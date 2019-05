Матю Паркхил: Живеем в интересни времена, когато истината се поставя под съмнение

Режисьорът на "Дълбоката държава" Матю Паркхил: "Можете спокойно да гледате втори сезон, без да сте гледали предишния, така е замислен".

На 13 май започва втори сезон на популярният шпионски трилър - "Дълбоката държава", който ще се излъчва по Fox. Втори сезон се потапя още по-дълбоко в мътните води и политическия свят на дълбоката държава. След провала си в Близкия Изток, тези сили насочват вниманието си към Субсахарска Африка, в опит да разграбят естествените ѝ ресурси. Това е първата мръсна война за чиста енергия.

Заедно с Уолтън Гогинс, във втори сезон участват и вече познати лица от актьорския състав на първи, като Джо Демпси, ("Игра на тронове", Skins), Карима Макадамс (Fearless, "Викингите") и др.



Пилотният сезон на сериала, миналата година се радва на сериозен успех, като удвоява средния брой на зрителите на FOX в прайтайм в Европа и Африка. "Дълбоката държава" е и най-гледаната поредица, излъчвана по EPIX през 2018 г. в Съединените щатите.



Със съдействието на "Фокс нетуъркс груп България" - "Капитал" ви среща със един от създателите на "Дълбоката държава", сценариста и режисьор Матю Паркхил, който говори за генезиса на термина "дълбока държава".

Матю Паркхил на снимачната площадка на "Дълбоката държава"

