Седмичен бюлетин за маркетинг и реклама (4 юни)

На българския пазар

Пазарът на интернет реклама в България достигна 98.5 млн. лв. през 2018 г.

През 2018 г. нетните инвестиции в интернет реклама се равняват на общо 98.5 млн. лв., или със 7.2% повече спрямо 2017 г. Играчите на пазара обаче са категорични, че капиталовложенията надхвърлят 100 млн. лв., а разминаването се дължи на факта, че някои големи компании не докладват данни за изследването.

Повече от две трети от бюджетите за онлайн реклама на рекламодателите, или 60.1 млн. лв., са насочени към Facebook и Gооgle.

Изминалата година е добра за местните онлайн играчи, които от общия обем на пазара привличат 33.3 млн. лв., което е с 4% повече спрямо 2017 г. Българските медии се оказват и сериозен конкурент на YouTube, що се отнася до избора на рекламодателите къде да позиционират своите видеа.

Шестима са кандидатите да управляват БНР в следващите три години

В състезанието за генерален директор на БНР се явяват все вътрешни за медията участници. За нов мандат ще се бори сегашният директор Александър Велев. Той вече веднъж е бил генерален директор на общественото радио - в периода 1998 - 2001 г., по закон има право на два последователни мандата и сега. За най-високото място в общественото радио ще се състезават още: Светослав Костов, в момента директор на радио "София", (столичната програма на БНР), Митко Димитров, който преди няколко години също управляваше радио "София", Валерий Тодоров, който беше генерален директор на БНР два последователни мандата от 2007 до 2013 г., Анета Милкова, която беше част от управителния съвет на БНТ в мандата на Вяра Анкова. Била е и в управителния съвет на националното радио. Има опит и на частния радиопазар. В конкурса за БНР се явява за втори път, след като взе участие в него през 2010 г. В надпреварата се включва и Даниела Манолова, която е отговорен редактор в програма "Христо Ботев" на националното радио.

Фармацевтичният сектор отново е най-големият рекламен инвеститор в телевизия и преса

През изминалата 2018 г. фармацевтичният сектор е увеличил инвестициите си в телевизионна реклама на 18.3% по данни на мониторинговата агенция ГАРБ. От данните й става ясно, че през 2018 г. 301.1 млн. лв. са били инвестирани в тв реклама, докато сумата за 2017 е била 244.2 млн. лв., като отчетеният ръст е бил 17.7%. Що се отнася до пресата, в доклада на агенция Media Connection, която се позовава на данните на Nielsen Admosphere, в България през 2018 г. в хартиени издания са рекламирани лекарствени продукти за 15.8 млн. лв., като водещо рекламно присъствие в преса има категорията "Хранителни и диетични добавки".

"Господари на ефира" преминава на онлайн излъчване

Господари на ефира" спира излъчването на предавания в телевизионния ефир и ще се пренасочи към онлайн пазара, пише "Дневник". В разпространено съобщение на официалната страница на шоуто се уточнява, че "Господари на уеба" ще бъде и новото име на клиповете, които ще се излъчват в интернет.

От изявлението на "Господари на ефира" се разбира, че "преговорите с телевизиите за бъдещето на предаването в крайна сметка приключиха без резултат" и "визиите ни за бъдещото развитие на "Господари на ефира" се различават дотолкова, че не е възможно да бъде постигнато споразумение".

Марин Костов-Мъро е член на журито на рекламния фестивал Golden Drum

Творческият партньор в All Channels Group Марин Костов-Мъро е избран за член на журито на международния рекламен фестивал Golden Drum, който ще се проведе в средата на октомври в Порторож. Той, заедно с още 10 рекламисти от различни агенции по света, ще оценява кампаниите в състава на т.нар. What жури, което цели да отличи проектите, представили най-добрите решения и най-ефикасните реализации. В конкурса има още една групи специалисти, която ще оценява заявките. Why журито ще търси основната причина за различните комуникационни практики.

Започна кандидатстването за наградите на БАР

За шеста поредна година Българската асоциация на рекламодателите (БАР) организира конкурса BaAwards, който цели да отличи компаниите с най-добри и иновативни маркетингови стратегии през годината. Желаещите да се включат трябва да подадат своите онлайн заявки в сайта на конкурса не по-късно от 8 септември, като сред условията за участие е кампаниите да са реализирани в периода 1 януари 2017 г. - 30 юни 2018 г.

