за разпространение във Франция, също и за маркетинга на каналите в Белгия и Швейцария. Преди да отиде в TF1 Павел Станчев беше глaвeн изпълнитeлeн диpeĸтop нa bТV Меdіа Grоuр".

Създадена е нова асоциация на малкия и средния бизнес в телекомуникациите

Браншова асоциация на българските телекомуникационни оператори (БАБТО) е новото сдружение с нестопанска цел, което бе учредено преди дни от осем представителя на малкия и средния бизнес в областта на телекомуникациите. Учредители на организацията са: "Нет 1", "Скат ТВ", "Нетера", "Видеосат 21 век", "Норт вест юнион", "Киви-ТВ", "Делта 95" и "Телекабел".

Целта на сдружението е да защитава интересите на българския легален малък и среден бизнес,за запазването на конкурентоспособността и качеството на телевизионното съдържание.

Мрежата на 8-те компании покрива над 350 населени места в страната, а служителите на учредителите са над 1400 души, включително в региони с висока безработица.

Дигитален бизнес

Kак потребителите сами да влияят на алгоритмите във Facebook

"Капитал" събра няколко практични съвета, които да помогнат на потребителите да се ориентират как сами да влияят на това какво виждат в социалната мрежа и да намалят вредното отражение на филтрирането и подредбата на публикации. Сред факторите, влияещи на алгоритъма, са позитивните и негативните сигнали, които даваме на мрежата, дейността ни извън Facebook, личните ни данни и др.

Amazon и Alphabet ще си партнират отново

Две години след началото на бойкота между Amazon и Alphabet (компанията - майка на Google) двата технологични гиганта обявиха, че ще си партнират отново. Скоро платформата YouTube ще бъде достъпна за устройството за телевизия на Amazon Fire TV, а Amazon Prime ще се появи на устройствата на Google Chromecast и Android TV.

Началото на битката между двете компании беше поставено през 2015 г., когато Amazon спря да продава в платформата си гласовите устройства на Google, които пряко се конкурират с нейните устройства Alexa. През 2017 г. пък изключи видеоплатформата YouTube от стрийминг устройствата си.

Медиен бизнес

Как Game of Тhrones промени телевизията

Излизайки през 2011 г., фикцията предложи на зрителите си не само интересни драматични сюжети, но ги ангажира с един вълнуващ измислен свят, в който им посвещава високобюджетно визуално преживяване в стил The Lord of the Rings, Harry Poter и ранните филми на Marvel от 2000 г. Със създаването на платформи за съдържание като Netflix и тази на Amazon, а впоследствие и на Game of Thrones, телевизионният пейзаж се промени драстично. Всеки от телевизионните гиганти се бори за надмощие над аудиторията чрез излъчване на атрактивни продукции.

Въпреки това конкурентите на HBO правят опити да достигнат успеха на сериала. През ноември 2017 г. Amazon обяви, че е закупила правата за адаптиране на Lord of the Rings в телевизионен сериал. По някакъв начин обаче надали някой ще успее да улови духа на времето, в коeто се разиграва Game of Thrones.

Disney ще конкурира Netflix с по-ниски цени и широк каталог

Медийната компания Disney най-накрая разкри детайли относно собствената си стрийминг платформа Disney+. Месечната цена ще бъде 7 долара, или по-ниска от 9-те долара за Netflix. Така компанията дава заявка за конкуренция на пазара не само чрез огромния си каталог, но и чрез по-ниски цени.

След сделката за придобиване на FOX Disney има реален шанс да се конкурира с лидерите на пазара като Netflix и Amazon Prime Video. Предстоящата поява на поредната стрийминг платформа повдигна за пореден път въпроса за зараждането на нова медийна война, крахът на кабелните телевизии и конкуренцията с киното.

За пет години Netflix ще вложи 19 млрд. долара в съдържание, променяйки финансирането на телевизионни продукции

Регулаторни данни показват, че Netflix ще инвестира общо 19.3 млрд. долара през следващите пет години за продуциране на нови сериали и лицензиране на вече съществуващи продукции.

За продуцентите това е отклонение от старите изисквания, при които заплащането от оператора се извършва след предоставяне на готов продукт. За да покриват разходите по заснемането на продукцията, продуцентите са принудени да взимат по-дългосрочни кредити. За банките, които осигуряват финансиране на продуцентските къщи, това също е нова територия: дългосрочните заеми са по-рисковани от краткосрочните. Netflix, като краен платец, предприема по-рискови действия от традиционните оператори.

Рекламен бизнес

Publicis Groupe придобива Epsilon за 4.4 млрд. долара

Френската комуникационна група Publicis Groupe купува американската агенция за данни Epsilon, собственост на Alliance Data Systems Corporation, за 4.4 млрд. долара. С тази инвестиция комуникационният холдинг цели да се превърне в предпочитан от рекламодателите стратегически партньор и да засили позициите си на американския пазар.

Покупката вече е одобрена от борда и надзорния съвет на Publicis Groupe, а придобиването на Epsilon се очаква да приключи през третото тримесечие на годината.

Epsilon има около 9 хил. служители, сред които 3.7 хил. експерти в обработката на данни и 2 хил. инженери в Южна Индия. За 2018 г. компанията отчита 1.9 млрд. долара нетни приходи.

Не на скучната реклама

"Да бъдеш успешен означава да разбираш човешкото поведение и да адаптираш технологиите към него." Това според Тобин Нажот накратко е новата формулата за успех в рекламния бизнес, който претърпява една от най-големите си трансформации до момента. През последните пет години Нажот работи в агенцията 72andSunny в Амстердам, като именно промените в бизнеса налагат нуждата от технологичен директор, позиция която заема и в момента. В кариерата си е работил върху кампании на редица големи брандове, сред които Google, adidas, Uber, eBay и IKEA.

Той разказва пред "Капитал" за предизвикателствата в комуникационния бизнес, как дигитализацията промени рекламата и как се запазва доверието на потребителите.