- Сега слушаме много за дълбоката държава и сякаш има "дълбока държава", съответстваща на всяко политическо убеждение - което е лудост. Понятието "дълбока държава" съществува отдавна, още преди Втората световна война, но схващането, че ранните разузнавателни общности упражняват "неправомерно влияние върху правителствата", е в основата на идеята. Всъщност това е турски термин, derin devlet. Мисля, че за пръв път е бил използван през 90-те години на миналия век като препратка към дейността на турските разузнавателни служби.Що се отнася до причините да е актуална, интересното е, че често ми задават този въпрос, за дълбоката държава, защото правя сериал с такова име, "Дълбоката държава", но всъщност не съм теоретик на конспирацията. Много от това, на което базирам сезоните, са добре документирани, действителни събития, и оттам изграждам история. Живеем в интересни времена, когато се поставя под съмнение самото понятие за истината: има ли истина, има ли факти или "алтернативни факти". Всеки, изглежда, има своя собствена версия на това какво е "дълбоката държава" - за някои тя е враг, а за други е авангард на истината и справедливостта. Реалността на "дълбоката държава" е, че има повече от един вид.Има една реплика, която Нейтън Милър (в ролята е Уолтън Гогинс) казва във втория сезон на сериала, когато сенатор пита за дълбоката държава и той казва: "Няма дълбока държава, сенаторе, има само един куп богати стари бели момчета, които са се вкопчили във властта." Не съм сигурен, че е вярна представата за голям оркестриран режим, в който всичко е свързано. Обаче определено е вярно, че някои интереси продължават да са едни и същи и се обслужват по същия начин, независимо дали имате демократично или републиканско правителство, лейбъристко или консервативно правителство. Съществува континуум от интереси, които продължават да се обслужват от същите хора, които го правят от десетилетия.- Този сезон започва със смъртта на трима американски военни от специалните части в Мали, а в края на миналата година, мисля, четирима американски военни от специалните части бяха убити в Нигер. Когато чух за това миналата година, веднага си помислих: "Какво всъщност се случва там? Защо са там? Какво правят? Свързано ли е с войната срещу тероризма?" Няма съмнение, че войната срещу тероризма служи на определени интереси. Продължава заради определени бизнес интереси. Все повече се разраства заради парите, които могат да се спечелят от нея. Безспорно е. Героят на Уолтън, Нейтън Милър, е базиран на амалгама от бивши служители на ЦРУ, които сега работят в частния сектор. Няма да споменавам нито едно име, но персонажът Нейтън се роди от историите на трима - четирима. Снимахме, когато видях статия в "Ню Йорк Таймс" за това как ЦРУ строят тайни бази за безпилотни самолети в Сахара, за което до голяма степен става дума в историята тази година. Отново, каква е причината? Само въпрос на сигурност ли е, или се случват други неща?Тази година прочетох невероятни книги, "Машината за плячкосване" (The Looting Machine), в която се говори за суровинната икономика в Африка, използвах я за проучванията си. Има един удивителен документален филм на "Ал Джазира" – "Сираците на Сахара" (Orphans of the Sahara), за туарегите. Друга книга е "Пътят на ножа" (The Way of the Knife), за ЦРУ от 11 септември до днес. Учил съм история и обичам да чета такива книги с невероятно добре проучени факти и да намирам върху какво да стъпя в реалността, за да започна да градя историята си.Миналата година с нас беше бивш офицер от МИ6, сверявах всичко, което исках, с него, казвах: "Виж, това е за забавление, но бих искал човек като теб да ми даде обратна връзка колко се отклоняваме от истината. Или не се отклоняваме, в някои случаи." Сред най-приятните реакции към миналогодишния сезон се числят тези на много високопоставени хора, независимо дали британски военни или от американските разузнавателни служби, които казваха за сериала:"Направили са си проучванията, внимавали са, постарали са се да представят нещата правилно."Не може всичко да се получи достоверно и винаги ще има творческа свобода тук-там, но сериалът е роден от реални случки. Тази година се развива в Мали и много от нещата, които се случват - милитаризацията на сахарския район например се случва в област, наречена Ел Дорадо на Сахара, земя, изключително богата на минерали и руди. Дали става дума за въглищата, желязото, боксита или урановите руди, газовите или нефтените находища - милитаризацията на Сахара ли е завесата, зад която корпоративните интереси се възползват от тези суровини? Това е част от контекста на темата в този сезон, а всички тези неща се случват в момента.- Интересувам се от политика. Не говоря прекалено много за нея, защото живеем във време, когато политическият дебат е изпълнен с прекалено много язвителност и жлъч. Изглежда отдавна, но всъщност не беше чак толкова, може би преди шест - седем години, можехме да водим политически дискусии и да не сме съгласни един с друг, без да ни иде да издерем очите и прегризем гърлото на събеседника си. Ставам много предпазлив, когато говоря за собствените си политически пристрастия, защото се превърнаха в много неприятно нещо. Но имам политическа позиция и ако гледате сериала, ще разберете каква е.- Когато излезе сериалът с името "Дълбоката държава", хората приемаха, че е пропаганда за Тръмп. Имаше публикации с тема: "Как е възможно да направят сериал, пропагандна машина за президента Тръмп?" В това се крие част от проблема днес. Никой не си и помисля да проучи, преди да изкаже мнение. Никой не си и помисля да гледа сериала. Хората просто отсъждат – не всички, много преувеличавам, – но мнозина незабавно дават оценка, без да разбират какво оценяват, за мен това е впечатляващо.Мисля, че сериалът е релевантен. Миналата година, по странно стечение на обстоятелствата, политическата история беше за иранското ядрено споразумение, а когато сериалът стана готов, Тръмп се оттегли от това споразумение точно по времето, когато епизодите се излъчваха в Америка. Не бих могъл да го предвидя, няма начин, но когато проучвах първия сезон, знаех, че продължават проблемите с ядреното споразумение.И тази година се опитах да намеря арена, на която да се разиграе историята, и сериалът е релевантен. Разказваме истории, родени от политическите реалности на днешния ден. Но това е и трилър, както и развлечение, а в този сериал ми харесва това, че е смесица от политическата значимост и емоционалните сюжетни линии. Всички наши герои, всеки един от тях, плащат някаква цена. Постъпките им си имат цена, а аз много обичам да гледам как животът им се повлиява от действията им, защото идеята за тези хора, които работят в разузнавателните общности е, те вярват в това, което правят. Те вярват, че правят своето кътче от света по-безопасно място, в това няма никакво съмнение.Но говорих с мнозина от тях и изглежда, че винаги има цена. Те винаги плащат някаква цена. Какво е оправдано в името на опазването на безопасността на държавата и какво се случва, когато прекрачиш границата? Какво се случва с личния ти живот? Какво се случва с теб като човек? Как се отнасяш към децата си? Към партньора си? Как спиш нощем? Всички тези сюжетни линии са включени в сериала."Сириана" оказа влияние върху мен и сериала. Този филм беше политически релевантен и в същото време вплете по-значителни емоционални сюжетни линии – това се опитахме да направим и ние. Тази година е по-скоро ансамблова история, Уолтън Гогинс е главният актьор със своя герой Нейтън Милър, но надниквате и в главата на Хари (Джо Демпси) и научавате повече за Лейла (Карима Макадамс). Има още един нов герой, Съливан, изигран от Виктория Хамилтън от "Короната", наистина им влизате под кожата и виждате цената, която плащат, за работата си.Затова обичам да работя по този сериал - балансът от разказването на политически достоверна история и емоционалните сюжетни линии, което е и невероятно амбициозно. В момента снимаме в пустинята Сахара, не са много телевизионните продукции, които правят такива неща. Но никога не забравям, че това е и развлечение и трябва да задържиш интереса на зрителите, да поддържаш емоционалната им връзка с персонажите, и никога, никога, да не ги губиш.