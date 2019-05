Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (21 май)

© Капитал





Екатерина Тупарева



Фотограф: Капитал



Фотограф: Dado Ruvic













, компютърен специалист и водещ консултант по онлайн разследвания в Би Би Си. По време на едночасовия семинар той ще сподели ефективни техники за използване на Google и социалните мрежи, чрез които може да бъде открита информация за хора, които са обект на журналистическо разследване.