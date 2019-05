All Channels е най-добрата PR агенция на годината

Кои са наградените и в какви категории



Корпоративна комуникационна кампания Мтел става А1 – A1 България Твоята първа работа има значение - TELUS International Europe и PROXIMITY SOFIA/ BBDO GROUP Обединена белгийска банка – ОББ Специална награда на Обществения съвет към БДВО



Мтел става А1 – А1 България



Специална награда на КРИБ



От фермата до теб - Kaufland България, AMI Communications



Кампания за устойчиво развитие/корпоративна социална отговорност "Национална финансиада 2019" на Банка ДСК - Банка ДСК, MSL, Digitas (част от Publicis Groupe България) TELUS дни на подкрепата - TELUS International Europe и PROXIMITY SOFIA/ BBDO GROUP Благотворителен маратон "По-добри сме заедно" - Purina Bulgaria, APRA Porter Novelli BCG Специална награда на b2b media



Заедно за природата - Карлсберг България, AMI Communications



Комуникационен проект в неправителствения сектор Депутат пали билборд – България без дим, Параграф 42 Национална кръводарителска кампания "В кръвта ти е да спасяваш животи" - Ротаракт към Ротари Дистрикт 2482 Sofia Pride 2018 - Организационен комитет на Sofia Pride, AMI Communications Специална награда на Комисията по професионална етика



Национална бирена академия - Съюз на пивоварите в България, Knowbox



Комуникационен проект в публичния сектор The Great Swap - Министерство на туризма, McCann Sofia Mood for Food Street Fest - All Channels Communication Group Влез в час с данъците 4 - Национална агенция за приходите, Интеримидж Проект за вътрешни комуникации PulseCheck - Музей на 15-те минути - TELUS International Europe и PROXIMITY SOFIA/ BBDO GROUP Тайната градина на А1 - А1 България Funding Talks - TBI Bank Комуникационен проект за продукт или услуга Avon K-Beauty и "Хакването на YouTube" – AVON България, All Channels Communication Group Точно ти. Точно твоята музика. - А1 България рррРРРрррРррр. ИКЕА: колекция за четириногите ни приятели – ИКЕА, Параграф 42 Специално събитие Началото на нещо ново. Мтел става А1. – А1 България Starobrno Friendly Fire – Загорка АД, All Channels Communication Group Синият отбор на КВС Груп България на пътешествие до Луната с вертикален маратон – ОББ Специална награда на сп. Мениджър



С усмивка: Благотворителен футболен мач и спортен празник с Димитър Бербатов - Фондация Wonderful World, Sport Vision, New Moment New Ideas



Комуникационен проект на медия Работилница за репортери 2018 – Родова памет – EspressoNews.bg, Idea Advertising НовиСини - вътрешно списание на КВС Груп в България – ОББ Беър Грилс и жабите в Рила - Discovery Romania, All Channels Communication Group Кризисни комуникации В момента няма връзка с този номер. Почива си на плажа в Гърция. – А1 България rate love over hate – proof. Дигитална кампания или проект рррРРРрррРррр. ИКЕА: колекция за четириногите ни приятели – ИКЕА, Параграф 42 The Great Swap - Министерство на туризма, McCann Sofia Игра на кенове – Coca-cola Имиджмейкинг и/или кампания с инфлуенсъри Forever Against Animal testing - The Body Shop Bulgaria, PR2 Queen's Studio - Тимбарк България, Sunday Habit Аз съм в A1 Xplore Music, а ти? - А1 България Комуникационна кампания за работодателска марка/ Employer Branding Твоята първа работа има значение - TELUS International Europe и PROXIMITY SOFIA/ BBDO GROUP Как LinkedIn профилът на TBI Bank се превърна в успешен начин за общуване със заинтересованите страни – TBI Bank Дигит@лни и успешни ЗаЕдно" - Пощенска банка, Proximity Sofia/ BBDO Group Вътрешен комуникационен отдел на годината Първата кънтри дирекция на КВС в България – ОББ Корпоративни комуникации - "Само поискай" – A1 Дигит@лни и успешни ЗаЕдно" - Пощенска банка Комуникационна агенция на годината All Channels Communication Group | More than Agency APRA Porter Novelli BCG