За първа година наградите на БАР ще отличат отделно най-добрите проекти на рекламодатели, комуникационни агенции и студенти.

Кандидатите ще се състезават в 5 отделни категории: " Пускане на пазара на нов продукт или услуга под нов бранд или като деноминатор на съществуващ бранд", "Иновация в продукт или услуга и/или ребрандинг", "Корпоративен ребрандинг", "Бранд активационна кампания на продукт/услуга с бизнес насоченост" и "Бранд активационна кампания за корпоративна социална отговорност".

Студентите, които искат да се състезават в конкурса, пък трябва да представят рекламно-комуникационна кампания на тема "Пускане на пазара на нов брандиран продукт или услуга в съществуваща категория" в избран от тях бизнес сектор.

Събитие: Дискусия за партньорството между клиенти и агенции

На 4 юни ще се проведе събитие на тема "Партньорството между клиенти и агенции" като продължение на изследването на консултантската компания Тhe other half съвместно с агенцията BluePoint , което извежда на преден план няколко проблемни теми в сътрудничеството между рекламодателите и техните обслужващи агенции. В дискусия по темата ще участват Гергана Иванова, управляващ партньор в The Smarts, Марин Костов-Мъро, творчески партньор в All Channels Group, а от страната на клиентите ще застанат Атанас Атанасов, маркетинг мениджър в Telenor, и Делян Марчев, мениджър "Продажби и маркетинг" в Meggle. Събитието започва в 18.00 ч. в клуб Gramophone, а входът е свободен.

Дигитален бизнес

Да хакнеш Wikipedia

Американският производител на екипировка за дейности на открито The North Face използва Wikipedia за безплатна реклама. Компанията се възползва от факта, че платформата е отворена за потребителите да редактират информацията в нея. Брандът направи снимки на свои облекло и оборудване на известни дестинации по света и ги качи на страниците на Wikipedia. Така при търсене на снимки в Google на конкретна дестинация потребителите виждат освен него и бранда. Кампанията на The North Face е дело на агенцията Leo Burnett Tailor Made, която включително публикува видео за идеята и изпълнението й.

Няколко дни по-късно обаче от Wikipedia излязоха с официално изявление, в което посочват, че не са си партнирали с американския производител, и го обвиниха, че неетично е манипулирал платформата. След като редица потребители също изказаха възмущението си, от The North Face публично се извиниха и прекратиха кампанията си.

Рекламен бизнес

Мебели като от сериал

В новата си рекламна кампания шведският мебелен бранд IKEA реши да доближи максимално потребителите до някои от най-популярните сериали. Чрез 3D софтуер за проектиране компанията пресъздаде три емблематични стаи със свои мебели. Това са дневните от сериалите The Simpsons, Friends и Stranger Things. Кампанията Ikea Real Life е дело на агенцията Publicis Spain и се развива в Обединените арабски емирства. До всеки продукт са посочени името и цената му, за да могат най-големите фенове на продукциите да заживеят в тях. Стаите ще бъдат подредени и на живо в магазините на IKEA в Близкия изток.

Prada продължава "без кожа"

Най-голямата италианска компания за луксозни продукти Prada съобщи, че спира използването на кожи за производството на продуктите си. Вече произведените ще продължат да се продават до изчерпване на количествата.

През 2017 г. модната къща беше атакувана от активисти, които според организацията Humane Society засилиха критиките си към нея заради продажбата на палта от лисици и норки. В сайта на модната къща вече няма налични артикули, изработени от животински кожи.

Списъкът с луксозни марки и търговци, които обръщат гръб на животинските кожи, се разширява. За последните близо две години към него се включват Yoox Net-a-Porter, Gucci, Michael Kors, Versace, Furla, Burberry и DVF.

Екип от български и международни специалисти е работил в продължение на година и половина, за да реализира проект на високотехнологично интегрирано студио за една от най-гледаните телевизии в България - bTV. То вече е внедрено във всички емисии новини, спорт, прогноза за времето, а от понеделник – и в предаването "Тази сутрин".Проектът за ново студио включва три мултифункционални сета с 11 видеостени, с обща площ от 450 кв.м, последно поколение технология за добавена реалност и камери с 4К сензори. Изработването на декорите и архитектурните елементи е дело на българската компания DM Design, която работи тясно с Veech x Veech по време на инсталацията.Новите графични елементи са разработени от специалистите на bTV заедно с Алан Заруба, творчески директор на компанията майка на bTV Media Group – СМЕ.